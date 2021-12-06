Мэрия Новосибирска назвала причину покупки автобусных остановок в виде жестяных «коробочек»

Павильоны из профлиста для новосибирских остановок решили закупить до того, как мэр Анатолий Локоть запретил приобретать подобные конструкции. Так департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии объяснил аукцион на покупку 25 павильонов в виде жестяных «коробочек».

Ранее, 11 ноября, Анатолий Локоть во время пресс-конференции заявил, что запретил ставить такие павильоны.

— Безусловно, ни внешне, ни по своему функционалу они не отвечают требованиям, поэтому эту практику нужно прекращать. Всё, что дешево, выглядит плохо, — объяснил свое решение мэр.

