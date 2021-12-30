Цвет настроения красный: в Новосибирске предновогодние пробки 9 баллов — следим в реальном времени

Новый Бугринский мост абсолютно зеленый, как уверяет 2ГИС. Его построили 7 лет назад, и он должен был стать панацеей от вечных заторов. Корреспондент НГС поговорила с экспертами и выяснила, почему Бугринский мост не избавил столицу Сибири от пробок, в чем была главная ошибка, сколько нужно потратить на то, чтобы он стал эффективным, и ждет ли такая же участь строящийся четвертый мост.