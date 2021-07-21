Новосибирские троллейбусы переводят на муниципальные контракты, цена первого — 185 миллионов

Власти Новосибирска объявили конкурс на муниципальный контракт для троллейбусов
С 1 сентября все троллейбусные маршруты Новосибирска должны перейти на муниципальный контракт. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердил источник в «Горэлектротранспорте».
Первый контракт для троллейбусов
Сейчас МКУ ЦУГАЭТ объявило конкурс, чтобы найти перевозчика для муниципального троллейбуса
Как указано в документах госзакупки, подрядчик должен будет выполнять работы с сентября 2021 года по август 2022-го.
— Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа троллейбусом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту в границах города Новосибирска
Также в контракте указано, что перед каждой поездкой перевозчик обязан очищать и дезинфицировать салон троллейбуса, в транспорте должна присутствовать система звукового оповещения. Кроме того, на троллейбусе и в салоне нельзя будет размещать рекламу без согласования с ЦУГАЭТом.
Заявки на конкурс принимаются до 29 июля, аукцион пройдет 8 августа. Источником финансирования станет бюджет Новосибирска.
По законодательству для перевода на муниципальный контракт нужно провести конкурсные процедуры. На аукцион может заявиться любой желающий, кто сможет выполнить условия контракта. В данном случае — обеспечить перевозки электротранспортом на территории Новосибирска.
История вопроса
О том, что коммерческих перевозчиков в Новосибирске начнут переводить на муниципальный контракт, мэрия сообщила в феврале этого года.
— От жителей Новосибирска поступает много жалоб по поводу неритмичной работы транспорта. Переход на муниципальный контракт нам видится инструментом, который позволит эффективно решить эту проблему. Напоминаю, что, согласно федеральному закону, мы переходим на такую форму расчетов с перевозчиком, когда оплата зависит не от количества перевезенных пассажиров, а от количества выполненных рейсов, соблюдения графика, ритмичности работы, — говорил тогда мэр Анатолий Локоть.
В 2020 году в качестве пилотного проекта на такой контракт перевели автобус
— С 2022 года планируем начать переводить немуниципальный транспорт, — говорил мэр в феврале.
Муниципальная маршрутная сеть Новосибирска включает 144 маршрута, из них 13 троллейбусных, 11 трамвайных, 65 автобусных, 55 маршрутного такси.
В декабре в Новосибирске подорожал проезд на общественном транспорте. Теперь стоимость билета на трамвай и на троллейбус составляет 24 рубля, на автобус — 25 рублей. Поездка в метро обходится в 26 рублей.
Повысить тариф на проезд в метро предложили в ноябре. Документ об этом разместили на сайте электронной демократии. Позже информацию о росте цен также и на другие виды транспорта сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 1 декабря губернатор области Андрей Травников подписал постановление о поднятии тарифа на метро. В начале декабря стало известно, что прочие тарифы также утверждены.