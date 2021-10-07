Коммунальщики перекрыли часть дороги на Ватутина в сторону площади Труда — приходится разъезжаться на одной полосе

В Новосибирске на улице Ватутина сузили четырехполосную дорогу до одной полосы, на которой должны разъезжаться машины встречных направлений. Ограждение установили вчера, 6 октября , и уже сегодня утром традиционная утренняя пробка на этом участке стала больше.

— Вчера поздно вечером провели подготовительные мероприятия для ремонта, видимо, теплотрассы. Полный бардак и неуважение к водителям. Почему, как осень наступает, все дружно кидаются ремонтировать дороги и теплотрассы, из года в год одно и то же, — недовольна читательница НГС.