Трамваи на левом берегу Новосибирска начали ходить по привычному маршруту
Возобновили движение сегодня утром
Сегодня, 25 июля, трамваи начали ходить по привычному маршруту на левом берегу Новосибирска.
В мэрии сообщили о том, что завершили ремонт теплотрассы и возобновили движение трамваев на участке от здания улицы
— С 6 часов 25 июля возобновляется движение трамваев
Изменилась схема маршрутов общественного транспорта из-за ремонта на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора: закрыли сквозной проезд транспорта по улице Доватора в направлении Гусинобродского шоссе.