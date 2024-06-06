«Неблагоприятные дни»: трамвай вспыхнул и загорелся в Новосибирске — видео

В результате происшествия никто не пострадал Источник: Читательница НГС Алина, Александр Ощепков / NGS.RU











В Ленинском районе Новосибирска загорелся трамвай №15. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Алина.



Девушка рассказала, что ЧП произошло около 19:45 на остановке «Волховская».

Источник: Читательница НГС Алина

— Юго-западный жилмассив. У трамваев сегодня неблагоприятные дни, — рассказала сибирячка.



На кадрах, присланных читательницей в редакцию НГС, видно, что у трамвая вспыхнула крыша в районе токоприемника. После нескольких ярких вспышек над транспортом поднялся черный дым, также был виден открытый огонь. Водитель трамвая попытался самостоятельно потушить возгорание с помощью огнетушителя, но сделать ему это не удалось.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 19:29, первые пожарные прибыли спустя 7 минут. Трамвай горел у дома 9-я гвардейская дивизия, 26. У трамвая горела крыша, его обесточили до прибытия сотрудников МЧС. Из трамвая эвакуировался 21 человек — 20 пассажиров и водитель, никто не пострадал. Горел утеплитель на кровле на площади 2 квадратных метра.

