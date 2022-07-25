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Трамваи на левом берегу Новосибирска начали ходить по привычному маршруту

Возобновили движение сегодня утром

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Трамваи изменили схему маршрута на 3 дня

Трамваи изменили схему маршрута на 3 дня

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Сегодня, 25 июля, трамваи начали ходить по привычному маршруту на левом берегу Новосибирска.

В мэрии сообщили о том, что завершили ремонт теплотрассы и возобновили движение трамваев на участке от здания улицы Котовского, 2 до здания Горский микрорайон, 68.

— С 6 часов 25 июля возобновляется движение трамваев № 8, 15, 18 по двухпутному пути, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Изменилась схема маршрутов общественного транспорта из-за ремонта на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора: закрыли сквозной проезд транспорта по улице Доватора в направлении Гусинобродского шоссе.

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