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Мэрия Новосибирска назвала причину покупки автобусных остановок в виде жестяных «коробочек»

Ранее мэр Анатолий Локоть запретил приобретать такие

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Власти обещают, что больше не будут покупать жестяные павильоны

Власти обещают, что больше не будут покупать жестяные павильоны

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Павильоны из профлиста для новосибирских остановок решили закупить до того, как мэр Анатолий Локоть запретил приобретать подобные конструкции. Так департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии объяснил аукцион на покупку 25 павильонов в виде жестяных «коробочек».

Ранее, 11 ноября, Анатолий Локоть во время пресс-конференции заявил, что запретил ставить такие павильоны.

— Безусловно, ни внешне, ни по своему функционалу они не отвечают требованиям, поэтому эту практику нужно прекращать. Всё, что дешево, выглядит плохо, — объяснил свое решение мэр.

Несмотря на это, через две недели ГЦОДД решил купить 25 таких павильонов, за которые готовы заплатить 2,1 миллиона рублей. По данным сервиса «Контур.Закупки», на участие в аукционе подали заявки две компании.

— Закупка данных 25 павильонов обусловлена необходимостью их установки в местах, где на сегодняшний день павильоны отсутствуют в связи с массовым прекращением договорных отношений торговых мест, совмещенных с остановочными пунктами. Данный вопрос прорабатывался заблаговременно и имеет социальное значение для пассажиров, ожидающих общественный транспорт, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Специалисты добавили, что если на некоторых остановках не поставят павильоны, то ГИБДД и суд могут выписать предписания за несоответствие пунктов требованиям ГОСТ.

— Последующие закупки остановочных павильонов будут проведены в соответствии с новыми требованиями по функционалу и внешнему виду, — добавили в мэрии.

На прошлой неделе стало известно, что с 15 декабря цены на проезд в общественном транспорте увеличатся на 1 рубль. При этом городские власти считают такой маленький рост беспределом. НГС сравнил новосибирские цены с тем, сколько платят за проезд жители других городов-миллионников. Посмотрите на это в нашей инфографике.

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