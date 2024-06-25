«Пойдут дожди»: синоптики назвали срок, к которому в Новосибирске слегка похолодает

В Новосибирске жара начнет спадать 1 июля. Об этом сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра. Всю неделю, до конца июня, в городе и области будет аномальная жара.
— Все-таки на начало июля мы уже ждем понижение температуры. Уже пойдут дожди и температура уже будет попрохладнее, — рассказала Наталья Кичанова.
По данным «Яндекс.Погоды», уже в воскресенье пойдет дождь, а с 1 июля температура упадет до +28 градусов. Первая неделя июля будет дождливой.
Сегодня, 24 июня, жители Новосибирска пытались спасаться от жары на разных пляжах города, в бассейнах на дачах или скупали вентиляторы. НГС запустили онлайн-трансляцию, ведь переживать такое легче вместе.