Новосибирские троллейбусы переводят на муниципальные контракты, цена первого — 185 миллионов

Муниципальная маршрутная сеть Новосибирска включает 144 маршрута, из них 13 троллейбусных, 11 трамвайных, 65 автобусных, 55 маршрутного такси.

В декабре в Новосибирске подорожал проезд на общественном транспорте. Теперь стоимость билета на трамвай и на троллейбус составляет 24 рубля, на автобус — 25 рублей. Поездка в метро обходится в 26 рублей.



Повысить тариф на проезд в метро предложили в ноябре. Документ об этом разместили на сайте электронной демократии. Позже информацию о росте цен также и на другие виды транспорта сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 1 декабря губернатор области Андрей Травников подписал постановление о поднятии тарифа на метро. В начале декабря стало известно, что прочие тарифы также утверждены.