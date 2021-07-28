Мэрия Новосибирска переводит городские троллейбусы на новые контракты — какой маршрут самый дорогой

Разная стоимость контрактов на разных маршрутах обусловлена их протяженностью и количеством рейсов, которые они должны выполнить в будние и выходные дни.



Так, троллейбус № 36 , двигающийся по маршруту протяженностью 22,6 км , должен будет выполнять всего 19 рейсов в день (в прямом и обратном направлениях). Максимальное количество транспортных средств на этом маршруте — 1 единица.