Настоящий океан. Как Новосибирск затопило во время ливня — показываем в одном видео

Вчера днем, 12 августа, в Новосибирске прошел ливень. Улицы, дороги, подъезды и даже квартиры затопило из-за непогоды. Жители города шагали по лужам, машины словно плыли по дорогам, а на улице Кропоткина появился фонтан.
Посмотрите в коротком видео, как город справлялся с сильным дождем.
Во время осадков дом № 26 на улице Фасадной затопило, вода лилась в подъезды, жители своими силами справлялись с последствиями ливня. Похожая ситуация произошла в доме на улице Дуси Ковальчук, 91, там затопило квартиры: повисли натяжные потолки и повредились обои.
Сегодня, 13 августа, по данным сервиса «Яндекс.Погода» осадков в городе не будет, но в понедельник дождь снова вернется в город. НГС изучил прогноз синоптиков на следующую неделю, по данным специалистов, осадки стоит ожидать в начале недели, а в конце за окном потеплеет до +27 градусов.