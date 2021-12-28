ГИБДД массово эвакуируют машины с выделенки на Вокзальной магистрали — видео и фото

Где именно сейчас запрещена парковка на Вокзальной магистрали, вы можете посмотреть на нашей карте.

О том, что на Вокзальной магистрали уберут парковки, стало известно летом. НГС поговорил с сотрудниками организаций, которые работают на этой улице. Они рассказали, как относятся к изменениям. Сейчас на тротуаре рядом с ЦУМом разломали асфальт и начали укладывать новое покрытие, к концу октября там появится велодорожка.