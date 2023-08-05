Желтеют и вянут листья: что делать, если на капусте не завязывается кочан — спасаем урожай

В августе очень важно следить за здоровьем растений и правильно реагировать на проблемы с их развитием, чтобы в итоге не остаться без урожая. Особенно это касается капусты: эта культура особо подвержена грибковым заболеваниям, а многих дачников пугают ее желтые и красные листья. Почему на некоторых растениях еще не завязались кочаны, что делать, если капуста вянет, и как ее правильно поливать — объясняем вместе с агрономом.
Почему не завязывается капуста
Многое зависит от сорта капусты. Для среднеспелых и позднеспелых сортов такая задержка не критична. У позднеспелых сортов листовая масса только нарастает и кочаны будут завязываться с середины августа, говорит агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. А вот у среднеспелых сортов уже должны появиться кочаны.
Этот агросезон стал настоящим испытанием для дачников. Обычно жара за сезон стоит 2–3 недели, а всё остальное время — умеренно-жаркая погода. В этом году всё намного сложнее: жару сменяли грозы и град, затем засуха, опять жара, грозы и похолодания. И такие серьезные перепады не могли не сказаться на урожае, ведь капуста — холодостойкая культура средних широт, которую почти невозможно вырастить в тропическом климате. Ей нужно умеренное тепло и много солнца.
— Жара не дает нормально завязаться кочанам. Но отчаиваться и волноваться не нужно — наступил август и будет более прохладно, как днем, так и ночью. Нарастет капуста, — заверила агроном. — Рубить ее будем в конце сентября — начале октября.
Еще одна причина плохой завязываемости — это недостаток солнца. Капусту нужно высаживать на самых солнечных участках. Людмила Шубина подчеркнула, что там, где тень, растение завязывается в разы хуже, поэтому в следующем году нужно учитывать это при высадке рассады.
Почему вянет капуста
Главная причина — это вредители. Грызущие личинки в прикорневой зоне быстро добираются до самых важных частей растения. Агроном объяснила, что сейчас урожай активно могут уничтожать личинки майского жука.
— Личинка питается в почве три года. Находит объемные корневые системы, как у капусты, и подгрызает, — отметила Людмила Шубина. — Также может нанести заметный урон еще один вредитель — озимая совка.
Спасти завядшее из-за вредителей растение не получится, но это не значит, что его нужно оставить на огороде. Следует обязательно поврежденные растения выкопать и хорошо осмотреть корни. Личинки нужно скрупулезно собрать и уничтожить, а также быть более внимательными при осенней перекопке.
Второй причиной увядания капусты агроном назвала бактериальные заболевания.
— Сочетание высокой температуры и частые поливы способствуют их активному развитию, — подчеркнула агроном. — Капусту сейчас уже и не нужно поливать, дожди справятся. Но можно обработать биологическими препаратами на основе бактерий Bacillus subtilis.
Почему желтеет и краснеет капуста
Желтые или красные листья на капусте — признак того, что с растением не всё в порядке. С такой листовой массой оно тоже не будет вовремя и крепко завязываться.
Лист капусты может желтеть из-за жары и чрезмерного полива.
— Контраст жаркой погоды и частого полива приводит к гнили, потому что капуста — это высокобелковая культура, и болезней у нее больше, чем вредителей, — подчеркнула Людмила Шубина. — В этом случае тоже обрабатываем растения биологическими препаратами на основе бактерий Bacillus subtilis.
Желтизну может давать и капустная тля или капустная моль — здесь тоже помогут биологические препараты, например «Фитоверм». Также следует припудрить растения смесью мыла с табачной пылью.
Листья капусты могут и покраснеть — это признак недостатка азота. Чтобы нормализовать состояние растения, его нужно подкормить. Для этого подойдет настой куриного помета в разведении 1 к 20 или сброженной травы в соотношении 1 к 10.
Почему капуста идет в цвет
Дачники выращивают не только белокочанную капусту, но и брокколи и цветную капусту, и очень часто сталкиваются с тем, что они быстро уходят в цвет.
— Первая причина — слишком мало солнца. В следующем году нужно выбирать другое место. Вторая — перестояла головка капусты. Нужно быть внимательнее и вовремя срезать, — советует Людмила Шубина. — И опять же жаркая погода способствует быстрому созреванию головок и цветной капусты и брокколи.
Как только головка станет размером с кулак, ее нужно срезать, а на пасынках нарастет новый урожай.
Как обрабатывать и поливать капусту
Если вы хотите гигантский урожай и кочаны весом в 15–20 килограмм, то растение нужно активно поливать весь сезон — минимум один раз в неделю. Но будьте готовы и к активному развитию грибковых заболеваний. Если вас устраивает урожай в 5–10 килограмм, то поливать капусту уже не нужно.
— Следите, чтобы не росли сорняки и чтобы листья были здоровые и крепкие. Достаточно осматривать кочаны, и всё, — отметила агроном. — Сейчас особого ухода капуста уже не требует.
В окучивании растений тоже нет смысла, так как капуста не дает дополнительных корней.
Важное про сад и огород
В начале августа дачники ждут красных, сочных томатов. Но, заходя в теплицу, многие сталкиваются со скрученными и покрытыми пятнами листьями растений. Еще и грибковые заболевания. Как спасти урожай.
Объясняем, почему огурцы желтеют и не дают желанных здоровых плодов и как сейчас исправить ситуацию.
Чтобы получить богатый урожай на следующий год, нужно сейчас правильно обработать кусты клубники.