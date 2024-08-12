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Лето Тепло из Казахстана и Челябинска: в Новосибирске прогнозируют жару до +30 градусов

Тепло из Казахстана и Челябинска: в Новосибирске прогнозируют жару до +30 градусов

Холод из Ханты-Мансийска уходит из города

3 598
16 комментариев
Из-за холода в выходные дни и в понедельник казалось, что лето ушло, но погода все же порадует новосибирцев

Новосибирские синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в ближайшие три дня в городе. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

13 августа, во вторник специалисты ожидают погоду без осадков, температура ночью опустится до +12... +14 градусов, днем поднимется до +24... +26 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

В среду, 14 августа, также без осадков, температура ночью опустится до +14... +16 градусов, днем поднимется до +28... +30 градусов. Ветер будет южный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.

15 августа, в четверг синоптики снова ожидают погоду без дождей, температура ночью опустится до +15... +17 градусов, днем поднимется до +26... +28 градусов. Ветер южный 3–8 м/с.

Как объяснила НГС Наталья Кичанова, в выходные проходил циклон с холодным фронтом, после его прохождения сместилась прохладная воздушная масса с районов Ханты-Мансийска. За холодным фронтом произошел рост давления, и над территорией региона сформировался антициклон.

— В его восточной периферии сначала проходит более прохладная воздушная масса, что мы наблюдали вчера и видим сегодня. Далее антициклон смещается, над нашей территорией окажется его теплая сторона, потоки будут меняться уже на южную составляющую, юго-западную, поэтому к нам придет тепло с Северного Казахстана, с Южного Урала, Челябинска, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Сегодня утром 12 августа синоптики зафиксировали похолодание на западе Новосибирской области, в отдельных районах температура опустилась до +5,6 градуса.

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Комментарии
16
Гость
12 августа 2024, 15:28
Доброе утро. Вы в целом как? Все у вас хорошо? А страна как, развивается? В будущее смотрите с позитивом?
Митёк
12 августа 2024, 15:24
от Кремля жара идёт
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