28 декабря вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 7/10
usd 73.23
eur 82.94
Тема дняПешеход с револьвером напал на шоумена
Все новости
Все новости

ГИБДД массово эвакуируют машины с выделенки на Вокзальной магистрали — видео и фото

Работа машин и ГИБДД попала на видео

5 421
82Обсудить

Поделиться

Поделиться

С Вокзальной магистрали в Новосибирске начали массово эвакуировать машины, которые припаркованы на полосе, выделенной для общественного транспорта. Это попало на видео.

— Заметил это вчера. Одну машину при мне увезли, ко второй начал подъезжать эвакуатор, — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.

В ГИБДД Новосибирска сообщили, что не ведут учет эвакуированных транспортных средств с Вокзальной магистрали. НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.

Машин почти нет

Машин почти нет

Поделиться

По наблюдениям авторедактора НГС Дмитрия Косенко, который побывал на магистрали, активная зачистка идет на участке Вокзальной от ЦУМа до вокзала. Там установлены знаки запрета парковки и предупреждающие об эвакуаторах таблички. На выделенках стоит совсем мало машин, некоторые на аварийках.

А вот на участке от ЦУМа до Советской сегодня настоящий транспортный коллапс. Знаков и табличек еще нет, эвакуаторов не видно, машины брошены как попало у каждого столба. В самом критичном месте у Вокзальная, 16 выделенная полоса занята припаркованными по диагонали машинами, плюс еще встают вторым и даже третьим рядом. В итоге движение по магистрали идет в одну полосу.

Движение затруднено

Движение затруднено

Поделиться

Где именно сейчас запрещена парковка на Вокзальной магистрали, вы можете посмотреть на нашей карте.

О том, что на Вокзальной магистрали уберут парковки, стало известно летом. НГС поговорил с сотрудниками организаций, которые работают на этой улице. Они рассказали, как относятся к изменениям. Сейчас на тротуаре рядом с ЦУМом разломали асфальт и начали укладывать новое покрытие, к концу октября там появится велодорожка.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК8
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Вокзальная магистральпарковка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter