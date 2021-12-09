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Из-за строительства моста на улице Ипподромской снова продлили ограничения движения

Срок продлевают уже в третий раз

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Движение на Ипподромской ограничили осенью

Движение на Ипподромской ограничили осенью

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Мэрия Новосибирска назвала новую дату открытия движения по Ипподромской в районе строительства четвертого моста.

Центр управления городским автоэлектротранспортом Новосибирска уточнил очередной срок ограничения движения по Ипподромской в районе строительства четвертого моста.

— До 25 апреля продлевается срок закрытия проезжей части нечетной стороны ул. Ипподромской, а также сквозного проезда по площади Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с ул. Большевистской на Красный проспект, — сообщили в мэрии. — Это связано с производством работ по строительству объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской города Новосибирска».

По информации мэрии, во время дорожных работ автобусы № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутки № 1, 32 при движении в прямом направлении будут проезжать по эстакаде на площади Инженера Будагова.

Троллейбус № 13 будет ходить по маршруту: Красный проспект, пл. Инженера Будагова, ул. Большевистская, остановка «М. «Речной вокзал»». В обратном направлении: ул. Большевистская, Южный спуск Октябрьского моста, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, дальше по действующей схеме.

Маршрут троллейбуса № 36 будет проходить по улице Фрунзе, Красному проспекту, до площади Калинина (конечная) — в прямом и обратном направлении. Маршрутка № 11 едет по Ипподромской, Кривощековской, через Серебренниковскую, Мостовую, площадь Инженера Будагова, Большевистскую и дальше по действующей схеме.

Красным обозначен участок, на котором проезда нет, зеленым — участок для объезда

Красным обозначен участок, на котором проезда нет, зеленым — участок для объезда

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Из-за строительства моста движение на Ипподромской ограничили в сентябре. Тогда говорилось, что срок ограничения — один месяц. Дальше сроки продлили до 1 декабря. 2 декабря мэрия сообщала, что движение по Ипподромской откроется через 90 дней.

Строительство моста планируют завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в начале 2023 года. Движение по мосту откроют в декабре 2022 года. В ноябре строители закончили часть работ по надвижке пролетных строений четвертого моста через Обь. Сейчас общая длина полотна составляет 465 метров. Как идет строительство моста, можно посмотреть на фотографиях с высоты птичьего полета.

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Ипподромскаязакрыто движениечетвертый мост
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