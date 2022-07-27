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Жара и сухой воздух идут из Казахстана — синоптики составили прогноз до конца рабочей недели

Ближайшие три дня температура будет +25... +29 градусов

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Ветер будет сухой и теплый

Ветер будет сухой и теплый

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В Новосибирске до конца недели установится жаркая погода. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского УГМС, в городе три дня будет держаться температура от +25 до +29 градусов.

— Хорошая жаркая погода будет. По западу области мы сегодня ждем дожди и завтра грозового характера ливни и шквалы ветра. А восток и город останется в более комфортной сухой и жаркой погоде, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

С 28 июля по 30 июля в городе будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4–9 м/с. Температуры ночные +15... +18 градусов. Днем обещают +25... +29 градусов.

— С юго-запада поднимается теплая воздушная масса к нам на север. Ветер при этом восточный. По северу располагается антициклон и воздух, который поднимается к нам из Казахстана, идет через восточные районы. Но это теплый и сухой воздух, поэтому в городе будет тепло и жарко, — уточнила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

До наступления августа осталось меньше недели. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда стоит ждать жары или доставать вещи потеплее.

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