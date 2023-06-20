«Сидят на полу, плачут»: пассажирку с трехлетними детьми хотели снять с рейса из Новосибирска из-за ручной клади

Пассажирка рейса Новосибирск — Москва обвинила сотрудницу авиакомпании «Победа» в хамстве. По словам женщины, ее хотели снять с рейса из-за того, что трехлетние дети несли свою ручную кладь не сами.
Яна прилетела в Новосибирск из Москвы с двумя детьми-близнецами к родителям. Обратно семья возвращалась
— Детей трех лет разбудили в полтретьего и повезли в аэропорт, они нервничали, психовали и скандалили. Я купила три билета, где ручная кладь может быть до
Мама с детьми прошла регистрацию, вещи в калибратор вошли, вопросов, по словам женщины, у сотрудников не было. Все сумки Яна несла сама, потому что маленьким детям сложно концентрироваться. Как объяснила женщина, вещи малыши могут забыть или потерять.
— Пошли на посадку, я была вымотана, потому что дети везде лезут. Сотрудница авиакомпании говорит, чтобы мы замерили ручную кладь, потом показала на две сумки детей. Я объяснила, что мы летим втроем, а она говорит: «Нет, не пропускаю, потому что каждый свою сумку должен нести сам», — вспоминает Яна. — Я объясняла ей, что дети маленькие, а она сказала, что снимает с рейса.
Дети, по словам Яны, в это время начали капризничать, она попросила вызвать сотрудника полиции. Как говорит женщина, сотрудница авиакомпании ругалась и с полицейским.
— Дети маются, сидят на полу, хныкают, плачут. Сотрудник полиции попросил не задерживать людей и пропустить нас, только благодаря ему мы смогли улететь, — говорит женщина.
Женщина написала жалобу в «Победу», пока времени прошло немного, поэтому на претензию Яны еще не ответили. НГС также направил официальный запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать случившееся.
В пресс-службе транспортной полиции Новосибирской области сообщили, что подобных сообщений не поступало. При этом, по словам представителей МВД, сотрудники часто помогают пассажирам урегулировать конфликты.
Недавно пассажирка авиакомпании S7 заявила, что не смогла улететь из Новосибирска в Сочи по купленному билету. Ей сказали, что мест в ее самолете нет.