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Ночью до +10 градусов: какой погоды ждать в Новосибирске в августе

Изучаем свежие прогнозы интернет-сервисов

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Август обещает быть теплым

Август обещает быть теплым

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Погодные сервисы обновили прогноз на август в Новосибирске. В начале месяца будет пасмурно и дождливо, а в конце солнечно, однако температура днем может опуститься до +21 градуса. Рассказываем, к чему еще готовиться.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 1 августа в Новосибирске воздух прогреется до +23 градусов, возможен дождь. До конца недели температура будет держаться на уровне +22... +25 градусов, со вторника по пятницу ожидается облачность. Согласно прогнозу на остаток месяца, который составлен по усредненным данным за 10 лет, во второй половине месяца температура может опуститься до +19 градусов днем и +14 градусов — ночью.

Большую часть месяца ожидается облачность

Большую часть месяца ожидается облачность

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Сервис World Weather так же предупреждает о дожде 1 августа, возможна гроза. Предполагается, что самыми жаркими днями станут 8 и 9 августа, когда воздух прогреется до +30 градусов. В последние два дня месяца ожидается дневная температура в +21 градус.

Ночные температуры составят <nobr class="_">+14... +18</nobr> градусов

Ночные температуры составят +14... +18 градусов

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По данным сайта «Погода Mail.ru», в первые десять дней августа днем воздух прогреется до +19... +26 градусов. Самая низкая температура ожидается 9 августа. Во вторник, 2 августа, возможен дождь. В оставшийся месяц, по данным статистики за 14 лет, дневная температура составит +21... +24 градуса.

Возможно, что в конце месяца ночные температуры опустятся до +10 градусов

Возможно, что в конце месяца ночные температуры опустятся до +10 градусов

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Сегодня новосибирские синоптики рассказали, какой будет погода до конца этой рабочей недели. Из-за теплого воздуха из Казахстана ожидается жара.

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