Ночью до +10 градусов: какой погоды ждать в Новосибирске в августе

Погодные сервисы обновили прогноз на август в Новосибирске. В начале месяца будет пасмурно и дождливо, а в конце солнечно, однако температура днем может опуститься до +21 градуса . Рассказываем, к чему еще готовиться.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 1 августа в Новосибирске воздух прогреется до +23 градусов, возможен дождь. До конца недели температура будет держаться на уровне +22... +25 градусов, со вторника по пятницу ожидается облачность. Согласно прогнозу на остаток месяца, который составлен по усредненным данным за 10 лет, во второй половине месяца температура может опуститься до +19 градусов днем и +14 градусов — ночью.