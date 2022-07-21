Перекресток Блюхера и Ватутина перекроют — объясняем, куда не смогут ходить трамваи
Перекрыть перекресток планируют с 22 июля по 25 июля
Завтра, 22 июля, перекроют проезд по перекрестку улиц Блюхера и Ватутина из-за ремонта теплотрассы, об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Проезд для автотранспорта закроют с 06:00 22 июля до 06:00 25 июля.
Ограничение движения связано с заменой футляра на участке теплотрассы, проходящей под трамвайными путями. Из-за перекрытия схему движения изменят три трамвая и два автобуса.
Трамваи
Трамвайный маршрут
Также в мэрии города предупредили, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.
На улице Фрунзе от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта запретят парковку автомобилей, об этом сегодня сообщили в мэрии Новосибирска. Запрет начнет действовать с 1 августа.