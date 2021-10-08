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«Наслаждаемся красивыми видами»: Бугринский мост встал в пробке

Движение оказалось серьезно затруднено из-за ДТП

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Пробка образовалась при движении на левый берег

Пробка образовалась при движении на левый берег

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Сегодня вечером водители встали в пробку на Бугринском мосту в Новосибирске при движении на левый берег. Причиной стали дорожно-транспортные происшествия. Длина затора превысила 2 километра.

Движение оказалось серьезно затруднено

Движение оказалось серьезно затруднено

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— Наслаждаемся красивыми видами. Час уже.

— А мост выдержит? — обмениваются водители сообщениями в специализированном сервисе.

Этой осенью пробки в Новосибирске стали еще серьезнее из-за ремонта дорог. В этом году ремонтировать дороги начали поздно. Мэр Анатолий Локоть объяснял это тем, что город поздно получил средства на работы. Из-за этого возникали разные ситуации: например, асфальт укладывали в дождь. А вчера коммунальщики перекрыли часть дороги на Ватутина в сторону площади Труда — водителям пришлось разъезжаться на одной полосе.

Также сегодня на Бердском шоссе в Новосибирске начали дорожные работы. Из-за чего водители застряли в пробке.

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Бугринский мостзаторпробка
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