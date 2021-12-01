Губернатор объяснил, как долго будут расти тарифы на проезд в Новосибирске (похоже, всегда)

Губернатор Андрей Травников назвал причины роста цен на проезд в общественном транспорте в Новосибирске. По его словам, повышение стоимости необходимо, чтобы избежать резкого роста цен. Об этом заявил во время прямого эфира в сообществе «Новосибирская область» социальной сети «Вконтакте»

С 15 декабря проезд в метрополитене будет стоить 27 рублей, а автобусах — 26 рублей, в трамваях и троллейбусах — 25 рублей. Это будет на рубль больше действующих тарифов.

— Наверное, тарифы будут расти так долго, пока будут расти цены. Процесс инфляции существует. Задача — регулярно, на небольшую сумму проводить индексацию, в том числе цен и тарифов. Иначе может дойти до ситуации, когда предприятия будут убыточными, и тарифы придется повышать резко, скачкообразно, что вызовет негативное отношение со стороны жителей, — сказал Андрей Травников, отвечая на вопросы новосибирцев.

