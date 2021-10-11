В Новосибирске авиакомпания S7 не пустила семью из пяти человек на рейс в Южную Корею

23-летний житель Тулы Владимир Цой, его мама и три брата не смогли улететь в Южную Корею из Новосибирска. Перед вылетом в Толмачёво их сняли с рейса Москва — Новосибирск — Сеул сотрудники авиакомпании
Сняли с рейса без объяснения причины
Билеты Москва — Новосибирск — Сеул стоили для семьи из пяти человек более 150 тысяч рублей. В день вылета семья Владимира заранее приехала в аэропорт Домодедово. Как рассказывает Владимир, они спокойно прошли все пункты контроля и вылетели в Новосибирск.
— По прилете нас встретил сотрудник компании
Владимир вспоминает, что сотрудник компании, который представился как Антон, предложил Владимиру посмотреть всю информацию на сайте. Владимир попытался объяснить сотрудникам авиакомпании, что мобильного интернета у него нет, как и связи в принципе. После продолжительного игнорирования со стороны сотрудников им сказали, что визовая политика изменилась и они со своими визами F4 (для этнических корейцев) не могут вылететь из Новосибирска в Сеул. По новым правилам улететь могли только граждане с визами F5 и F6 (граждане Южной Кореи или с видом на жительство).
— Вас по прилете развернут сюда и выпишут штраф нам, — сказала сотрудница S7 на видео, которое записывал Владимир. Владимир попытался узнать имена сотрудников S7, но при виде камеры они спрятали свои бейджи.
— Мы попросили сотрудников компании проследовать в их отдел, где мы сможем разобраться в ситуации. Сотрудник сказал выйти и повернуть направо. Я это сделал, и там был просто тупик. В этот момент выяснилось, что выход из зала ожидания мы самостоятельно совершить не можем по правилам аэропорта, — сообщил НГС Владимир Цой.
Сотрудники S7 вызвали полицейского, чтобы он смог вывести из зала семью Владимира. На таможне взяли паспорта Владимира и его семьи и на печати, которая одобряла полет, написали ручкой, что полет отменен.
— Пока мама писала заявление, мы стали решать, что дальше делать. Вышли из аэропорта, попытались найти такси или место, где мы можем остаться. Ночевать в аэропорту было так себе идеей. Мы нашли знакомого, который нас приютил, — рассказал корреспонденту НГС Владимир.
После инцидента в аэропорту
Семья Владимира пробыла в Новосибирске несколько дней. Парень написал пост на Pikabu, в котором рассказал всю ситуацию. Пост получил некую огласку, и люди написали в инстаграм S7. После этого и сам Владимир туда написал, рассказал всё в подробностях, на что ему ответили, что в ситуации разберутся. После этого с Владимиром никто не связывался.
— Когда повторно мама ездила в аэропорт, ей сотрудник сказал, что информацию, которую разместили на Pikabu, нужно удалить. Мама сказала: «Давай попробуем». Хотели хоть как-то решить вопрос. Больше с нами S7 на связь не выходила, — поделился Владимир. Когда он понял, что компания решать ничего не будет, то написал пост еще раз.
Чтобы улететь обратно в Москву, семья Владимира заняла
— Через несколько дней после возврата в Москву нам пришлось поехать в Тулу, где у нас бабушка и где прописана мама. Мы снова заняли денег, чтобы купить билеты. Дата вылета была
Сейчас Владимир с семьей находится в Южной Корее. Они провели две недели на карантине.
— Из-за того, что сотрудники S7 кричали и маму довели до истерики, у меня число приступов увеличилось в несколько раз после этого. Невролог в Москве сказала, что ничего сделать нельзя, надо просто ждать. Я пью таблетки, и по прилете в Сеул состояние не улучшилось. Здесь ежедневно происходят приступы, — сообщил Владимир.
Когда Владимир был еще в России, он нашел еще несколько похожих историй, в том числе в отзывах к компании.
— Никто не собирался деньги за билет возвращать. Пока мы жили в Туле, мы выяснили, что это внутреннее ограничение компании S7, потому что если мы визы получили до ограничений, то наши визы действовали и нас никто депортировать не собирался. Поэтому я и оказался в Сеуле без проблем. Мое предположение и других пострадавших, что S7 намеренно снимает несколько человек с рейса, — рассказал Владимир.
Что говорят в компании
Как рассказал Владимир, они проверили ту информацию, которая размещена на сайте S7, в том числе связались с посольством Южной Кореи — им снова сказали, что ограничивать их никто не мог.
— Действительно, было нововведение от Южной Кореи, где говорились, что теперь рейсами с пересадкой могут лететь люди с визами F5 и F6. Но это нововведение не действовало на нас, ведь мы уже купили билеты, визы получили раньше этого указа. В свою очередь, компания S7 опасалась, что всё же по каким-то причинам (как вероятность, сугубо их предположение) нас могут не пустить на территорию страны и им пришлось бы платить за билеты обратно в РФ. Поэтому выбрала схему в Новосибирске задержать нас до отлета самолета, чтобы мы не вернули деньги за билеты, — написал в посте Владимир Цой.
В S7 прокомментировали ситуацию, объяснив, что визы F4 для полета не хватает.
— Пассажир с семьей летел из Москвы в Сеул со стыковкой в Новосибирске. При регистрации в аэропорту Домодедово в Москве специалистами авиакомпании были проверены документы на въезд в Южную Корею. Предъявленные визы не позволяли вылетать рейсом S7 Новосибирск — Сеул, так как корейской стороной установлены ограничения по категориям пассажиров, которые могут быть допущены к перелету по этому направлению, — рассказали в пресс-службе
На сайте S7 о перелетах в Южную Корею сообщается следующее: «На текущий момент въезд в Южную Корею из Новосибирска на рейсах
— Пассажиры были уведомлены еще в Москве о несоответствии требованиям по визам, однако, несмотря на это, они приняли решение лететь в Новосибирск, — пояснили в пресс-службе S7, подтвердив информацию на сайте.
Как уточнили в компании, у них не было оснований не допускать пассажиров до вылета внутренним рейсом, поэтому семья благополучно добралась из Москвы в Новосибирск.
— При последующей проверке пассажиры вновь были проинформированы о невозможности полета в Сеул, — сообщили в S7. В компании утверждают, что информацию пассажирам озвучивали несколько раз.
Пресс-служба S7 не ответила на вопрос, почему именно из Новосибирска было это ограничение. На сайте про Новосибирск информации не было. Также информации об ограничении по вылету из Новосибирска мы не смогли найти на сайте других авиакомпаний.
В консульстве Южной Кореи на звонок корреспондента НГС никто не ответил. Редакция отправила запрос в генеральное консульство Южной Кореи в городе Иркутске.
Компенсация
1 октября семье Владимира вернули небольшую часть денег за полет — 5020 рублей.
— Ответа нет, но есть возврат. 1800 — предположительно, за обеды. Вторая сумма — не знаем, за что. Очень надеемся, что они вернут деньги хотя бы за несовершенный полет из Новосибирска в Сеул, — поделился Владимир Цой.
Летом в Новосибирске люди не попадали на свои рейсы, потому что им «не хватало мест». Жительница Новосибирска Тамара Лагунова не смогла улететь на похороны отца в Читу, несмотря на купленный билет на авиарейс компании S7. Новосибирец Дмитрий Федосеев не смог улететь