Жара или дожди с грозами? Изучаем прогнозы сервисов погоды на июль — что ждет новосибирцев

В июле можно будет и покупаться и отдохнуть от аномальной жары Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Июнь с перепадами погоды от заморозков да жары стремительно подходит к концу, поэтому НГС решил изучить, что приготовил новосибирцам второй месяц лета. Он обещает быть более прохладным, но стабильным.

У сервиса «Яндекс.Погода» сейчас есть прогноз до 24 июля. Первая половина июля ожидается дождливой и не особо жаркой. Днем будет +24...+27 градусов, а ночью +16...+20 градусов.

Ясные дни в июле будут, но почти каждый день ожидаются осадки Источник: «Яндекс.Погода»











Gismeteo публикует прогноз до 28 июля. В среднем дневные температуры будут около +22 градусов, при этом обильные осадки не ожидаются. В первую неделю будет немного жарче, в светлое время суток +25...+27 градусов. Ночи ожидаются теплые. Температура не опуститься ниже +15 градусов.

Сервис обещает грозы только в первые четыре дня месяца Источник: gismeteo.ru











«Метеовести» предупреждает о грозах в начале месяца, а затем будет несколько ясных дней. Жара в +28...+30 градусов ждет новосибирцев с 18 по 21 июля. В целом в июле днем будет около +22...+26 градусов. В отельные дни ночью температура может опускаться до +11 градусов.

Ясные дни ожидаются в начале месяца Источник: meteovesti.ru











Второй месяц лета ожидается достаточно жарким Источник: meteovesti.ru











В Новосибирске жара начнет спадать 1 июля.