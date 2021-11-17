«Балаган в центре нужно расчищать»: на Серебренниковской хотят убрать парковку с обочин

Власти заявили о возможности убрать парковки с обочин улицы Серебренниковской
На улице Серебренниковской в центральном районе Новосибирска могут убрать обочинные парковки. Об этом в интервью НГС рассказал заместитель управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.
— Если вы помните, в 2018 году мы приняли Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, в
По его словам, сегодня в городе остается буквально два участка со смешанным движением автомобильного транспорта по трамвайным путям. Например, улица Богдана Хмельницкого, где пока не удается обособить трамвай, так как остаются по две полосы движения.
— Второй участок — это центр города, улица Серебренниковская, где, собственно, особых проблем сделать движение трамвая обособленным нет, поскольку там надо разобраться с парковкой, которая на обочинах, — отметил Михаил Никулин. — Сейчас вся улица, как и весь центр города, заставлена автомобилями, брошенными на весь день. В итоге проезжая часть сужена в два раза, и все, извиняюсь, прут по трамвайным путям, создавая лишние помехи основному городскому маршруту. Мы считаем это неправильным, и надо принимать меры по ликвидации там обочинной парковки. Этот балаган в центре нужно расчищать.
В сентябре стало известно, что мэрия убирает парковки с Вокзальной магистрали в пользу выделенной полосы общественного транспорта. Тогда сказали, что решение может показаться для кого-то неудобным, но так будет меньше пробок. Потом были разговоры о том, чтобы оставить часть парковок, затем решили, что их должно быть минимум. Секретарь Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО Михаил Мезенцев считает, что это вообще незаконно. Ремонт на Вокзальной магистрали почти закончили, недавно корреспондент НГС посмотрел, как выглядит улица после ремонта.