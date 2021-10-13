Путь в преисподнюю: как в Новосибирске машины проваливались под асфальт — 7 историй

Сегодня, 13 октября, в Центральном районе Новосибирска на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных провалился асфальт. В яме оказались два автомобиля. Все подробности, фото, видео и рассказы очевидцев НГС публиковал в онлайн-репортаже.
Камеры бизнес-центра зафиксировали злополучный момент, когда автомобили свалились в кипяток.
НГС решил собрать истории подобных провалов асфальта в Новосибирске, о которых когда-то писал.
Самосвал с асфальтом провалился в асфальт на Писарева
В Новосибирске 21 сентября произошла достаточно ироничная ситуация — на улице Писарева в асфальт провалился самосвал, груженный асфальтом. Улица была перекрыта на ремонт теплосетей.
В ГИБДД сообщили, что при происшествии никто не пострадал. Ремонтом участка, рядом с которым провалился асфальт, занималось муниципальное унитарное предприятие «Энергия». Директором предприятия являлся Сергей Квашнев. Он сообщил журналистам, что место инцидента не входит в зону его ответственности. В мэрии города также сказали, что ответственности за произошедшее не несут.
Фонтан с кипятком на проспекте Димитрова
Вечером 7 октября на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали из-под асфальта забил кипяток, а ближайшие улицы заволокло паром от воды. На одном из пешеходных переходов в дороге образовалась яма, куда угодил автомобиль.
На Дачной под двумя машинами провалился асфальт
В мае на улице Дачной в Заельцовском районе Новосибирска около дома 31 под двумя машинами провалился асфальт. Инцидент произошел из-за повреждения теплосетей.
Очевидец рассказал НГС, что отогнать машины не представлялось возможным — люди боялись к ним подойти, а один из автомобилей вообще повис на трубе.
В СГК сообщали, что асфальт обвалился из-за повреждения теплосети. В ГИБДД читателям объяснили, как необходимо поступать в подобной ситуации. Ведомство пояснило, что всё зависит от того, есть ли визуальные повреждения на транспортном средстве. Если их нет, то инцидент не будет считаться как ДТП по дорожным условиям. Если же они есть, то необходимо вызвать сотрудника ГИБДД, чтобы оформить ДТП именно по дорожным условиям.
Грузовик провалился в яма у ТЭЦ-2
Днем 24 ноября 2020 года в Ленинском районе Новосибирска грузовик провалился в яму. Инцидент произошел на улице 2-й Школьной, в районе дома
В пресс-службе мэрии Новосибирска тогда сообщили, что яма стала следствием дефекта на водопроводе.
«Лексус» въехал в раскопанную теплотрассу на «Золотой Ниве»
Инцидент произошел 8 октября 2020 года. Ранним утром в районе станции метро «Золотая Нива» в яму упал внедорожник. На этом месте рабочие ведут ремонтные работы теплотрассы. Как уточнила тогда инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, в происшествии никто не пострадал.
— Водитель не заметил знаков по проведению работ, не смог вовремя сориентироваться и провалился в яму. С мужчиной всё в порядке, в момент происшествия он был трезв, — добавила она.
Самосвал в асфальте на Писемского
Вечером 19 июня 2019 года на улице Писемского в Калининском районе в асфальт провалился самосвал Howo.
Об этом в редакцию НГС сообщила читательница, прислав фотографии.
— Я не знаю, как давно это произошло. Одна машина провалилась, остальные пытаются вытащить. Груженный глиной был. Вообще эта дорога предназначена для фур и большегрузов. Мне кажется, даже загруженность не могла повлиять на то, что асфальт провалился под машиной, — уверена она.
Провал на улице Революции, куда угодил автомобиль
В июле 2018 года в центре Новосибирска провалился асфальт — в яму ушла припаркованная «Хонда».
Машину очевидцы заметили около 8 часов утра. По словам читательницы НГС Екатерины Сай, «Хонда» застряла в яме недалеко от здания по адресу Революции, 1.
Автомобиль вытаскивали с помощью крана.
В пресс-службе компании СГК сообщили, что асфальт провалился под землю в районе, где проходят трубы ТЭЦ-2, — там по графику было запланировано начало испытаний теплосетей.
— Но у нас там испытания под давлением еще не начались. В первый день мы не подаем давление, мы просто расхолаживаем воду, — пояснили в СГК.
На месте обвала асфальта на Фрунзе, куда угодили две машины, сегодня дежурил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его кадрах, как работали спасатели, сотрудники Сибирской генерирующей компании и полиция.