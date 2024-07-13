Парковку у торгового центра оградили забором — водители идут к тротуару через проезжую часть

В Новосибирске рядом с парковкой на улице Челюскинцев поставили длинные дорожные ограждения с одним проходом. Из-за этого горожанам приходится идти по проезжай части, чтобы попасть из парковочного кармана на тротуар. Сибирячка Елена Большакова сообщила об этом в мэрию. Власти признали недостатки ГОСТа для таких ограждений.
— Этой весной у торгового центра на Челюскинцев, 44/2 парковочный карман (он и на карте указан, как парковка) оградили забором. Это крайне неудобно. Мы с ребенком сюда постоянно приезжаем, но теперь вынуждены рисковать и идти по проезжей части, когда хотим пройти в торговый центр, — рассказала НГС Елена Большакова.
В конце мая женщина направила жалобу в мэрию. Заместитель начальника дорожно-благоустроительного комплекса Сергей Эпов проблему признал и сообщил, что нужно изменить профильный ГОСТ, чтобы решить проблему. Это следует из ответа, который получила Елена Большакова.
— Ранее департаментом направлялся технический отзыв на запрос ФГАОУ ВО «СПбПУ», который собирал информацию о необходимости корректировки действующего национального стандарта. В отзыве департамент предлагал внести изменения, предусмотрев возможность уменьшения протяженности ограничивающих пешеходных ограждений в зависимости от дорожной обстановки и существующей жилой застройки, — говорится в ответе (документ есть в распоряжении НГС).
Из ответа департамента следует, что демонтаж ограждения парковки у ТЦ на Челюскинцев невозможен без актуализации ГОСТа.
— Практическое применение обновленного профильного ГОСТа показало, что в городской черте не всегда в полном объеме можно реализовать его требования с учетом требований безопасности. Именно по этой причине мы направляли соисполнителю ГОСТа свои предложения. На текущий момент они не были приняты: если бы актуализированная редакция вышла, мы бы об этом знали, — пояснил в разговоре с НГС Сергей Ахапов.
В июле мэрия Новосибирска решила узнать мнение горожан о том, нужно ли убрать пешеходные ограждения на тротуарах. Для этого власти запустили опрос на сайте «Госуслуги». НГС поговорил с новосибирцами на улицах и узнал, как они относятся к тому, что ограждения могут убрать. Показываем результаты нашего опроса в коротком видео.
Ранее водителей с правительственными номерами наказали после публикации НГС — они припарковались на тротуаре.
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