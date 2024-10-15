«Сняли все с салона и двигатели»: авиакомпания показала, как выглядит самолет, севший в Новосибирском поле — видео

Двигатели уже сняли Источник: «Уральские авиалинии» / Telegram











Авиакомпания «Уральские авиалинии» показала, как сейчас выглядит самолет, который год назад сел в поле с пшеницей. Он летел из Сочи в Омск и был вынужден приземлиться. Сейчас инженеры продолжают его разбирать.

— В первую очередь были сняты элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Полностью демонтированы: радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической системы, топливной системы, системы кондиционирования воздуха, сняты оба двигателя. Также демонтирована большая часть механизации крыла, — перечислили в авиакомпании.

Так выглядит салон внутри Источник: «Уральские авиалинии» / Telegram

Все компоненты отправляют в авиационный технический центр авиакомпании. Двигатели уже в пути, и в скором времени прибудут в Екатеринбург.

— А сам лайнер исключен Росавиацией из сертификата эксплуатанта в соответствии с процедурой Федеральных авиационных правил, сертификат лётной годности аннулирован, — подчеркнули в «Уральских авиалиниях».

Скоро запчасти прибудут в Екатеринбург Источник: «Уральские авиалинии» / Telegram









