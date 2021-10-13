Путь в преисподнюю: как в Новосибирске машины проваливались под асфальт — 7 историй

В ГИБДД сообщили, что при происшествии никто не пострадал. Ремонтом участка, рядом с которым провалился асфальт, занималось муниципальное унитарное предприятие «Энергия». Директором предприятия являлся Сергей Квашнев. Он сообщил журналистам, что место инцидента не входит в зону его ответственности. В мэрии города также сказали, что ответственности за произошедшее не несут.



Фонтан с кипятком на проспекте Димитрова

Вечером 7 октября на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали из-под асфальта забил кипяток, а ближайшие улицы заволокло паром от воды. На одном из пешеходных переходов в дороге образовалась яма, куда угодил автомобиль.