«Пойдут дожди»: синоптики назвали срок, к которому в Новосибирске слегка похолодает

Жара будет держаться всю неделю Источник: Анна Скок / NGS.RU











В Новосибирске жара начнет спадать 1 июля. Об этом сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра. Всю неделю, до конца июня, в городе и области будет аномальная жара.

— Все-таки на начало июля мы уже ждем понижение температуры. Уже пойдут дожди и температура уже будет попрохладнее, — рассказала Наталья Кичанова.

Ожидается, что в ближайшее воскресенье в городе будет до +28 градусов Источник: «Яндекс.Погода»











По данным «Яндекс.Погоды», уже в воскресенье пойдет дождь, а с 1 июля температура упадет до +28 градусов. Первая неделя июля будет дождливой.