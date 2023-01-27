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Троллейбус №36 изменит маршрут с 1 февраля в Новосибирске — смотрим карту

Он будет ходить с остановки Улица Лазурная до вокзала Новосибирск Главный

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Троллейбус №36 будет ходить по-ному уже в средц, 1 февраля 2023 года

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С 1 февраля троллейбус №36 «Улица Лазурная — метро Речной вокзал» будет ходить по новому маршруту, рассказали сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Вместо станции метро «Речной вокзал» конечной остановкой маршрута станет Вокзал Новосибирск Главный, вместо поворота направо на перекрестке Красного проспекта и Фрунзе троллейбус поедет прямо, далее — по проспекту Димитрова, Вокзальной магистрали и улице Ленина (в прямом направлении). Название маршрута изменят на «Улица Лазурная — Вокзал «Новосибирск Главный».

Новый маршрут троллейбуса №36

Новый маршрут троллейбуса №36

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В субботу, 28 и воскресенье, 29 января схемы движения двух троллейбусов также изменятся, но всего на несколько часов.

— С 21 часа 28 января до 12 часов 29 января на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе Ипподромской» будет проводиться монтаж пролетного строения с отключением электроэнергии в районе площади им. Инженера Будагова, — рассказали в пресс-центре муниципалитета.

Из-за стройки 4 моста с 21 часа в субботу до окончания движения, а также с начала движения и до 12 часов дня в воскресенье троллейбусы №13 «улица Учительская — станция метро Речной вокзал» и №36 «Улица Лазурная — метро Речной вокзал» будут объезжать обесточенный участок:

— № 13 — поедет от конечной остановки «Улица Учительская» по Богдана Хмельницкого, далее — по улицам Танковой, Ипподромской, Писарева и Красному проспекту, развернется на пересечении Красного проспекта и Крылова и поедет в обратном направлении до «Учительской»;

— № 36 — от конечной остановки «Улица Лазурная», по Доватора, Бориса Богаткова, Кошурникова, Фрунзе, Красному проспекту, развернется на площади Калинина и поедет обратно.

Ранее НГС писал о том, что 31 декабря 2022 года на Октябрьском мосту начала работать остановка «Станция метро Спортивная». Мы узнали о том, какие маршруты скорректировали с учетом этого изменения.

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