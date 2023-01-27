Троллейбус №36 изменит маршрут с 1 февраля в Новосибирске — смотрим карту

С 1 февраля троллейбус №36 «Улица Лазурная — метро Речной вокзал» будет ходить по новому маршруту, рассказали сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Вместо станции метро «Речной вокзал» конечной остановкой маршрута станет Вокзал Новосибирск Главный, вместо поворота направо на перекрестке Красного проспекта и Фрунзе троллейбус поедет прямо, далее — по проспекту Димитрова, Вокзальной магистрали и улице Ленина (в прямом направлении). Название маршрута изменят на «Улица Лазурная — Вокзал «Новосибирск Главный».
В субботу, 28 и воскресенье, 29 января схемы движения двух троллейбусов также изменятся, но всего на несколько часов.
— С 21 часа 28 января до 12 часов 29 января на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе Ипподромской» будет проводиться монтаж пролетного строения с отключением электроэнергии в районе площади им. Инженера Будагова, — рассказали в пресс-центре муниципалитета.
Из-за стройки 4 моста с 21 часа в субботу до окончания движения, а также с начала движения и до 12 часов дня в воскресенье троллейбусы №13 «улица Учительская — станция метро Речной вокзал» и №36 «Улица Лазурная — метро Речной вокзал» будут объезжать обесточенный участок:
— № 13 — поедет от конечной остановки «Улица Учительская» по Богдана Хмельницкого, далее — по улицам Танковой, Ипподромской, Писарева и Красному проспекту, развернется на пересечении Красного проспекта и Крылова и поедет в обратном направлении до «Учительской»;
— № 36 — от конечной остановки «Улица Лазурная», по Доватора, Бориса Богаткова, Кошурникова, Фрунзе, Красному проспекту, развернется на площади Калинина и поедет обратно.
Ранее НГС писал о том, что 31 декабря 2022 года на Октябрьском мосту начала работать остановка «Станция метро Спортивная». Мы узнали о том, какие маршруты скорректировали с учетом этого изменения.