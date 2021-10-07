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Коммунальщики перекрыли часть дороги на Ватутина в сторону площади Труда — приходится разъезжаться на одной полосе

В итоге обычная утренняя пробка еще сильнее усугубилась

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Водители недовольны, что дорогу перекрыли для ремонта теплотрассы именно осенью

Водители недовольны, что дорогу перекрыли для ремонта теплотрассы именно осенью

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Коммунальщики перекрыли часть дороги на Ватутина в сторону площади Труда

В Новосибирске на улице Ватутина сузили четырехполосную дорогу до одной полосы, на которой должны разъезжаться машины встречных направлений. Ограждение установили вчера, 6 октября, и уже сегодня утром традиционная утренняя пробка на этом участке стала больше.

— Вчера поздно вечером провели подготовительные мероприятия для ремонта, видимо, теплотрассы. Полный бардак и неуважение к водителям. Почему, как осень наступает, все дружно кидаются ремонтировать дороги и теплотрассы, из года в год одно и то же, — недовольна читательница НГС.

Улица Ватутина ведет к площади Труда и Димитровскому мосту, поэтому очень загружена, особенно утром, а теперь для проезда водителей осталась только одна полоса, причем для обоих направлений.

На пересечении с улицей Пермитина теперь серьезная пробка

На пересечении с улицей Пермитина теперь серьезная пробка

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— С 6 по 20 октября на 11,5 метра сужена проезжая часть улицы Ватутина в районе здания № 2а (стадион «Сибсельмаш»). Ограничение связано с проведением ремонта теплотрассы, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Редакция НГС обратилась в СГК с просьбой прокомментировать сроки ремонта.

Ночью 7 сентября в Новосибирске закрыли выезд на площадь Инженера Будагова со стороны улицы Ипподромской — автомобилисты объезжают перекрытый участок по улице Кривощековской и улице Мостовой. Здесь уже появились соответствующие знаки особых предписаний и нанесена временная разметка.

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перекрытие дорогиремонт теплотрассы
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