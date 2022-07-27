Жара и сухой воздух идут из Казахстана — синоптики составили прогноз до конца рабочей недели
Ближайшие три дня температура будет
В Новосибирске до конца недели установится жаркая погода. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского УГМС, в городе три дня будет держаться температура от +25 до +29 градусов.
— Хорошая жаркая погода будет. По западу области мы сегодня ждем дожди и завтра грозового характера ливни и шквалы ветра. А восток и город останется в более комфортной сухой и жаркой погоде, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
С 28 июля по 30 июля в городе будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный
— С юго-запада поднимается теплая воздушная масса к нам на север. Ветер при этом восточный. По северу располагается антициклон и воздух, который поднимается к нам из Казахстана, идет через восточные районы. Но это теплый и сухой воздух, поэтому в городе будет тепло и жарко, — уточнила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
До наступления августа осталось меньше недели. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда стоит ждать жары или доставать вещи потеплее.