Перекресток Блюхера и Ватутина перекроют — объясняем, куда не смогут ходить трамваи

Завтра, 22 июля, перекроют проезд по перекрестку улиц Блюхера и Ватутина из-за ремонта теплотрассы, об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Проезд для автотранспорта закроют с 06:00 22 июля до 06:00 25 июля.



Ограничение движения связано с заменой футляра на участке теплотрассы, проходящей под трамвайными путями. Из-за перекрытия схему движения изменят три трамвая и два автобуса.