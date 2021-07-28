Мэрия Новосибирска переводит городские троллейбусы на новые контракты — какой маршрут самый дорогой

Мэрия Новосибирска потратит
Центр управления городским автоэлектротранспортом (муниципальное предприятие, подведомственное мэрии) объявил 13 аукционов на поиск подрядчика для перевозок по троллейбусным маршрутам. Общая начальная стоимость контрактов составляет 1,6 миллиарда рублей.
Аукционы объявлены на следующие маршруты троллейбусов:
Больше всего средств потратят на организацию перевозок по маршруту
Разная стоимость контрактов на разных маршрутах обусловлена их протяженностью и количеством рейсов, которые они должны выполнить в будние и выходные дни.
Так, троллейбус
По самому дорогому маршруту — маршруту
Все контракты будут действовать с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Источник финансирования — городской бюджет. Рассчитываться с победителями аукционов ЦУГАЭТ планирует в течение двух лет — в 2021 и 2022 годах.
Подводить итоги аукционов будут в первой половине августа.
С 1 сентября все троллейбусные маршруты Новосибирска должны перейти на муниципальный контракт. Эту информацию корреспонденту НГС ранее подтвердил источник в «Горэлектротранспорте».
По законодательству для перевода на муниципальный контракт нужно провести конкурсные процедуры. На аукцион может заявиться любой желающий, кто сможет выполнить условия контракта. В данном случае — обеспечить перевозки электротранспортом на территории Новосибирска.
Учредителями ЦУГАЭТ являются мэрия Новосибирска и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Руководитель центра — Александр Руденко, ранее работавший в областной ГИБДД. Что он указал в своей декларации, мы подробно рассказывали здесь.
О том, что коммерческих перевозчиков в Новосибирске начнут переводить на муниципальный контракт, мэрия сообщила в феврале этого года.
— От жителей Новосибирска поступает много жалоб по поводу неритмичной работы транспорта. Переход на муниципальный контракт нам видится инструментом, который позволит эффективно решить эту проблему. Напоминаю, что согласно федеральному закону мы переходим на такую форму расчетов с перевозчиком, когда оплата зависит не от количества перевезенных пассажиров, а от количества выполненных рейсов, соблюдения графика, ритмичности работы, — говорил в феврале этого года мэр Анатолий Локоть.
Муниципальная маршрутная сеть Новосибирска включает 144 маршрута, из них 13 троллейбусных, 11 трамвайных, 65 автобусных, 55 маршрутного такси.
В декабре в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость билета на трамвай и на троллейбус составляет 24 рубля, на автобус — 25 рублей. Поездка в метро обходится в 26 рублей.
Повысить тариф на проезд в метро предложили в ноябре. Документ об этом разместили на сайте электронной демократии. Позже информацию о росте цен также и на другие виды транспорта сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 1 декабря губернатор области Андрей Травников подписал постановление о поднятии тарифа на метро. В начале декабря стало известно, что прочие тарифы также утверждены.