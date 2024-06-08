Роковой трамвай: вспоминаем резонансные происшествия с этим электротранспортом в Новосибирске - видео

Столкновение с другими видами транспорта - самая частая причина происшествий Источник: АСТ54











Знаменитый 13-ый трамвай практически еженедельно фигурирует в сводках ГИБДД. По-своему, он стал неофициальным мемом Новосибирска. По следам кемеровского ДТП с двумя трамваями, в результате которого погиб пассажир, НГС вспомнил резонансные происшествия в Новосибирске. Справедливости ради отметим, что далеко не всегда речь идет о техническом состоянии транспорта. Тем не менее, возгорание, сход с рельсов и отказ тормозов — сопутствующие факторы на линиях трамвайных маршрутов.



Пожалуй, одно из самых громких ДТП произошло по аналогичному событиям в Кемерове сценарию. В декабре 2022 года на улице Сибиряков-Гвардейцев вагон маршрута №8 на огромной скорости — около 80 км/ч — врезался в стоящий впереди подвижной состав. Тогда пострадали 15 человек, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.



Возгорания трамваев — тоже не редкость. Буквально позавчера, 6 июня, полыхнула крыша вагона на Юго-Западном жилмассиве на останове «Волховская». Водитель и 20 пассажиров эвакуировались самостоятельно, обошлось без пострадавших.

Источник: NGS.RU

Впечатляющий пожар случился в марте 2021 года. На горбатом мосту, на улице Трикотажной, очевидцы засняли полностью охваченный пламенем трамвай. В этом случае о пострадавших не сообщалось.



Нередко участники дорожного движения становятся свидетелями схода трамвайных вагонов с рельсов. Ситуации бывают опасными для оказавшихся рядом автомобилей. Самым «инфернальным» в Новосибирске считается 13 трамвай, он чаще других фигурирует в сводках ДТП. И уже стал своеобразным мемом в социальных сетях. Но не малая доля от общего числа происшествий приходятся и на другие маршруты.



После смертельного ДТП в Кемерове последовала и реакция властей Новосибирска. Накануне заммэра Олег Клемешов прокомментировал общее состояние трамвайного парка города.



— Наболевший вопрос — техническая изношенность спецтранспорта, состояние автоматических стрелочных переводов. На его решение, а также на обновление парка требуются большие средства, — отметил чиновник.



Планируется, что в 2024 году будут выделены средства на ремонт трамваев, спецтехники и оборудования. Но пока денег нет.



Ранее мы рассказывали о ДТП с участием трамвая на площади Энергетиков.

