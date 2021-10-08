В пятницу, 8 октября, на Бердском шоссе в Новосибирске начали дорожные работы. Дорогу на бердском мосту сузили, а водители застряли в пробке.
— Снова какие-то дорожные работы, в Бердск пробка от клиники Мешалкина до самого Бердска. Едем 2 часа 10 километров. Пятница, вечер, зла не хватает, — рассказал НГС читатель Дмитрий.
Он также прислал в редакцию видео, на котором видно, что дорожная техника заняла одну полосу дороги и рабочие срезают слой асфальта.
В этом году ремонт дорог в Новосибирске начали поздно. Мэр Анатолий Локоть объяснял это тем, что город поздно получил средства на работы. Из-за этого возникали разные ситуации: например, асфальт укладывали в дождь. А вчера коммунальщики перекрыли часть дороги на Ватутина в сторону площади Труда — водителям пришлось разъезжаться на одной полосе.