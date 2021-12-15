Суд обязал мэрию Новосибирска выплатить компенсацию за изъятие земли для строительства дороги к ЛДС

Арбитражный суд обязал мэрию Новосибирска выплатить АО «Спас на воде «Наутилус» компенсацию за изъятие двух земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:30608 и 54:35:064405:36. Расположены они между улицей Стартовой и котлованом «Горский», где сейчас проводят дорогу от тоннеля в дамбе Октябрьского моста в рамках строительства развязки площади Лыщинского и новой ледовой арены.
Участки эти в аренду «Спас на воде «Наутилус» получил в июне 2006-го для создания парка рядом с городским пляжем, но в 2018 году они попали в зону дорожных развязок для обеспечения транспортной доступности к строящемуся новому ледовому дворцу спорта.
14 ноября 2019 года мэрия изъяла землю у арендатора, а его требование от 4 декабря предоставить альтернативные участки для продолжения деятельности — оставила без движения, неоднократно продлевая срок рассмотрения. Вместе с тем представители «Наутилуса» в суд заявили, что по-прежнему вынуждены платить арендную плату за выбывшие из пользования участки.
Суд пришёл к выводу, что мэрия Новосибирска нарушила нормы Земельного кодекса о порядке изъятия земельных участков и возмещения ущерба добросовестному арендатору. Муниципалитет обязали в течение месяца со дня вступления решения суда в силу определить размер возмещения за изъятую землю (путем проведения оценки рыночной стоимости), а также подлежащих возмещению убытков АО «Спас на воде «Наутилус».
Держатель реестра акционеров АО «Спас на воде «Наутилус» — ЗАО «Новый Регистратор», а управляющая компания акционерного общества — ООО «Тзк «Северный», принадлежащей на 98% известному в Новосибирске предпринимателю Вольдемару Басалаеву. В 2007 году он получил 5,5 лет колонии за бытовой конфликт, но его предпринимательской деятельности это не помешало: после отбывания срока он выкупил акции аэропорта «Северный», открыл рядом с ним бар, планировал даже театр, но в 2016 году едва избежал банкротства. Подробности в материале НГС «Жена депутата, Танцор и олигарх. Кому отдали под застройку парк возле главного городского пляжа».
Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Строители нового Ледового дворца ранее заявляли о проблемах с выплатами, после этого «Строймонтаж» подавал на банкротство. О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.