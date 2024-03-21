Их просто не видно: почему на Октябрьском мосту врио мэра заметил мало рабочих

Из-за очередного сужения моста, на этот раз с левого берега на правый, на мосту по утрам собираются глухие пробки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска ответила, почему во время ремонта Октябрьского моста на дороге мало рабочих. На прошлой неделе пробка на участке разозлила исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова.



Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, большая часть сотрудников работает в подмостовом пространстве, также на строительной площадке на левом берегу Оби и на улице Декабристов, где готовят конструкции сооружений и другие элементы.

7 марта на ремонт моста по направлению на правый берег вышла еще одна подрядная организация — «ДК Клевер». Сотрудники работают в две смены: дневная ведет демонтаж, ночная вывозит мусор.

— С учетом стесненных условий — ограниченной ширины и высоты — работы организованы последовательно. При увеличении длины захватки и открытия фронта работы будут перестроены на параллельное выполнение, — сообщили в мэрии.

Согласно сервису «Контур.Фокус», ООО «ДК Клевер» образовано в 2015 году в Иркутске, генеральный директор компании и учредитель — Александр Батрамеев. На конец 2022 года выручка организации составила 257,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,7 миллиона рублей.

Сейчас мэрия прорабатывает вопрос, чтобы уменьшить заторы на мосту, запретят проезжать грузовикам по переправе и поменяют режим работы светофоров



О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что работы перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В начале октября 2023 года на новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Подрядчик объяснил, почему она так выглядит.

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