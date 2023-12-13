1–2 пересадки в большом городе — это нормально. Мэрия Новосибирска ответила на вопросы об отмене маршрутов

Мэрия Новосибирска заявила, что 1-2 пересадки в городе с населением свыше одного миллиона человек — норма. Об этом в городской администрации ответилина запрос НГС об отмене и изменении схем движения маршрутов, запланированных до 2028 года.
По данным мэрии, все изменения в схему движения, вносят в соответствие с нормативами качества обслуживания населения, установленным Социальным стандартом, который утвержден Минтрансом России.
При этом все планируемые к отмене маршруты, говорят в администрации, либо будут замещены другими, в том числе с увеличением их количества или изменением типа транспортных средств. А число транспорта увеличат с 1116 единиц до 1437 единиц.
Например, маршрут №44 (обслуживаемый автобусами малой вместимостью) заменят на измененный маршрут № 97 (обслуживание которого осуществляется автобусами большой вместимости большим количеством).
Маршрут № 9 замещается измененным автобусным маршрутом № 34 (обслуживание которого осуществляется автобусами большой вместимости).
Маршрут № 94 (обслуживаемый автобусами малой вместимостью) замещается измененным троллейбусным маршрутом № 4 с увеличенным количеством транспортных средств большой вместимости.
Отменяемые автобусные маршруты № 65, 65/1 (единый маршрут № 65) замещаются устанавливаемым новым автобусным маршрутом № 56 (обслуживание которого предусматривается автобусами большой и средней вместимостью).
— Установить планируется 14 маршрутов по регулируемому тарифу, в том числе: 1 трамвайный, с учетом развития транспортной инфраструктуры, 13 автобусных маршрутов по регулируемому тарифу, включая: 5, в связи с изменением вида перевозок с нерегулируемого тарифа, 1, в связи с замещением отменяемого автобусного маршрута по регулируемому тарифу, 7, в связи с замещением отменяемых автобусных маршрутов по нерегулируемому тарифу, — сообщили в городской администрации.
В проекте постановления мэрии указано, что отменить 57 маршрутов необходимо, чтобы сократить дублирования муниципальных и исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Кроме отмены и добавления нового транспорта, в документе также указаны те, которые изменят свой маршрут в период с 2024 по 2028 год.
На изменение работы транспорта бурно отреагировали новосибирцы, читатели НГС оставили более 600 комментариев о проблемах с транспортом, они жаловались на долгое ожидание и забитые автобусы и маршрутки. Говорили, что стоит не отменять маршруты, а наоборот, добавлять и вводить новые, даже если на каком-то участке они дублируют друг друга.
Недавно жители микрорайона Тихий поселок обратились к Путину из-за проблем с транспортом: к их остановке не приезжают ни автобусы, ни маршрутки. Мэр Анатолий Локоть дал два дня на решение проблема, с завтрашнего дня там запустят маршрутку с измененной схемой движения.