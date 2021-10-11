В Новосибирске авиакомпания S7 не пустила семью из пяти человек на рейс в Южную Корею

После инцидента в аэропорту

Семья Владимира пробыла в Новосибирске несколько дней. Парень написал пост на Pikabu, в котором рассказал всю ситуацию. Пост получил некую огласку, и люди написали в инстаграм S7. После этого и сам Владимир туда написал, рассказал всё в подробностях, на что ему ответили, что в ситуации разберутся. После этого с Владимиром никто не связывался.

— Когда повторно мама ездила в аэропорт, ей сотрудник сказал, что информацию, которую разместили на Pikabu, нужно удалить. Мама сказала: «Давай попробуем». Хотели хоть как-то решить вопрос. Больше с нами S7 на связь не выходила, — поделился Владимир. Когда он понял, что компания решать ничего не будет, то написал пост еще раз.

Чтобы улететь обратно в Москву, семья Владимира заняла 78 тысяч рублей.