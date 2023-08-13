Новосибирск накроют дожди в начале недели, а в конце придет жара до +27 градусов — прогноз погоды

В Новосибирске почти прошла первая половина последнего месяца лета. На вторую неделю месяца синоптики прогнозировали осеннюю погоду и называли ее некомфортной. В начале следующей недели город накроют дожди, но в конце, по данным сервисов, температура поднимется до +27 градусов, а осадки закончатся. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам на следующей неделе.
По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет то облачно с прояснениями, то небольшой дождь. В начале рабочей недели солнца почти не будет, небольшие осадки синоптики ожидают в понедельник, среду и четверг. Во вторник и в конце недели дождей не будет. Температура при этом будет стабильной от +15 до +23 градусов. Самым холодным днем станет понедельник, а самым теплым — воскресенье.
Сервис Gismeteo обещает дожди на протяжении почти всей недели. Осадков, по данным специалистов, не будет в пятницу и воскресенье. При этом температура в последний день недели температура днем поднимется до +27 градусов, но за окном обещают пасмурную погоду.
Синоптики сервиса World-Weather ожидает дожди также почти на всю неделю. Осадки не прогнозируют только в пятницу и воскресенье. Холоднее всего будет в понедельник, температура в этот день опустится до +13 градусов, в теплее всего будет в воскресенье, температура поднимется до +22 градусов.
Недавно НГС изучил прогноз погоды на весь август. В конце месяца синоптики ожидают солнечную погоду, но перед этим придется мокнуть под дождями.
12 августа город накрыл ливень, из-за которого дороги оказались под водой. Посмотрите на последствия непогоды в онлайн-трансляции.