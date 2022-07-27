Жара и сухой воздух идут из Казахстана — синоптики составили прогноз до конца рабочей недели

В Новосибирске до конца недели установится жаркая погода. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского УГМС, в городе три дня будет держаться температура от +25 до +29 градусов.

— Хорошая жаркая погода будет. По западу области мы сегодня ждем дожди и завтра грозового характера ливни и шквалы ветра. А восток и город останется в более комфортной сухой и жаркой погоде, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.