Как наличные и маршрутки убивают общественный транспорт и опустошают городской бюджет — мнение новосибирца

В Новосибирском городском совете начали обсуждать бюджет на следующие три года. Его обсуждение в прошлом году запомнилось многим, и одним из этих событий было предложение независимых депутатов Сергея Бойко, Антона Картавина и Хельги Пироговой снизить расходы на «пиар мэрии», как назвали это они.



Пиар мэрии не работает. И ситуация с маршрутками № 1 и 5, дублирующими муниципальные автобусы № 54 и 45 соответственно, это очень хорошо показала. Людям просто не объяснили, что это необходимость. И тот самый случай, когда действительно нужно потерпеть.



Начать нужно с ответа на вопрос: почему стоят автобусы у станций метро? Одним предложением на него не ответишь, поэтому по порядку.



Первое. Оплата труда водителей и кондукторов коммерческих автобусов поставлена в прямую зависимость от численности пассажиров. Если вкратце, в конце дня водитель сдает владельцу так называемый «план», выражающийся в некоей денежной сумме, заправляет автобус на завтра, остальное распределяет между собой и кондуктором — суммы (или доли) на разных маршрутах различны. Всё это делается из дневной выручки. Сумму с карт мэрия выплачивает владельцу, причем делает это, насколько известно, со значительным опозданием.

