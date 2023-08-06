Опадают завязи: как ухаживать за перцами и баклажанами в августе, чтобы не потерять урожай

— И баклажаны, и перцы относятся к пасленовым культурам и очень чувствительны к чрезмерной жаре, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если в теплице больше +33 градусов, то не происходит опыления и завязь опадает.

Она добавила, что и засуха, и чрезмерный полив могут так же негативно сказаться на развитии растений. Поддержать растение, которое сбрасывает завязи, можно с помощью комплексной минеральной подкормки. Или взять настой сброженной травы в разведении 1 к 10 с добавлением стакана золы.