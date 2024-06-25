Жара или дожди с грозами? Изучаем прогнозы сервисов погоды на июль — что ждет новосибирцев

Июнь с перепадами погоды от заморозков да жары стремительно подходит к концу, поэтому НГС решил изучить, что приготовил новосибирцам второй месяц лета. Он обещает быть более прохладным, но стабильным.
У сервиса «Яндекс.Погода» сейчас есть прогноз до 24 июля. Первая половина июля ожидается дождливой и не особо жаркой. Днем будет +24...+27 градусов, а ночью +16...+20 градусов.
Gismeteo публикует прогноз до 28 июля. В среднем дневные температуры будут около +22 градусов, при этом обильные осадки не ожидаются. В первую неделю будет немного жарче, в светлое время суток +25...+27 градусов. Ночи ожидаются теплые. Температура не опуститься ниже +15 градусов.
«Метеовести» предупреждает о грозах в начале месяца, а затем будет несколько ясных дней. Жара в +28...+30 градусов ждет новосибирцев с 18 по 21 июля. В целом в июле днем будет около +22...+26 градусов. В отельные дни ночью температура может опускаться до +11 градусов.
В Новосибирске жара начнет спадать 1 июля.
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