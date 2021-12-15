Суд обязал мэрию Новосибирска выплатить компенсацию за изъятие земли для строительства дороги к ЛДС

Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Строители нового Ледового дворца ранее заявляли о проблемах с выплатами, после этого «Строймонтаж» подавал на банкротство. О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.