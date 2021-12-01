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Тема дняГубернатор отвечает на вопросы: онлайн
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Губернатор объяснил, как долго будут расти тарифы на проезд в Новосибирске (похоже, всегда)

Ближайший рост цен ждет новосибирцев в середине декабря

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При индексации увеличивают рост затрат на эксплуатацию общественного транспорта

При индексации увеличивают рост затрат на эксплуатацию общественного транспорта

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Губернатор Андрей Травников назвал причины роста цен на проезд в общественном транспорте в Новосибирске. По его словам, повышение стоимости необходимо, чтобы избежать резкого роста цен. Об этом заявил во время прямого эфира в сообществе «Новосибирская область» социальной сети «Вконтакте»

С 15 декабря проезд в метрополитене будет стоить 27 рублей, а автобусах — 26 рублей, в трамваях и троллейбусах — 25 рублей. Это будет на рубль больше действующих тарифов.

— Наверное, тарифы будут расти так долго, пока будут расти цены. Процесс инфляции существует. Задача — регулярно, на небольшую сумму проводить индексацию, в том числе цен и тарифов. Иначе может дойти до ситуации, когда предприятия будут убыточными, и тарифы придется повышать резко, скачкообразно, что вызовет негативное отношение со стороны жителей, — сказал Андрей Травников, отвечая на вопросы новосибирцев.

Он уточнил, что индексацию проводят с учетом роста цен на топливо и зарплаты водителей.

Глава региона ответил и на другие вопросы жителей области во время прямого эфира. Самое главное мы собрали в нашей онлайн-трансляции.

Повышение тарифов обсудили на заседании в Департаменте по тарифам НСО 30 ноября. Известно, что стоимость проезда в метро хотели увеличить на 136%, но подняли только на 4%. При этом власти города назвали беспределом маленький рост цен. Подробности читайте в материале Анны Богдановой.

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