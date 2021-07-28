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Мэрия Новосибирска переводит городские троллейбусы на новые контракты — какой маршрут самый дорогой

Власти объявили аукционы, публикуем инфографику со стоимостью договоров

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По задумке властей, перевод транспорта на муниципальные контракты позволит снизить число жалоб пассажиров на перевозчиков

По задумке властей, перевод транспорта на муниципальные контракты позволит снизить число жалоб пассажиров на перевозчиков

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Мэрия Новосибирска потратит 1,6 млрд рублей на перевозки троллейбусами

Центр управления городским автоэлектротранспортом (муниципальное предприятие, подведомственное мэрии) объявил 13 аукционов на поиск подрядчика для перевозок по троллейбусным маршрутам. Общая начальная стоимость контрактов составляет 1,6 миллиарда рублей.

Аукционы объявлены на следующие маршруты троллейбусов: № 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 22, 23, 24, 26, 29 и 36. Для вашего удобства мы нанесли их на карту.

Сеть из 13 маршрутов охватывает почти все районы города

Сеть из 13 маршрутов охватывает почти все районы города

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Больше всего средств потратят на организацию перевозок по маршруту № 24 «Станиславский ж/м» — «ул. Учительская» — 201 миллион 637 тысяч рублей. 193 миллиона 299 тысяч рублей потратят на организацию перевозок по маршруту № 8 «Затулинский ж/м» — «ул. Ленинградская», еще один дорогой маршрут — № 7 «Станиславский ж/м» — «ул. Лазурная» (185 миллионов 535 тысяч рублей).

Разная стоимость контрактов на разных маршрутах обусловлена их протяженностью и количеством рейсов, которые они должны выполнить в будние и выходные дни.

Так, троллейбус № 36, двигающийся по маршруту протяженностью 22,6 км, должен будет выполнять всего 19 рейсов в день (в прямом и обратном направлениях). Максимальное количество транспортных средств на этом маршруте — 1 единица.

По самому дорогому маршруту — маршруту № 24 — контрактом предусмотрено 26 единиц транспорта. Они будут совершать 253 рейса в день (в прямом и обратном направлениях). Протяженность маршрута № 2435,3 км.

А вот как выглядят контракты на все 13 маршрутов — от самого дорогого (<nobr class="_">№ 24</nobr>) до наиболее доступного по объему вложений (<nobr class="_">№ 36</nobr>)

А вот как выглядят контракты на все 13 маршрутов — от самого дорогого (№ 24) до наиболее доступного по объему вложений (№ 36)

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Все контракты будут действовать с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Источник финансирования — городской бюджет. Рассчитываться с победителями аукционов ЦУГАЭТ планирует в течение двух лет — в 2021 и 2022 годах.

Подводить итоги аукционов будут в первой половине августа.

С 1 сентября все троллейбусные маршруты Новосибирска должны перейти на муниципальный контракт. Эту информацию корреспонденту НГС ранее подтвердил источник в «Горэлектротранспорте».

По законодательству для перевода на муниципальный контракт нужно провести конкурсные процедуры. На аукцион может заявиться любой желающий, кто сможет выполнить условия контракта. В данном случае — обеспечить перевозки электротранспортом на территории Новосибирска.

Учредителями ЦУГАЭТ являются мэрия Новосибирска и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Руководитель центра — Александр Руденко, ранее работавший в областной ГИБДД. Что он указал в своей декларации, мы подробно рассказывали здесь.

О том, что коммерческих перевозчиков в Новосибирске начнут переводить на муниципальный контракт, мэрия сообщила в феврале этого года.

— От жителей Новосибирска поступает много жалоб по поводу неритмичной работы транспорта. Переход на муниципальный контракт нам видится инструментом, который позволит эффективно решить эту проблему. Напоминаю, что согласно федеральному закону мы переходим на такую форму расчетов с перевозчиком, когда оплата зависит не от количества перевезенных пассажиров, а от количества выполненных рейсов, соблюдения графика, ритмичности работы, — говорил в феврале этого года мэр Анатолий Локоть.

Муниципальная маршрутная сеть Новосибирска включает 144 маршрута, из них 13 троллейбусных, 11 трамвайных, 65 автобусных, 55 маршрутного такси.

В декабре в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость билета на трамвай и на троллейбус составляет 24 рубля, на автобус — 25 рублей. Поездка в метро обходится в 26 рублей.

Повысить тариф на проезд в метро предложили в ноябре. Документ об этом разместили на сайте электронной демократии. Позже информацию о росте цен также и на другие виды транспорта сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 1 декабря губернатор области Андрей Травников подписал постановление о поднятии тарифа на метро. В начале декабря стало известно, что прочие тарифы также утверждены.

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транспорттроллейбусымэрия
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