Троллейбус №36 изменит маршрут с 1 февраля в Новосибирске — смотрим карту

В субботу, 28 и воскресенье, 29 января схемы движения двух троллейбусов также изменятся, но всего на несколько часов.



— С 21 часа 28 января до 12 часов 29 января на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе Ипподромской» будет проводиться монтаж пролетного строения с отключением электроэнергии в районе площади им. Инженера Будагова, — рассказали в пресс-центре муниципалитета.