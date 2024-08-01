Обсуждали метро и Южный транзит: новосибирская мэрия — о переговорах со строительной компанией из Китая

Власти разговаривали об уже начатых проектах в сфере транспортной инфраструктуры и о планируемых к реализации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэр Новосибирска обсудил с компанией из Китая проектирование и продление метро, строительство взлетно-посадочной полосы для Толмачево и Южного транзита. Встречу предложили организовать сами китайцы, рассказали НГС в пресс-центре мэрии.



По данным мэрии, разговор с представителями China Railway Tunnel Group (КНР) был только ознакомительным. Сотрудники представили информацию о потенциале компании и рассказали об уже реализованных проектах. Специалисты мэрии в свою очередь рассказали о проектах, которые сейчас строят или планируют в городе.

— Стороны договорились поддерживать контакты с целью организации возможного сотрудничества. Инициатива проведения встречи исходила со стороны китайской компании в связи с ее заинтересованностью выхода на российский рынок, — объяснили НГС в мэрии.

Компания China Railway Tunnel Group входит в ведущий строительный холдинг Китая China Railway Group Limited. Группа является одной из крупнейших в мире подрядчиков в области транспортной инфраструктуры: проектировании, строительстве железных и автомобильных дорог, мостов, линий метро и других. Холдинг CRTG реализовал проекты в Узбекистане, Грузии, Швеции, Израиле, Сингапуре, Чили, Перу.

Как ранее сообщалось на сайте администрации, участие принимали министр транспорта Анатолий Костылевский и министр строительства Алекей Колмаков. Представили компании из Китая заверили, что готовы участвовать в проектах региона.



Недавно начальник дептранса мэрия Новосибирска заявил о расторжении контракта с подрядчиком станции «Спортивная» — компанией «СпецТрансСтрой». Решение вступит в силу 6 августа, после администрация будет искать нового подрядчика. Но в «СпецТрансСтрое» с решением не согласны, поэтому решил подать в суд на муниципальное предприятие «МетроМир». Подрядчик рассказал, что с конца 2021 года неоднократно обращался к заказчику и просил внести изменения в проектную документацию, но «МетроМир» начал заниматься этим только в конце 2022 года.