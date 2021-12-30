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Цвет настроения красный: в Новосибирске предновогодние пробки 9 баллов — следим в реальном времени

Разбираемся, где лучше не ехать, а где путь свободен

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В Новосибирске 30 декабря в 15:00 пробки достигли 9 баллов, по данным сервиса 2ГИС. Мы запускаем онлайн-трансляцию, чтобы отследить, где можно проехать, а что лучше объехать.

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Сразу несколько ДТП произошло в центре Новосибирска 

Сразу несколько ДТП произошло в центре Новосибирска 

В центре Новосибирска произошло сразу несколько ДТП. Они практически на каждой улице.

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Советское шоссе и путь к «Меге» перегружен  

Советское шоссе и путь к «Меге» перегружен  

Пробка образовалась по пути к одному из крупнейших ТРЦ Новосибирска «Мега». Советское шоссе светится темно-бордовым.

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По Бугринскому мосту путь свободен 

По Бугринскому мосту путь свободен 

Новый Бугринский мост абсолютно зеленый, как уверяет 2ГИС. Его построили 7 лет назад, и он должен был стать панацеей от вечных заторов. Корреспондент НГС поговорила с экспертами и выяснила, почему Бугринский мост не избавил столицу Сибири от пробок, в чем была главная ошибка, сколько нужно потратить на то, чтобы он стал эффективным, и ждет ли такая же участь строящийся четвертый мост.

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Новосибирцы продолжают поддерживать предпраздничное настроение:

— Вы устали от забот — всё пройдет, вам немножко не везет — всё пройдет. С наступающим, дорогие сибиряки, — пишет Валентин Суменко, пользователь 2ГИС.

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Октябрьский район тоже отображается красным 9-балльным цветом

Октябрьский район тоже отображается красным 9-балльным цветом

Пробки образовались и на Бориса Богаткова. Как показывает сервис 2ГИС, там ведутся дорожные работы.

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ДТП произошло около часа назад 

ДТП произошло около часа назад 

На перекрестке Красного проспекта и улицы Достоевского затор из-за аварии.

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Фабричка тоже стоит 

Фабричка тоже стоит 

Часть Ипподромской остается перекрытой из-за строительства четвертого моста. Из-за этого там регулярно случаются заторы. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил лично проверить, какова сейчас ситуация на площади Труда и заодно на улице Ипподромской, где идет строительство другой части моста. Также разобрался, какие новые ограничения движения ждут новосибирцев.

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Новосибирцы шутят про предновогодние пробки и переживают за завтрашний день.

— Дорогой Дедушка Мороз, забери в 2022 году права у всех оленеводов. Виктор, 30 годиков, — написал пользователь 2ГИС.

— С наступающим Новым годом! Давайте сидеть дома с семьей, а не в пробках 9–10 баллов, — создает новогоднее настроение новосибирец Александр.

— А. Завтра. Будет. Дурдом, — переживает анонимный пользователь.

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Димитровский мост заблокирован в сторону левого берега  

Димитровский мост заблокирован в сторону левого берега  

В районе площади Труда пробка. Недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, что строительство четвертого моста не связано с пробками в Ленинском районе. Андрей Травников предположил, что улучшить пропускную способность можно, если отремонтировать покрытия на площадях, и тогда увеличится скорость движения.

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В городе около 10 ДТП

В городе около 10 ДТП

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