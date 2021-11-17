17 ноября среда
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 4/10
usd 72.56
eur 82.52
Тема дняЧто ждет общественный транспорт Новосибирска?
Все новости
Все новости

«Балаган в центре нужно расчищать»: на Серебренниковской хотят убрать парковку с обочин

Брошенные на весь день машины вдоль полос мешают общественному транспорту

2 595
62Обсудить

Поделиться

На обочинах в центре города машины нередко оставляют на весь день

На обочинах в центре города машины нередко оставляют на весь день

Поделиться

Власти заявили о возможности убрать парковки с обочин улицы Серебренниковской

На улице Серебренниковской в центральном районе Новосибирска могут убрать обочинные парковки. Об этом в интервью НГС рассказал заместитель управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

— Если вы помните, в 2018 году мы приняли Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, в 2020-м — Комплексную схему организации дорожного движения, где четко стоит задача обособить все трамвайные пути города поэтапно, и мы последовательно в этом направлении идем, — напомнил Михаил Никулин. — Комплексная схема принята до 2034 года, но я думаю, что по трамвайным путям мы будем идти с опережением.

По его словам, сегодня в городе остается буквально два участка со смешанным движением автомобильного транспорта по трамвайным путям. Например, улица Богдана Хмельницкого, где пока не удается обособить трамвай, так как остаются по две полосы движения.

— Второй участок — это центр города, улица Серебренниковская, где, собственно, особых проблем сделать движение трамвая обособленным нет, поскольку там надо разобраться с парковкой, которая на обочинах, — отметил Михаил Никулин. — Сейчас вся улица, как и весь центр города, заставлена автомобилями, брошенными на весь день. В итоге проезжая часть сужена в два раза, и все, извиняюсь, прут по трамвайным путям, создавая лишние помехи основному городскому маршруту. Мы считаем это неправильным, и надо принимать меры по ликвидации там обочинной парковки. Этот балаган в центре нужно расчищать.

В сентябре стало известно, что мэрия убирает парковки с Вокзальной магистрали в пользу выделенной полосы общественного транспорта. Тогда сказали, что решение может показаться для кого-то неудобным, но так будет меньше пробок. Потом были разговоры о том, чтобы оставить часть парковок, затем решили, что их должно быть минимум. Секретарь Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО Михаил Мезенцев считает, что это вообще незаконно. Ремонт на Вокзальной магистрали почти закончили, недавно корреспондент НГС посмотрел, как выглядит улица после ремонта.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

выделенная полосаобщественный транспортликвидация парковок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...