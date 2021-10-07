Коммунальщики перекрыли часть дороги на Ватутина в сторону площади Труда — приходится разъезжаться на одной полосе

Коммунальщики перекрыли часть дороги на Ватутина в сторону площади Труда
В Новосибирске на улице Ватутина сузили четырехполосную дорогу до одной полосы, на которой должны разъезжаться машины встречных направлений. Ограждение установили вчера,
— Вчера поздно вечером провели подготовительные мероприятия для ремонта, видимо, теплотрассы. Полный бардак и неуважение к водителям. Почему, как осень наступает, все дружно кидаются ремонтировать дороги и теплотрассы, из года в год одно и то же, — недовольна читательница НГС.
Улица Ватутина ведет к площади Труда и Димитровскому мосту, поэтому очень загружена, особенно утром, а теперь для проезда водителей осталась только одна полоса, причем для обоих направлений.
— С 6 по 20 октября на 11,5 метра сужена проезжая часть улицы Ватутина в районе здания
Редакция НГС обратилась в СГК с просьбой прокомментировать сроки ремонта.
Ночью 7 сентября в Новосибирске закрыли выезд на площадь Инженера Будагова со стороны улицы Ипподромской — автомобилисты объезжают перекрытый участок по улице Кривощековской и улице Мостовой. Здесь уже появились соответствующие знаки особых предписаний и нанесена временная разметка.