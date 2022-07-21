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Перекресток Блюхера и Ватутина перекроют — объясняем, куда не смогут ходить трамваи

Перекрыть перекресток планируют с 22 июля по 25 июля

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Из-за перекрытия схему маршрутов поменяет общественный транспорт

Из-за перекрытия схему маршрутов поменяет общественный транспорт

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Завтра, 22 июля, перекроют проезд по перекрестку улиц Блюхера и Ватутина из-за ремонта теплотрассы, об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Проезд для автотранспорта закроют с 06:00 22 июля до 06:00 25 июля.

Ограничение движения связано с заменой футляра на участке теплотрассы, проходящей под трамвайными путями. Из-за перекрытия схему движения изменят три трамвая и два автобуса.

Автобус <nobr class="_">№ 10</nobr> (в прямом и обратном направлениях) — <nobr class="_">ул. Покрышкина</nobr>, площадь <nobr class="_">им. Карла</nobr> Маркса, проспект Карла Маркса, <nobr class="_">ул. Космическая</nobr>, <nobr class="_">ул. Блюхера</nobr>, далее — по действующей схеме

Автобус № 10 (в прямом и обратном направлениях) — ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, проспект Карла Маркса, ул. Космическая, ул. Блюхера, далее — по действующей схеме

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Автобус <nobr class="_">№ 96</nobr> (в прямом и обратном направлениях) — площадь Труда, <nobr class="_">ул. Станиславского</nobr>, площадь Станиславского, <nobr class="_">ул. Титова</nobr>, <nobr class="_">ул. Покрышкина</nobr>, далее — по действующей схеме

Автобус № 96 (в прямом и обратном направлениях) — площадь Труда, ул. Станиславского, площадь Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме

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Трамваи № 15 и № 18 не смогут ходить с площади Маркса по маршруту до Троллейного жилмассива.

Трамвай <nobr class="_">№ 15</nobr> сможет ходить в прямом и обратном направлении по схеме «Бугринская роща» — «М. "Площадь Маркса"»

Трамвай № 15 сможет ходить в прямом и обратном направлении по схеме «Бугринская роща» — «М. "Площадь Маркса"»

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Трамвай <nobr class="_">№ 18</nobr> сможет ходить в прямом и обратном направлении по схеме «Пос. Чемской» — «М. "Площадь Маркса"»

Трамвай № 18 сможет ходить в прямом и обратном направлении по схеме «Пос. Чемской» — «М. "Площадь Маркса"»

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Трамвайный маршрут № 8 будет закрыт. Схемы движения трамвайных маршрутов № 2, 3, 10, 16 останутся без изменений.

Также в мэрии города предупредили, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

На улице Фрунзе от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта запретят парковку автомобилей, об этом сегодня сообщили в мэрии Новосибирска. Запрет начнет действовать с 1 августа.

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