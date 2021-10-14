Кому на самом деле нужны «кладбищенские оградки» по всему Новосибирску (и почему мэр Локоть не виноват)

Про раздражающие «кладбищенские заборчики» наслышан каждый новосибирец. Но действительно ли эти ограждения нужны городу и кто ответственен за их установку? Житель Новосибирска Сергей Тратонин разобрался в этом вопросе, нашел тех, кому выгоден такой расклад, и объяснил, почему никто ничего не делает с ограждениями. Читайте его колонку-размышление от первого лица.
Однажды прошлой осенью, проходя мимо отделения «Сбера» на Героев Революции, я увидел установленное ограждение вдоль парковочного кармана. От множества других, встречавшихся мне ранее, это отличалось отсутствием изъятых секций. Такая конструкция, на мой взгляд, повышает риск возникновения ДТП. Теперь посетителям отделения, оставившим автомобиль ближе к центральной части кармана (в рабочие дни он обычно занят полностью) приходится идти 15–20 метров по проезжей части, чтобы попасть на тротуар. В то время как без ограждения при выходе из машины они оказывались на тротуаре буквально через пару метров. Поэтому я решил написать обращение в администрацию района с просьбой убрать несколько секций из ограждения.
К моему удивлению, в ответе из управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска говорилось, что этого сделать нельзя из-за требований ГОСТа. А именно из-за пункта 8.1.29 ГОСТ Р 52289–2019, которым «возможность обустройства разрывов в ограждении либо его отсутствие в местах расположения парковок транспортных средств» не предусмотрена. Ограничивающие пешеходные ограждения по ГОСТу должны быть установлены вдоль тротуаров на расстоянии 50 метров в обе стороны от светофора или пешеходного перехода рядом с детскими садами и школами.
Пункт 8.1.29 ГОСТ Р 52289–2019 сообщает нам, что ограничивающие пешеходные ограждения применяют напротив остановок маршрутных транспортных средств с пешеходными переходами в разных уровнях с проезжей частью в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не менее
Такой ответ мэрии меня не устроил. Ведь пешеходные ограждения длиной 50 метров без разрывов в районе парковочных мест в городе встречаются очень редко. Я написал еще несколько обращений через интернет-приемную мэрии с примерами мест, где секции ограждений изъяты. Среди прочих адресов это перекрестки рядом с Центральным рынком с минимумом ограждений и отделение «Сбера» на Гоголя, 1 с тремя (не подряд) изъятыми из ограждения секциями. Из полученных ответов картина стала в целом понятна. Самый главный вывод, который я для себя сделал: судьба муниципального имущества мало кому в мэрии интересна.
«По первым случаям самовольного демонтажа ограждений направлялись заявления в правоохранительные органы для установления лиц, совершивших самоуправство», — пишет начальник управления автомобильных дорог Юрий Александрович Сердюк. Точных сроков и количество обращений не называет. Далее обращения в полицию признают не эффективными и отказываются от них. Ну, конечно, это же средства из бюджета города, а не личные деньги начальника управления или мэра города. Хотя от ежемесячного пополнения своих личных средств за счет городских (то есть оплаты труда) не отказываются. Для справки: один погонный метр пешеходного ограждения с установкой обходится бюджету в 3000 рублей, длина одной секции ограждения — 2 метра. Статистика по установленным и утраченным ограждениям неизвестна, в 2021 году планировалось установить как минимум 3 километра новых.
На этом можно было и закончить, сказав, что мэрия тратит деньги на весьма спорные, с моей точки зрения, объекты дорожной инфраструктуры, а полиция, финансируемая за счет налогов, не ищет похитителей (это же не участники митингов). Однако это Россия, поэтому не всё так просто.
Судебная практика и изменение ГОСТ требуют от муниципалитета «демонтажа значительного объема ограждений в районе газонов, которые не соответствуют действующему нормативному документу». На что, естественно, нужны дополнительные средства. А причина в том, что при наличии газона шириной более метра вдоль обочины устанавливать пешеходные ограждения не надо.
Каким образом полоса газона определенной ширины помешает нарушителям пересекать дорогу вне зоны пешеходного перехода, совершенно непонятно. Но, судя по всему, именно наличие такой возможности привело к появлению светофора на газоне на Вокзальной магистрали во время благоустроительно-ремонтных работ. Другого выбора (забор или газон) авторы нормативов муниципалитету не оставили.
Здесь мне хотелось бы сказать, какие цели, на мой взгляд, преследовали разработчики ГОСТ. Цель снижения ДТП с участием пешеходов лежит на поверхности. Но присутствуют и не совсем очевидные. Первая — собственно процесс разработки и принятия изменений в данный ГОСТ ради самого процесса. Вторая — дать возможность ГИБДД и прокуратуре выполнять планы по выявлению нарушений законодательства. И третья — обеспечить работой организации, которые занимаются изготовлением и установкой таких ограждений.
В качестве некоего эталона для первой цели может служить принятие обязательности знака для машин с шипованной резиной и довольно скорая отмена этой нормы. Кроме следования первой и второй целям, казус со знаком «Ш» объяснить какими-то другими причинами очень сложно. В случае с требованием ГОСТа к пешеходным ограждениями вторая цель упрощает процесс для надзорных органов до «Есть ГОСТ? Есть! Ограждения нет? Идем в суд и выигрываем его».
Исходя из выше написанного, обвинять чиновников мэрии и лично Анатолия Локтя в «озаборивании» новосибирских дорог я бы не стал. Сказать «спасибо» следует РосДорНИИ, подведомственному Министерству транспорта РФ, и ГИБДД, которые разрабатывают нормативные документы, регулирующие дорожную отрасль в стране. На уровне муниципального самоуправления в этом вопросе поменять ничего нельзя. Можно только исполнять требования. Или не исполнять и получать штрафы.
Привлечение чиновников к ответственности с помощью административных штрафов от ГИБДД можно использовать как средство, которое может заставить их заявлять о проблемах публично. Желательно до их возникновения. Если начальник управления автомобильных дорог мэрии (или глава дептранса) получит за короткий промежуток внушительную сумму штрафов, то он или станет высказывать свою позицию мэру, или муниципальному СМИ. Или напишет заявление на увольнение по собственному желанию.
Еще одно средство — это обращение избирателей к депутатам городского совета или Законодательного собрания НСО. С требованием организовать публичные слушания для обсуждения изменений в ГОСТ
В таком случае шанс остановить «озаборивание» городов есть. Во всех остальных «ограничивающие пешеходные ограждения (перильные)» будут только увеличиваться в длину. А потом и в высоту.
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