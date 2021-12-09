Из-за строительства моста на улице Ипподромской снова продлили ограничения движения

Мэрия Новосибирска назвала новую дату открытия движения по Ипподромской в районе строительства четвертого моста.
Центр управления городским автоэлектротранспортом Новосибирска уточнил очередной срок ограничения движения по Ипподромской в районе строительства четвертого моста.
— До 25 апреля продлевается срок закрытия проезжей части нечетной стороны ул. Ипподромской, а также сквозного проезда по площади Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с ул. Большевистской на Красный проспект, — сообщили в мэрии. — Это связано с производством работ по строительству объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской города Новосибирска».
По информации мэрии, во время дорожных работ автобусы
Троллейбус
Маршрут троллейбуса
Из-за строительства моста движение на Ипподромской ограничили в сентябре. Тогда говорилось, что срок ограничения — один месяц. Дальше сроки продлили до 1 декабря. 2 декабря мэрия сообщала, что движение по Ипподромской откроется через 90 дней.
Строительство моста планируют завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в начале 2023 года. Движение по мосту откроют в декабре 2022 года. В ноябре строители закончили часть работ по надвижке пролетных строений четвертого моста через Обь. Сейчас общая длина полотна составляет 465 метров. Как идет строительство моста, можно посмотреть на фотографиях с высоты птичьего полета.