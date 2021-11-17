«Балаган в центре нужно расчищать»: на Серебренниковской хотят убрать парковку с обочин

На улице Серебренниковской в центральном районе Новосибирска могут убрать обочинные парковки. Об этом в интервью НГС рассказал заместитель управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.



— Если вы помните, в 2018 году мы приняли Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, в 2020-м — Комплексную схему организации дорожного движения, где четко стоит задача обособить все трамвайные пути города поэтапно, и мы последовательно в этом направлении идем, — напомнил Михаил Никулин. — Комплексная схема принята до 2034 года, но я думаю, что по трамвайным путям мы будем идти с опережением.