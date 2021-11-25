Мэр запретил устанавливать «жестяные коробки» на остановках. Смотрим, как чиновники выполняют его распоряжение

Для Новосибирска закупят 25 новых павильонов для остановок общественного транспорта. Материалы, из которых их сделают, — профильная труба, профнастил из тонкой стали и дерево. Заказчиком выступает муниципальное предприятия Городской центр организации дорожного движения, закупка появилась 24 ноября.
11 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказывался по поводу внешнего вида остановок и заявил о запрете на дешевые и некрасивые павильоны:
— Следует приводить в порядок все остановки, которые существуют в Новосибирске. Сегодня я дал распоряжение прекратить устанавливать вот эти жестяные «коробочки», которые мы за относительно щадящую цену устанавливали за счет бюджета. Безусловно, ни внешне, ни по своему функционалу они не отвечают требованиям, поэтому эту практику нужно прекращать. Всё, что дешево, выглядит плохо.
В частности, в августе в Новосибирске объявляли аукцион на закупку 10 павильонов, сделанных из профнастила. За сами конструкции и установку готовы были заплатить 6,5 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, новый аукцион на павильоны объявили 24 ноября. За конструкции (без установки) готовы заплатить 2,1 миллиона рублей из городского бюджета. Каркас крыши и стены должен быть сделан из профильной трубы, кровля — из профнастила, им же обошьют стену. Победитель должен поставить 25 комплектов остановок, в которые войдут сами павильоны, урны для мусора, информационные таблички, дорожные знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», гайки, шайбы и закладные детали.
Электронный аукцион проведут 6 декабря. Павильоны должны доставить до 30 декабря этого года.
НГС обратился в мэрию Новосибирска за разъяснениями. На момент публикации ответ не поступил.
В этом месяце НГС поговорил с Михаилом Никулиным, с заместителем начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска. В интервью обозревателю Анне Богдановой он рассказал, зачем в город привозят старые московские трамваи и может ли Новосибирск получать больше денег на обновление электротранспорта. Читайте об этом в нашем материале.