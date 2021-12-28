ГИБДД массово эвакуируют машины с выделенки на Вокзальной магистрали — видео и фото

С Вокзальной магистрали в Новосибирске начали массово эвакуировать машины, которые припаркованы на полосе, выделенной для общественного транспорта. Это попало на видео.
— Заметил это вчера. Одну машину при мне увезли, ко второй начал подъезжать эвакуатор, — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
В ГИБДД Новосибирска сообщили, что не ведут учет эвакуированных транспортных средств с Вокзальной магистрали. НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.
По наблюдениям авторедактора НГС Дмитрия Косенко, который побывал на магистрали, активная зачистка идет на участке Вокзальной от ЦУМа до вокзала. Там установлены знаки запрета парковки и предупреждающие об эвакуаторах таблички. На выделенках стоит совсем мало машин, некоторые на аварийках.
А вот на участке от ЦУМа до Советской сегодня настоящий транспортный коллапс. Знаков и табличек еще нет, эвакуаторов не видно, машины брошены как попало у каждого столба. В самом критичном месте у Вокзальная, 16 выделенная полоса занята припаркованными по диагонали машинами, плюс еще встают вторым и даже третьим рядом. В итоге движение по магистрали идет в одну полосу.
Где именно сейчас запрещена парковка на Вокзальной магистрали, вы можете посмотреть на нашей карте.
О том, что на Вокзальной магистрали уберут парковки, стало известно летом. НГС поговорил с сотрудниками организаций, которые работают на этой улице. Они рассказали, как относятся к изменениям. Сейчас на тротуаре рядом с ЦУМом разломали асфальт и начали укладывать новое покрытие, к концу октября там появится велодорожка.