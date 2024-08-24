Только не в жару: когда сажать клубнику осенью и чем ее подкормить

Высаживать новые кусты нужно каждый год, так как после четырех лет растение плохо плодоносит Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU











В конце августа дачникам нужно позаботиться о грядках с клубникой. И не только обработать имеющиеся кусты, но и посадить новые. Разбираемся, когда лучше это сделать, какие сорта выбрать и чем подкормить растения для будущего богатого урожая.

Когда сажать клубнику осенью

Срок для высадки клубники даже в Сибири достаточно большой. Новые грядки нужно сформировать до третьей декады сентября, чтобы до октября кусты успели укорениться и подготовиться к похолоданию. При этом высаживать растения при температуре выше +25 градусов не стоит. Рассаду в стаканчиках лучше покупать примерно в середине сентября.

— Слишком жаркая погода не способствует укоренению. В августе лучше высадкой не заниматься, если слишком жарко. Можно спокойно сделать это в начале сентября, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Есть, конечно, разница между усами от своих кустов — так называют вегетативные отростки — и покупной рассадой. Если купили кустики, то медлить с высадкой нельзя, придется в землю сажать, несмотря на погоду. А укорененные усы могут и подождать рассадки.

По лунному календарю садовода нежелательно заниматься пересадкой растений в сентябре — 1,2, 20, 27, 28. Все остальные дни достаточно благоприятны для работы с клубникой.

Как получить свою рассаду клубники

Внизу на розетке будут корешки. Важно их вовремя аккуратно укоренить. Тогда новый кустик начнет развиваться Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU











Усами дачники называют побеги клубники с розетками листьев. Здоровый куст может дать больше десяти таких отростков, но они быстро истощают материнское растение.

— Нужно сажать по новой грядке каждый год, чтобы не остаться без урожая. Одна грядка может плодоносить хорошо четыре года. Так и сделать конвейер: старую убираем, новую сажаем, — советует Людмила Шубина. — Своей рассады обычно хватает за глаза.

Укорените розетку — внизу на ней будут небольшие корни. Их нужно закопать в землю, а потом обрезать зеленый ус, который тянется от основного куста. Лучше не затягивать с этим процессом, потому что на одном вегетативном отростке может образовываться последовательно несколько розеток — это совсем истощит основной куст.

Все лишние усы осенью нужно регулярно обрезать. Придется делать это минимум раз в неделю, потому что кусты в это время активно размножаются.

Лучшие сорта клубники

Внимательно изучайте информацию о сорте перед покупкой — он должен быть районированный Источник: Иван Митюшев / 29.RU











Залог богатого и сладкого урожая клубники — правильно выбранные сорта. Агроном предлагает сибирским и уральским дачникам обратить внимание на сорта, устойчивые не только к заморозкам, но и к грибным заболеваниям.

— Нужно всегда выбирать районированные сорта. Сейчас у нас люди что только ни высаживают, а потом удивляются, что кусты морозы не пережили. Они и не должны были, — предупреждает Людмила Шубина.

Стоит попробовать вырастить «Даренку», «Первоклассницу», «Фестивальную», «Солнечную поляну», «Искушение», «Желтое чудо», «Орлец», «Диамант», «Сладкоежку».

Как сажать клубнику осенью



Грядку можно делать в один или два ряда. Важно не скупиться на место и выдерживать достаточное расстояние между кустами.



— Минимум 30 сантиметров, а лучше 50 сантиметров от одного растения до другого. Тогда ягода будет крупной и сладкой, — заверила агроном. — Если у вас два ряда на грядке, то между ними должно быть около 70 сантиметров.

Землю перед посадкой хорошо перекопать и сделать лунки. В каждую внести стакан перегноя, к нему добавить по чайной ложке минеральных удобрений, а если под рукой их нет, то будет достаточно столовой ложки древесной золы. Молоденькие кустики после высадки нужно обязательно полить.

Чем подкормить клубнику осенью



Осенью на грядки с клубникой вносят только фосфор и калий. Все азотистые подкормки нужно делать весной, так как они необходимы для наращивания зеленой массы. Суперфосфат двойной и сернокислый калий вносят в междурядье, слегка вкапывая в землю. Растения доберутся до подкормки корнями.

— Выбирайте комплексные удобрения с минимальным содержанием азота — 30–40 граммов на квадратный метр. Если нет возможности их купить, то можно взять суперфосфат двойной и обычную древесную золу, — подчеркнула специалист. — Спустя две недели обязательно подкормить кусты перегноем.

Перегноя потребуется примерно полведра на квадратный метр. Такую подкормку органическими удобрениями лучше делать не позже второй декады сентября.

Чем обработать клубнику осенью от вредителей

Осенью перегноя потребуется примерно полведра на квадратный метр Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











При выращивании клубники дачник может столкнуться с двумя проблемами: вредителями и грибковыми заболеваниями. От земляного клеща и долгоносика используют акарицидные препараты, но только если вредителей развелось слишком много. Чаще всего применяют «Карбофос», «Титан» или комплексные препараты. Разводить нужно строго в той дозировке, что указана на упаковке, и обрабатывать кусты в защитном костюме вечером, в безветренную погоду.



С кустов нужно срезать все пораженные и засохшие листья. Здоровую листву агроном не советует убирать, так как именно листья дают питательные вещества запасающему рожку, который даст в следующем году урожай.

Вторая беда, которая может уничтожить кусты, — грибковые заболевания. Они очень быстро развиваются при ночной температуре ниже +10 градусов и высокой влажности.

— Чаще всего на листьях можно увидеть септориоз и антракноз. В первом случае на листьях появляются пятна с белой сердцевинкой и черной окантовкой. При антракнозе пятна темные, — объяснила Людмила Шубина. — В этом году не так много влаги, но впереди еще сентябрь.

При грибковых заболеваниях нужно срезать поврежденные листья и обработать кусты биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis.

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