«Сидят на полу, плачут»: пассажирку с трехлетними детьми хотели снять с рейса из Новосибирска из-за ручной клади

Мама с детьми прошла регистрацию, вещи в калибратор вошли, вопросов, по словам женщины, у сотрудников не было. Все сумки Яна несла сама, потому что маленьким детям сложно концентрироваться. Как объяснила женщина, вещи малыши могут забыть или потерять.

— Пошли на посадку, я была вымотана, потому что дети везде лезут. Сотрудница авиакомпании говорит, чтобы мы замерили ручную кладь, потом показала на две сумки детей. Я объяснила, что мы летим втроем, а она говорит: «Нет, не пропускаю, потому что каждый свою сумку должен нести сам», — вспоминает Яна. — Я объясняла ей, что дети маленькие, а она сказала, что снимает с рейса.