Цвет настроения красный: в Новосибирске предновогодние пробки 9 баллов — следим в реальном времени

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В центре Новосибирска произошло сразу несколько ДТП. Они практически на каждой улице.
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Пробка образовалась по пути к одному из крупнейших ТРЦ Новосибирска «Мега». Советское шоссе светится темно-бордовым.
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Новый Бугринский мост абсолютно зеленый, как уверяет 2ГИС. Его построили 7 лет назад, и он должен был стать панацеей от вечных заторов. Корреспондент НГС поговорила с экспертами и выяснила, почему Бугринский мост не избавил столицу Сибири от пробок, в чем была главная ошибка, сколько нужно потратить на то, чтобы он стал эффективным, и ждет ли такая же участь строящийся четвертый мост.
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Новосибирцы продолжают поддерживать предпраздничное настроение:
— Вы устали от забот — всё пройдет, вам немножко не везет — всё пройдет. С наступающим, дорогие сибиряки, — пишет Валентин Суменко, пользователь 2ГИС.
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Пробки образовались и на Бориса Богаткова. Как показывает сервис 2ГИС, там ведутся дорожные работы.
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На перекрестке Красного проспекта и улицы Достоевского затор из-за аварии.
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Часть Ипподромской остается перекрытой из-за строительства четвертого моста. Из-за этого там регулярно случаются заторы. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил лично проверить, какова сейчас ситуация на площади Труда и заодно на улице Ипподромской, где идет строительство другой части моста. Также разобрался, какие новые ограничения движения ждут новосибирцев.
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Новосибирцы шутят про предновогодние пробки и переживают за завтрашний день.
— Дорогой Дедушка Мороз, забери в 2022 году права у всех оленеводов. Виктор, 30 годиков, — написал пользователь 2ГИС.
— С наступающим Новым годом! Давайте сидеть дома с семьей, а не в пробках 9–10 баллов, — создает новогоднее настроение новосибирец Александр.
— А. Завтра. Будет. Дурдом, — переживает анонимный пользователь.
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В районе площади Труда пробка. Недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, что строительство четвертого моста не связано с пробками в Ленинском районе. Андрей Травников предположил, что улучшить пропускную способность можно, если отремонтировать покрытия на площадях, и тогда увеличится скорость движения.
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