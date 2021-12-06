Мэрия Новосибирска назвала причину покупки автобусных остановок в виде жестяных «коробочек»

Павильоны из профлиста для новосибирских остановок решили закупить до того, как мэр Анатолий Локоть запретил приобретать подобные конструкции. Так департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии объяснил аукцион на покупку 25 павильонов в виде жестяных «коробочек».
Ранее, 11 ноября, Анатолий Локоть во время пресс-конференции заявил, что запретил ставить такие павильоны.
— Безусловно, ни внешне, ни по своему функционалу они не отвечают требованиям, поэтому эту практику нужно прекращать. Всё, что дешево, выглядит плохо, — объяснил свое решение мэр.
Несмотря на это, через две недели ГЦОДД решил купить 25 таких павильонов, за которые готовы заплатить 2,1 миллиона рублей. По данным сервиса «Контур.Закупки», на участие в аукционе подали заявки две компании.
— Закупка данных 25 павильонов обусловлена необходимостью их установки в местах, где на сегодняшний день павильоны отсутствуют в связи с массовым прекращением договорных отношений торговых мест, совмещенных с остановочными пунктами. Данный вопрос прорабатывался заблаговременно и имеет социальное значение для пассажиров, ожидающих общественный транспорт, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Специалисты добавили, что если на некоторых остановках не поставят павильоны, то ГИБДД и суд могут выписать предписания за несоответствие пунктов требованиям ГОСТ.
— Последующие закупки остановочных павильонов будут проведены в соответствии с новыми требованиями по функционалу и внешнему виду, — добавили в мэрии.
На прошлой неделе стало известно, что с 15 декабря цены на проезд в общественном транспорте увеличатся на