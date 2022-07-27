Ночью до
+10 градусов: какой погоды ждать в Новосибирске в августе
Изучаем свежие прогнозы интернет-сервисов
Погодные сервисы обновили прогноз на август в Новосибирске. В начале месяца будет пасмурно и дождливо, а в конце солнечно, однако температура днем может опуститься до
По данным сервиса «Яндекс.Погода», 1 августа в Новосибирске воздух прогреется до +23 градусов, возможен дождь. До конца недели температура будет держаться на уровне
Сервис World Weather так же предупреждает о дожде 1 августа, возможна гроза. Предполагается, что самыми жаркими днями станут 8 и 9 августа, когда воздух прогреется до +30 градусов. В последние два дня месяца ожидается дневная температура в +21 градус.
По данным сайта «Погода Mail.ru», в первые десять дней августа днем воздух прогреется до
Сегодня новосибирские синоптики рассказали, какой будет погода до конца этой рабочей недели. Из-за теплого воздуха из Казахстана ожидается жара.