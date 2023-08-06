Опадают завязи: как ухаживать за перцами и баклажанами в августе, чтобы не потерять урожай

Перцы и баклажаны — теплолюбивые растения, которые достаточно требовательны к условиям выращивания. Нужно их правильно поливать и подкармливать, иначе завязи опадут, а листья станут желтыми. Как правильно ухаживать за этими культурами в августе, разбираемся вместе с агрономом.
Почему опадают завязи
Главная причина опадания завязей у перцев и баклажанов — неправильный температурный режим. Пыльца становится стерильной при температуре выше +33 градусов, поэтому нужно регулярно проветривать теплицу.
— И баклажаны, и перцы относятся к пасленовым культурам и очень чувствительны к чрезмерной жаре, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если в теплице больше +33 градусов, то не происходит опыления и завязь опадает.
Она добавила, что и засуха, и чрезмерный полив могут так же негативно сказаться на развитии растений. Поддержать растение, которое сбрасывает завязи, можно с помощью комплексной минеральной подкормки. Или взять настой сброженной травы в разведении 1 к 10 с добавлением стакана золы.
Почему желтеют листья у перца и баклажана
Самые нижние листья у растений могут желтеть из-за высокой температуры в теплице. В этом случае стоит уделить больше внимания проветриванию и удалить старые листья.
— Если баклажаны растут в теплице, то причиной пожелтения может быть паутинный клещ. Этот вредитель любит не только огурцы, но и баклажаны, — подчеркнула агроном. — Нет нормального листа — нет и плодов.
Желтые листья и у баклажанов, и у перцев могут говорить о недостатке таких элементов, как магний, бор и железо. В этом случае зеленый цвет теряют листья сверху растений. Следует внести соответствующие комплексные удобрения.
— Обе культуры любят хорошо «покушать и попить». Требуется высокий уровень агротехники, — отметила Людмила Шубина. — Если нет под рукой комплексных удобрений, то делайте настой.
Подойдет настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10 или настой куриного помета 1 к 20. Достаточно одного литра под каждый куст, но можно внести и чуть побольше.
Как ухаживать за баклажанами и перцами
Поливать перцы с баклажанами нужно обильно — не менее 3 литров под каждый куст. Сейчас достаточно хорошо пролить по бороздам раз в неделю.
— Чрезмерное увлечение поливом приводит к фузориозному бактериальному увяданию баклажанов, а у перцев начинают гнить плоды, — предупреждает агроном.
Все нижние нездоровые листья следует удалять. Периодически нужно рыхлить землю и мульчировать.
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