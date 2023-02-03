На площади Будагова перекрыли движение — общественный транспорт ходит по измененной схеме

В Новосибирске с 4 до 5 февраля перекроют движение по площади инженера Будагова. Как сообщили в пресс-центре мэрии, из-за этого изменят схему движения общественного транспорта.
— Это связано с проведением монтажа пролетного строения на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской». Закрывается автомобильное движение с 21 часа 4 февраля до 12 часов 5 февраля, — пояснили в муниципалитете.
На время работ общественный транспорт будет ходить по следующим схемам:
Автобусы:
№ 8, 13, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Добролюбова до Щетинкина: улицы Большевистская, Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме; № 9, 36 — на участке от улицы Добролюбова до Гурьевской: улица Большевистская, конечный остановочный пункт «Речной вокзал», разворот для движения в обратном направлении, Большевистская, далее — по действующей схеме; № 28— в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Немировича-Данченко до Щетинкина: Октябрьский мост, улицы Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме.
Маршрутные такси:
№ 11— в прямом направлении от улицы Орджоникидзе до Добролюбова: улицы Военная, Прокатная, Пролетарская, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, Большевистская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме; № 30а— на участке от улицы Ленинградской до Саратовской: улицы Никитина, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Владимировская, далее — по действующей схеме; № 30— на участке от улицы Саратовской до Ленинградской: улицы Владимировская, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Октябрьская магистраль, Кирова, Никитина, далее — по действующей схеме.
Троллейбус
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