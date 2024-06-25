НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

штиль.

 742мм 91%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,37
EUR 94,08

СРОЧНО

Скандальная сеть пансионатов вновь открылась

Выиграй iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Следы барнаульского маньяка
Батл Сибири и Урала
Обманывают на маркетплейсах
Последние квартиры в ипотеку
7 потерянных скульптур
В аэропорт без такси
НГС в Telegram
Лето «Пойдут дожди»: синоптики назвали срок, к которому в Новосибирске слегка похолодает

«Пойдут дожди»: синоптики назвали срок, к которому в Новосибирске слегка похолодает

Температура в городе уже несколько дней поднимается до +30 градусов

676
Написать комментарий
Жара будет держаться всю неделю

В Новосибирске жара начнет спадать 1 июля. Об этом сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра. Всю неделю, до конца июня, в городе и области будет аномальная жара.

— Все-таки на начало июля мы уже ждем понижение температуры. Уже пойдут дожди и температура уже будет попрохладнее, — рассказала Наталья Кичанова.

Ожидается, что в ближайшее воскресенье в городе будет до +28 градусов

По данным «Яндекс.Погоды», уже в воскресенье пойдет дождь, а с 1 июля температура упадет до +28 градусов. Первая неделя июля будет дождливой.

Сегодня, 24 июня, жители Новосибирска пытались спасаться от жары на разных пляжах города, в бассейнах на дачах или скупали вентиляторы. НГС запустили онлайн-трансляцию, ведь переживать такое легче вместе.

ПО ТЕМЕ
Погода Новосибирск Жара Июнь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Илья Попов,  36

Ксеня,  51

ToJIuH,  41

Игорь,  52

Сергей,  43

Петр,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление