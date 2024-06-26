«На 6 градусов выше нормы»: главный синоптик страны — о жаре в Новосибирской области

В Новосибирске также зафиксировали опасный уровень подъема воды Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Температура в Новосибирской области превышает норму на 6 градусов. Передает слова руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда информационное агентство ТАСС.

— До конца недели очень жаркая погода в Омской, Томской, Новосибирской [областях], там действительно очень жарко. На 6 градусов выше нормы, — цитирует агентство слова Романа Вильфанда.

Глава Гидрометцентра отметил, что в Алтайском крае жара доходит до 38 градусов, высокие температуры до +35 градусов также сохранятся в некоторых районах Красноярского края, это и вовсе на 10 градусов выше нормы.

Роман Вильфанд объяснил, что сейчас зафиксировали опасный уровень подъема воды на реке Обь с угрозой подтоплений в пригороде Новосибирска.