Мэр запретил устанавливать «жестяные коробки» на остановках. Смотрим, как чиновники выполняют его распоряжение

Для Новосибирска закупят 25 новых павильонов для остановок общественного транспорта. Материалы, из которых их сделают, — профильная труба, профнастил из тонкой стали и дерево. Заказчиком выступает муниципальное предприятия Городской центр организации дорожного движения, закупка появилась 24 ноября.



11 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказывался по поводу внешнего вида остановок и заявил о запрете на дешевые и некрасивые павильоны:

— Следует приводить в порядок все остановки, которые существуют в Новосибирске. Сегодня я дал распоряжение прекратить устанавливать вот эти жестяные «коробочки», которые мы за относительно щадящую цену устанавливали за счет бюджета. Безусловно, ни внешне, ни по своему функционалу они не отвечают требованиям, поэтому эту практику нужно прекращать. Всё, что дешево, выглядит плохо.