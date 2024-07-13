Парковку у торгового центра оградили забором — водители идут к тротуару через проезжую часть

Поход в торговый центр за покупками стал неудобным из-за этого забора Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В Новосибирске рядом с парковкой на улице Челюскинцев поставили длинные дорожные ограждения с одним проходом. Из-за этого горожанам приходится идти по проезжай части, чтобы попасть из парковочного кармана на тротуар. Сибирячка Елена Большакова сообщила об этом в мэрию. Власти признали недостатки ГОСТа для таких ограждений.

— Этой весной у торгового центра на Челюскинцев, 44/2 парковочный карман (он и на карте указан, как парковка) оградили забором. Это крайне неудобно. Мы с ребенком сюда постоянно приезжаем, но теперь вынуждены рисковать и идти по проезжей части, когда хотим пройти в торговый центр, — рассказала НГС Елена Большакова.

Справедливости ради, забор не сплошной. Но при плотной парковке, особенно зимой, им сложно воспользоваться для прохода с парковки Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В конце мая женщина направила жалобу в мэрию. Заместитель начальника дорожно-благоустроительного комплекса Сергей Эпов проблему признал и сообщил, что нужно изменить профильный ГОСТ, чтобы решить проблему. Это следует из ответа, который получила Елена Большакова.

— Ранее департаментом направлялся технический отзыв на запрос ФГАОУ ВО «СПбПУ», который собирал информацию о необходимости корректировки действующего национального стандарта. В отзыве департамент предлагал внести изменения, предусмотрев возможность уменьшения протяженности ограничивающих пешеходных ограждений в зависимости от дорожной обстановки и существующей жилой застройки, — говорится в ответе (документ есть в распоряжении НГС).

Из ответа департамента следует, что демонтаж ограждения парковки у ТЦ на Челюскинцев невозможен без актуализации ГОСТа.

— Практическое применение обновленного профильного ГОСТа показало, что в городской черте не всегда в полном объеме можно реализовать его требования с учетом требований безопасности. Именно по этой причине мы направляли соисполнителю ГОСТа свои предложения. На текущий момент они не были приняты: если бы актуализированная редакция вышла, мы бы об этом знали, — пояснил в разговоре с НГС Сергей Ахапов.

В июле мэрия Новосибирска решила узнать мнение горожан о том, нужно ли убрать пешеходные ограждения на тротуарах. Для этого власти запустили опрос на сайте «Госуслуги». НГС поговорил с новосибирцами на улицах и узнал, как они относятся к тому, что ограждения могут убрать. Показываем результаты нашего опроса в коротком видео.

Ранее водителей с правительственными номерами наказали после публикации НГС — они припарковались на тротуаре.

