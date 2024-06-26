«На 6 градусов выше нормы»: главный синоптик страны — о жаре в Новосибирской области

Температура в Новосибирской области превышает норму на 6 градусов. Передает слова руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда информационное агентство ТАСС.
— До конца недели очень жаркая погода в Омской, Томской, Новосибирской [областях], там действительно очень жарко. На 6 градусов выше нормы, — цитирует агентство слова Романа Вильфанда.
Глава Гидрометцентра отметил, что в Алтайском крае жара доходит до 38 градусов, высокие температуры до +35 градусов также сохранятся в некоторых районах Красноярского края, это и вовсе на 10 градусов выше нормы.
Роман Вильфанд объяснил, что сейчас зафиксировали опасный уровень подъема воды на реке Обь с угрозой подтоплений в пригороде Новосибирска.
Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» рассказывали НГС, что жара в городе начнет спадать 1 июля. Всю оставшуюся неделю в городе будет аномальная жара. Кстати, в Искитиме побит температурный рекорд, воздух прогрелся до +34,6 градуса. Последний рекорд был в 1982 году, и тогда зафиксировано было +33,5 градуса. Июль, судя по прогнозам сервисов, обещает быть прохладнее. Пока в Новосибирске стоит теплая погода, жители отдыхают у водоемов, одни выпивают, другие просто загорают.