Авиакомпания S7 отсудила 500 тысяч у аэропорта Абакана — в самолёт влетел коршун и повредил его

Птица повредила покрытие самолёта Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Новосибирская авиакомпания S7 (АО «Авиакомпания „Сибирь“») выиграла суд о возмещении вреда у АО «Аэропорт Абакан». Поводом для искового заявления стало столкновение борта S7 с птицей в абаканском аэропорту, следует из документов Арбитражного суда Восточного-Сибирского округа.

Инцидент произошёл 1 августа 2022 года. Embraer 170 авиакомпании S7 выполнял рейс Новосибирск — Абакан. После посадки, в процессе пробега по взлетно-посадочной полосе, произошло столкновение самолёта с птицей. Расследование показало, что в борт влетел чёрный коршун. Птица повредила лакокрасочное покрытие судна, которое в результате пришлось ремонтировать.

Через год S7 направила претензию аэропорту с требованием возместить ущерб, понесённый из-за ремонта. Работы оценили в 511 тысяч рублей. Абаканский аэропорт не ответил на претензию, поэтому авиакомпания подала в суд. Между истцом и ответчиком с 2014 года действует договор на обслуживание воздушных судов. Один из пунктов соглашения гласит, что аэропорт «обеспечивает посадку и вылет воздушных судов, в том числе орнитологическое обеспечение полетов».

Суд встал на сторону авиакомпании и постановил АО «Аэропорт Абакан» возместить ущерб, связанный с ремонтом. Аэропорт дважды обжаловал решение, объясняя это тем, что между действиями хаба и столкновением с птицей нет причинно-следственной связи. 15 октября кассационная инстанция приняла окончательное решение и оставила жалобу без удовлетворения.

НГС направил запрос в аэропорт Абакана и авиакомпанию, чтобы получить комментарий о решении суда.