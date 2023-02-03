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Тема дняНа площади Будагова перекроют движение
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На площади Будагова перекрыли движение — общественный транспорт ходит по измененной схеме

Ограничения продлятся до конца выходных

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Ограничения связаны со строительством Четвертого моста

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В Новосибирске с 4 до 5 февраля перекроют движение по площади инженера Будагова. Как сообщили в пресс-центре мэрии, из-за этого изменят схему движения общественного транспорта.

— Это связано с проведением монтажа пролетного строения на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской». Закрывается автомобильное движение с 21 часа 4 февраля до 12 часов 5 февраля, — пояснили в муниципалитете.

На время работ общественный транспорт будет ходить по следующим схемам:

Автобусы:

  • № 8, 13, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Добролюбова до Щетинкина: улицы Большевистская, Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме;
  • № 9, 36 — на участке от улицы Добролюбова до Гурьевской: улица Большевистская, конечный остановочный пункт «Речной вокзал», разворот для движения в обратном направлении, Большевистская, далее — по действующей схеме;
  • № 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Немировича-Данченко до Щетинкина: Октябрьский мост, улицы Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме.

Маршрутные такси:

  • № 11 — в прямом направлении от улицы Орджоникидзе до Добролюбова: улицы Военная, Прокатная, Пролетарская, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, Большевистская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;
  • № 30а — на участке от улицы Ленинградской до Саратовской: улицы Никитина, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Владимировская, далее — по действующей схеме;
  • № 30 — на участке от улицы Саратовской до Ленинградской: улицы Владимировская, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Октябрьская магистраль, Кирова, Никитина, далее — по действующей схеме.

Троллейбус № 13 — конечный остановочный пункт «Улица Учительская», Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении Красного проспекта и Крылова, Красный проспект, Писарева, Ипподромская, Танковая, Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Улица Учительская».

Ранее в Новосибирске изменили схему движения троллейбуса № 36.

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