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Семь кругов садаЭксперт

Опадают завязи: как ухаживать за перцами и баклажанами в августе, чтобы не потерять урожай

Следите за температурой в теплице

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Завязь быстро опадет, если будет слишком жарко

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Перцы и баклажаны — теплолюбивые растения, которые достаточно требовательны к условиям выращивания. Нужно их правильно поливать и подкармливать, иначе завязи опадут, а листья станут желтыми. Как правильно ухаживать за этими культурами в августе, разбираемся вместе с агрономом.

Почему опадают завязи

Главная причина опадания завязей у перцев и баклажанов — неправильный температурный режим. Пыльца становится стерильной при температуре выше +33 градусов, поэтому нужно регулярно проветривать теплицу.

— И баклажаны, и перцы относятся к пасленовым культурам и очень чувствительны к чрезмерной жаре, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если в теплице больше +33 градусов, то не происходит опыления и завязь опадает.

Она добавила, что и засуха, и чрезмерный полив могут так же негативно сказаться на развитии растений. Поддержать растение, которое сбрасывает завязи, можно с помощью комплексной минеральной подкормки. Или взять настой сброженной травы в разведении 1 к 10 с добавлением стакана золы.

Почему желтеют листья у перца и баклажана

Желтые листья и у баклажанов, и у перцев могут говорить о недостатке микроэлементов

Желтые листья и у баклажанов, и у перцев могут говорить о недостатке микроэлементов

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Самые нижние листья у растений могут желтеть из-за высокой температуры в теплице. В этом случае стоит уделить больше внимания проветриванию и удалить старые листья.

— Если баклажаны растут в теплице, то причиной пожелтения может быть паутинный клещ. Этот вредитель любит не только огурцы, но и баклажаны, — подчеркнула агроном. — Нет нормального листа — нет и плодов.

Желтые листья и у баклажанов, и у перцев могут говорить о недостатке таких элементов, как магний, бор и железо. В этом случае зеленый цвет теряют листья сверху растений. Следует внести соответствующие комплексные удобрения.

— Обе культуры любят хорошо «покушать и попить». Требуется высокий уровень агротехники, — отметила Людмила Шубина. — Если нет под рукой комплексных удобрений, то делайте настой.

Подойдет настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10 или настой куриного помета 1 к 20. Достаточно одного литра под каждый куст, но можно внести и чуть побольше.

Как ухаживать за баклажанами и перцами

Поливать растения нужно минимум раз в неделю

Поливать растения нужно минимум раз в неделю

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Поливать перцы с баклажанами нужно обильно — не менее 3 литров под каждый куст. Сейчас достаточно хорошо пролить по бороздам раз в неделю.

— Чрезмерное увлечение поливом приводит к фузориозному бактериальному увяданию баклажанов, а у перцев начинают гнить плоды, — предупреждает агроном.

Все нижние нездоровые листья следует удалять. Периодически нужно рыхлить землю и мульчировать.

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