Из-за строительства моста на улице Ипподромской снова продлили ограничения движения

По информации мэрии, во время дорожных работ автобусы № 8 , 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутки № 1 , 32 при движении в прямом направлении будут проезжать по эстакаде на площади Инженера Будагова.

Троллейбус № 13 будет ходить по маршруту: Красный проспект, пл. Инженера Будагова, ул. Большевистская, остановка «М. «Речной вокзал»». В обратном направлении: ул. Большевистская, Южный спуск Октябрьского моста, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, дальше по действующей схеме.

