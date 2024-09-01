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Лето Семь кругов сада Копать, собирать, обрабатывать: календарь самых важных работ на даче в сентябре

Копать, собирать, обрабатывать: календарь самых важных работ на даче в сентябре

Наступает очень напряженный месяц для огородников

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Одна из самых главных задач сентября — копка картошки

Сентябрь приносит дачникам особенно много хлопот. Нужно вовремя и правильно убрать урожай, обработать всё от вредителей, внести необходимые удобрения и сделать посадки на следующий год. Мы подготовили календарь основных работ.

По лунному календарю дачникам нежелательно заниматься работами в саду и на огороде 1, 2, 20, 27, 28 сентября. Остальные дни достаточно благоприятны для работы с землей. Сохраните себе эту картинку, чтобы ничего не забыть.

Сентябрь — идеальное время для высадки новых растений

Когда копать картошку

Ранний картофель нужно копать в самом начале сентября. Основной период выкопки среднеспелых сортов — с 10 по 20 сентября, самое позднее — 25 сентября. Всё зависит от состояния ботвы, погоды, количества осадков.

— За неделю, а лучше за 10 дней до выкопки нужно обрезать ботву у картофеля. Сейчас она у многих уже подсыхает, потеряла свою зелень. Если это не сделать, то фитофтора может проникнуть к клубням. Это грибковое заболевание, из-за него чернеет картофель. Пораженные фитофторой клубни нельзя отправлять на хранение, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Картофель после выкопки в течение дня нужно обсушить на грядке, потом аккуратно отряхнуть от земли и отправить в темное, проветриваемое помещение на сушку на 7-10 дней. После этого клубни нужно перебрать и отправить на хранение только целые и крепкие.

Когда копать свеклу и морковь

В начале третьей декады нужно убрать свеклу и морковь

До середины сентября морковь и свекла будут еще набирать массу. Слишком рано выкапывать их не стоит, иначе овощи будут плохо храниться зимой.

— Убирать нужно в третьей декаде сентября. Корнеплоды могут спокойно выдержать кратковременные заморозки до -3 градусов, здесь бояться не нужно, — отметила агроном.

Морковь со свеклой копают, поддевая землю рядом с корнеплодом. При этом нужно придерживать ботву и складывать урожай рядом. Корнеплоды подсохнут, пока вы занимаетесь грядкой. Ботву с них нужно сразу срезать и очистить урожай от лишней земли. Сушить на солнце их нельзя — нужно убрать в сухое, темное и проветриваемое помещение.

Осенние сидераты и удобрения для огорода

В первой половине сентября на освободившиеся грядки стоит посеять сидераты — зеленые удобрения. Самые лучшие осенние сидераты для огорода — крестоцветные культуры. Также можно использовать в качестве сидератов клевер и овес.

Проще всего будет посеять горчицу. Семена нужно слегка заделать в перекопанную почву, чтобы не склевали птицы.

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Именно осенью можно вносить хлористый калий. С талыми водами нежелательный для растений хлор вымоется, а калий останется. Достаточно 1-2 кг удобрения на сотку, в зависимости от производителя и состояния грунта.

Из органических удобрений можно внести свежий коровий навоз: он тоже за зиму и весну перепреет и будет безопасен для посадок. Но брать навоз стоит только у проверенных поставщиков, чтобы не получить в придачу паразитов. Самый лучший вариант — перегной. Но его вносят весной точечно в лунку при посадках или на отдельные грядки под весеннюю перекопку.

Когда сажать озимый чеснок и тюльпаны

Чесноку, как и тюльпанам, нужен холод, чтобы хорошо развиваться

Весь сентябрь и даже в начале октября можно высаживать тюльпаны. Цветам нужны зима и холод, чтобы весной дать красивый цветок. Грядку перед посадкой перекопайте и удобрите.

С третьей декады сентября и всю первую декаду октября, если нет снега, можно высаживать озимый чеснок. Но зубчики нельзя сажать в свежеперекопанную грядку. Землю нужно подготовить минимум за неделю, в том числе внести необходимые удобрения.

Самые благоприятные дни для посадки чеснока и тюльпанов по лунному календарю — 17, 18, 19, 21, 25, 26 сентября.

До третьей декады сентября нужно обязательно пересадить, удобрить и обработать кусты клубники.

Санитарная обрезка сада и обработка теплицы

Обычно питомники начинают выкапывать саженцы ягодных культур с 10 сентября, а деревьев — с 20 сентября

Осенью под каждое растение в плодовом саду нужно внести фосфорно-калийные удобрения, но без азота. Также стоит посадить новые деревья и кустарники. Только вишню, облепиху, абрикосы и алычу рекомендуется сажать весной — все остальные культуры успеют отлично прижиться осенью.

— Нужно опрыскать мочевиной все нездоровые деревья и кусты, но только поверху, не под корень. Лишний азот спровоцирует наращивание зеленой массы, которая растениям уже не нужна, — объяснила Людмила Шубина. — Обязательно нужно провести санитарную обрезку — удалить все сухие, поврежденные, больные ветки.

Обычно питомники начинают выкапывать саженцы ягодных культур с 10 сентября, а деревьев — с 20 сентября. Поэтому лучше запланировать высадку новых растений на вторую и третью декаду сентября. По лунному календарю самые благоприятные дни для этого в сентябре — 13, 14, 17, 18.

Важное про сад и огород

Наступает время посадки тюльпанов, а также пересадки пионов.

Если грамотно и вовремя вносить необходимые подкормки, то плодоношение огурцов и помидоров можно продлить до поздней осени.

В конце августа дачникам нужно позаботиться и о грядках с клубникой. Нужно обработать не только имеющиеся кусты, но и посадить новые.

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Дача Сад Огород Картофель Свекла Морковь
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