Кому на самом деле нужны «кладбищенские оградки» по всему Новосибирску (и почему мэр Локоть не виноват)

Про раздражающие «кладбищенские заборчики» наслышан каждый новосибирец. Но действительно ли эти ограждения нужны городу и кто ответственен за их установку? Житель Новосибирска Сергей Тратонин разобрался в этом вопросе, нашел тех, кому выгоден такой расклад, и объяснил, почему никто ничего не делает с ограждениями. Читайте его колонку-размышление от первого лица.



Однажды прошлой осенью, проходя мимо отделения «Сбера» на Героев Революции, я увидел установленное ограждение вдоль парковочного кармана. От множества других, встречавшихся мне ранее, это отличалось отсутствием изъятых секций. Такая конструкция, на мой взгляд, повышает риск возникновения ДТП. Теперь посетителям отделения, оставившим автомобиль ближе к центральной части кармана (в рабочие дни он обычно занят полностью) приходится идти 15–20 метров по проезжей части, чтобы попасть на тротуар. В то время как без ограждения при выходе из машины они оказывались на тротуаре буквально через пару метров. Поэтому я решил написать обращение в администрацию района с просьбой убрать несколько секций из ограждения.

