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Происшествия «Неблагоприятные дни»: трамвай вспыхнул и загорелся в Новосибирске — видео

«Неблагоприятные дни»: трамвай вспыхнул и загорелся в Новосибирске — видео

Из трамвая эвакуировались 20 пассажиров и водитель

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В результате происшествия никто не пострадал

В Ленинском районе Новосибирска загорелся трамвай №15. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Алина.

Девушка рассказала, что ЧП произошло около 19:45 на остановке «Волховская».

— Юго-западный жилмассив. У трамваев сегодня неблагоприятные дни, — рассказала сибирячка.

На кадрах, присланных читательницей в редакцию НГС, видно, что у трамвая вспыхнула крыша в районе токоприемника. После нескольких ярких вспышек над транспортом поднялся черный дым, также был виден открытый огонь. Водитель трамвая попытался самостоятельно потушить возгорание с помощью огнетушителя, но сделать ему это не удалось.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 19:29, первые пожарные прибыли спустя 7 минут. Трамвай горел у дома 9-я гвардейская дивизия, 26. У трамвая горела крыша, его обесточили до прибытия сотрудников МЧС. Из трамвая эвакуировался 21 человек — 20 пассажиров и водитель, никто не пострадал. Горел утеплитель на кровле на площади 2 квадратных метра.

Ранее мэрия Новосибирска заявила, что в городе высокая изношенность парка трамваев. На покупку новых денег нет.

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Новосибирск МЧС Трамвай Пожар
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