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Дороги и транспорт Обсуждали метро и Южный транзит: новосибирская мэрия — о переговорах со строительной компанией из Китая

Обсуждали метро и Южный транзит: новосибирская мэрия — о переговорах со строительной компанией из Китая

Стороны договорились поддерживать контакт

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36 комментариев
Власти разговаривали об уже начатых проектах в сфере транспортной инфраструктуры и о планируемых к реализации

Мэр Новосибирска обсудил с компанией из Китая проектирование и продление метро, строительство взлетно-посадочной полосы для Толмачево и Южного транзита. Встречу предложили организовать сами китайцы, рассказали НГС в пресс-центре мэрии.

По данным мэрии, разговор с представителями China Railway Tunnel Group (КНР) был только ознакомительным. Сотрудники представили информацию о потенциале компании и рассказали об уже реализованных проектах. Специалисты мэрии в свою очередь рассказали о проектах, которые сейчас строят или планируют в городе.

— Стороны договорились поддерживать контакты с целью организации возможного сотрудничества. Инициатива проведения встречи исходила со стороны китайской компании в связи с ее заинтересованностью выхода на российский рынок, — объяснили НГС в мэрии.

Компания China Railway Tunnel Group входит в ведущий строительный холдинг Китая China Railway Group Limited. Группа является одной из крупнейших в мире подрядчиков в области транспортной инфраструктуры: проектировании, строительстве железных и автомобильных дорог, мостов, линий метро и других. Холдинг CRTG реализовал проекты в Узбекистане, Грузии, Швеции, Израиле, Сингапуре, Чили, Перу.

Как ранее сообщалось на сайте администрации, участие принимали министр транспорта Анатолий Костылевский и министр строительства Алекей Колмаков. Представили компании из Китая заверили, что готовы участвовать в проектах региона.

Недавно начальник дептранса мэрия Новосибирска заявил о расторжении контракта с подрядчиком станции «Спортивная» — компанией «СпецТрансСтрой». Решение вступит в силу 6 августа, после администрация будет искать нового подрядчика. Но в «СпецТрансСтрое» с решением не согласны, поэтому решил подать в суд на муниципальное предприятие «МетроМир». Подрядчик рассказал, что с конца 2021 года неоднократно обращался к заказчику и просил внести изменения в проектную документацию, но «МетроМир» начал заниматься этим только в конце 2022 года.

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Китай Мэрия Новосибирска Метро Южный транзит Толмачево Переговоры Строительство Дороги
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Комментарии
38
Коренной Житель Затулинки
1 августа 2024, 10:23
если заказ отдадут китайским подрядчикам - то распилить бюджет будет трудно.
Gordon Shumway
1 августа 2024, 10:12
Давно пора. Если местные Оглы и Асланбеки не могут и не хотят, пусть наши "дружелюбные партнёры" подключаются. Строят они лучше и в разы быстрее.
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