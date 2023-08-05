Желтеют и вянут листья: что делать, если на капусте не завязывается кочан — спасаем урожай

Почему не завязывается капуста

Многое зависит от сорта капусты. Для среднеспелых и позднеспелых сортов такая задержка не критична. У позднеспелых сортов листовая масса только нарастает и кочаны будут завязываться с середины августа, говорит агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. А вот у среднеспелых сортов уже должны появиться кочаны.

Этот агросезон стал настоящим испытанием для дачников. Обычно жара за сезон стоит 2–3 недели, а всё остальное время — умеренно-жаркая погода. В этом году всё намного сложнее: жару сменяли грозы и град, затем засуха, опять жара, грозы и похолодания. И такие серьезные перепады не могли не сказаться на урожае, ведь капуста — холодостойкая культура средних широт, которую почти невозможно вырастить в тропическом климате. Ей нужно умеренное тепло и много солнца.