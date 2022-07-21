Из-за ремонта на ГБШ изменится схема движения транспорта — рядом перекроют проезд по Доватора
Свое движение изменят 10 маршрутов
Завтра, 22 июля, изменится схема маршрутов общественного транспорта из-за ремонта на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора закрывается сквозной проезд транспорта по улице Доватора в направлении Гусинобродского шоссе, об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Кроме этого будет производиться сужение на 3,5 метра проезжей части нечетной стороны Гусинобродского шоссе в районе перекрестка.
С 23:00 22 июля до 1 августа изменят схему движения троллейбусы № 10, 22, 36.
- № 10 — «Сад им. Дзержинского — Волочаевский ж/м»;
- № 22 — «Ул. Учительская — Волочаевский ж/м»;
- № 36 — «М. „Речной вокзал“ — Волочаевский ж/м».
С 23:00 22 июля до 25 июля движения поменяют автобусы №30, 95 и 98, маршрутные такси №18, 19, 24, 51.
- № 30 (в прямом и обратном направлениях) — ул. Лазурная, безымянный проезд от ул. Лазурной/Владимира Высоцкого, Гусинобродское шоссе, ул. Есенина, далее — по действующей схеме;
- № 95, 98 (в прямом и обратном направлениях) — ул. Лазурная, безымянный проезд от ул. Лазурной/Владимира Высоцкого, Гусинобродское шоссе, ул. Есенина, ул. Бориса Богаткова, далее — по действующим схемам.
- № 18, 19 (в прямом и обратном направлениях) — ул. Лазурная, безымянный проезд от ул. Лазурной/Владимира Высоцкого, Гусинобродское шоссе, ул. Есенина, ул. Бориса Богаткова, далее — по действующим схемам.
- № 24 (в прямом и обратном направлениях) — ул. Есенина, Гусинобродское шоссе, ул. Волочаевская, далее — по действующей схеме.
- № 51 (в прямом и обратном направлениях) — Гусинобродское шоссе, ул. Есенина, ул. Бориса Богаткова, далее — по действующей схеме.
Также в мэрии города предупредили, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.
Завтра перекроют проезд по перекрестку улиц Блюхера и Ватутина из-за ремонта теплотрассы. Общественный транспорт изменит движение, измененные маршруты смотрите здесь.