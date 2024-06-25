НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

штиль.

 742мм 91%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,37
EUR 94,08

СРОЧНО

Завели два уголовных дела из-за поджогов такси

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Издеваются над стариками
Батл Сибири и Урала
Кладбище за канавой
Последние квартиры в ипотеку
Месяц без горячей воды
Как строили «Берёзовую Рощу»
6 альтернатив окрошке в жару
НГС в Telegram
Лето Жара или дожди с грозами? Изучаем прогнозы сервисов погоды на июль — что ждет новосибирцев

Жара или дожди с грозами? Изучаем прогнозы сервисов погоды на июль — что ждет новосибирцев

Второй месяц лета обещает быть более стабильным

252
1 комментарий
В июле можно будет и покупаться и отдохнуть от аномальной жары

Июнь с перепадами погоды от заморозков да жары стремительно подходит к концу, поэтому НГС решил изучить, что приготовил новосибирцам второй месяц лета. Он обещает быть более прохладным, но стабильным.

У сервиса «Яндекс.Погода» сейчас есть прогноз до 24 июля. Первая половина июля ожидается дождливой и не особо жаркой. Днем будет +24...+27 градусов, а ночью +16...+20 градусов.

Ясные дни в июле будут, но почти каждый день ожидаются осадки

Gismeteo публикует прогноз до 28 июля. В среднем дневные температуры будут около +22 градусов, при этом обильные осадки не ожидаются. В первую неделю будет немного жарче, в светлое время суток +25...+27 градусов. Ночи ожидаются теплые. Температура не опуститься ниже +15 градусов.

Сервис обещает грозы только в первые четыре дня месяца

«Метеовести» предупреждает о грозах в начале месяца, а затем будет несколько ясных дней. Жара в +28...+30 градусов ждет новосибирцев с 18 по 21 июля. В целом в июле днем будет около +22...+26 градусов. В отельные дни ночью температура может опускаться до +11 градусов.

Ясные дни ожидаются в начале месяца
Второй месяц лета ожидается достаточно жарким

В Новосибирске жара начнет спадать 1 июля.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Погода Июль Тепло Лето Погода в Новосибирске
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Илья Попов,  36

Ксеня,  51

ToJIuH,  41

Max,  39

Игорь,  52

Сергей,  43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление