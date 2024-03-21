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Дороги и транспорт

Их просто не видно: почему на Октябрьском мосту врио мэра заметил мало рабочих

Сотрудники трудятся в две смены

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Из-за очередного сужения моста, на этот раз с левого берега на правый, на мосту по утрам собираются глухие пробки

Мэрия Новосибирска ответила, почему во время ремонта Октябрьского моста на дороге мало рабочих. На прошлой неделе пробка на участке разозлила исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, большая часть сотрудников работает в подмостовом пространстве, также на строительной площадке на левом берегу Оби и на улице Декабристов, где готовят конструкции сооружений и другие элементы.

7 марта на ремонт моста по направлению на правый берег вышла еще одна подрядная организация — «ДК Клевер». Сотрудники работают в две смены: дневная ведет демонтаж, ночная вывозит мусор.

— С учетом стесненных условий — ограниченной ширины и высоты — работы организованы последовательно. При увеличении длины захватки и открытия фронта работы будут перестроены на параллельное выполнение, — сообщили в мэрии.

Согласно сервису «Контур.Фокус», ООО «ДК Клевер» образовано в 2015 году в Иркутске, генеральный директор компании и учредитель — Александр Батрамеев. На конец 2022 года выручка организации составила 257,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,7 миллиона рублей.

Сейчас мэрия прорабатывает вопрос, чтобы уменьшить заторы на мосту, запретят проезжать грузовикам по переправе и поменяют режим работы светофоров

О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что работы перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В начале октября 2023 года на новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Подрядчик объяснил, почему она так выглядит.

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Октябрьский мост Грузовики Новосибирская область Ремонт
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