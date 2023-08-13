Новосибирск накроют дожди в начале недели, а в конце придет жара до +27 градусов — прогноз погоды

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет то облачно с прояснениями, то небольшой дождь. В начале рабочей недели солнца почти не будет, небольшие осадки синоптики ожидают в понедельник, среду и четверг. Во вторник и в конце недели дождей не будет. Температура при этом будет стабильной от +15 до +23 градусов. Самым холодным днем станет понедельник, а самым теплым — воскресенье.