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Бизнес Посадка самолета в поле «Сняли все с салона и двигатели»: авиакомпания показала, как выглядит самолет, севший в Новосибирском поле — видео

«Сняли все с салона и двигатели»: авиакомпания показала, как выглядит самолет, севший в Новосибирском поле — видео

Авиакомпания показала, как выглядит севший в новосибирском поле самолет

557
4 комментария

Двигатели уже сняли

Авиакомпания «Уральские авиалинии» показала, как сейчас выглядит самолет, который год назад сел в поле с пшеницей. Он летел из Сочи в Омск и был вынужден приземлиться. Сейчас инженеры продолжают его разбирать.

— В первую очередь были сняты элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Полностью демонтированы: радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической системы, топливной системы, системы кондиционирования воздуха, сняты оба двигателя. Также демонтирована большая часть механизации крыла, — перечислили в авиакомпании.

Так выглядит салон внутри

Все компоненты отправляют в авиационный технический центр авиакомпании. Двигатели уже в пути, и в скором времени прибудут в Екатеринбург.

— А сам лайнер исключен Росавиацией из сертификата эксплуатанта в соответствии с процедурой Федеральных авиационных правил, сертификат лётной годности аннулирован, — подчеркнули в «Уральских авиалиниях».

Скоро запчасти прибудут в Екатеринбург

НГС побывал в поле спустя год и пообщался с убинцами: многие хотели бы, чтобы лайнер остался — может, тогда у них появились бы связь и магазин.

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Самолет сел в поле Уральские авиалинии Убинский район Новосибирская область Разбор самолета
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Комментарии
4
Гость
3 минуты
"С салона?" А что там было на салоне?
Гость
9 минут
Щяс, лишний балласт снимут и будут пробовать взлететь.
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