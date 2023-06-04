Как бесплатно получить путевку в «Артек», «Орленок» или «Сириус». Подробная инструкция

Отдых в летних лагерях для многих из нас остается одним из лучших детских воспоминаний. Не удивительно, что ежегодного тысячи родителей пытаются узнать, как отправить ребенка в один из наиболее известных и престижных лагерей.
Путевки туда может позволить себе далеко не каждый — в среднем это больше
«Артек»
Крымский «Артек» — это, пожалуй, самый востребованный летний лагерь. Попасть сюда могут учащиеся с
Первый способ получить возможность бесплатно отправиться в «Артек» — достижениями заработать региональную путевку. Каждый год регионам раздают определенное количество мест, на которые могут претендовать ученики. Например, на вторую смену
Также можно получить путевку от тематического партнера. Как гласит сайт «Артека», у каждого ребенка есть возможность принять участие в конкурсах тематических партнеров, пополнить свои достижения и получить путевку. Это художественные школы, вузы, благотворительные фонды, в волонтерских программах которых можно поучаствовать. На сайте лагеря есть список тематических партнеров, можно выбрать учреждения в вашем регионе и уже в них узнать о том, что нужно сделать, чтобы получить путевку.
Еще одна возможность бесплатно отправиться в «Артек» — поучаствовать в проектах лагеря. Эта возможность появилась всего пару лет назад, «Артек» проводит конкурсные отборы на получение бесплатной путевки по различным тематическим программам, ознакомиться с перечнем можно на сайте лагеря в разделе «Проекты Артека».
«Орленок»
Еще один детский лагерь, название которого на слуху у всех россиян, особенно у выходцев из СССР. «Орленок» продолжает оставаться одним из лучших мест для отдыха и образования, поэтому попасть сюда хотят тысячи школьников. Лагерь принимает детей в возрасте от 7 до
Первый способ получить бесплатную путевку в «Орленок» — стать победителем одного из конкурсов, опубликованных на сайте лагеря. Они разделены по тематическим программам, чтобы каждый ребенок мог проявить себя в той сфере, в которой он хорош, будь то точные науки, естествознание и биология или творчество. Полный список конкурсов — на сайте «Орленка» в одноименном разделе.
Еще один способ получить бесплатную путевку — обратиться в органы исполнительной власти своего региона. На сайте «Орленка» предлагают узнать, какие конкурсы проводятся в вашем регионе, и принять в них участие. В случае победы нужно будет предоставить необходимые для поощрения документы и получить бесплатную путевку.
«Сириус»
Открытый в Сочи детский образовательный центр «Сириус» нельзя назвать летним лагерем в полном смысле этого слова. Однако здесь тоже есть смены, учебные и внеклассные занятия, активности на открытом воздухе, экскурсии.
Приехать в «Сириус» могут школьники из России и стран СНГ от 10 до
Как же пройти этот отбор? Для начала нужно зарегистрировать заявку на сайте «Сириуса», где в зависимости от выбранной программы нужно указать академические достижения (победы на олимпиадах, конкурсах) или, например, приложить свои работы (для участников творческих программ). Отбор проходит в несколько этапов — от рассмотрения онлайн-заявок до заключения экспертной комиссии. Участникам, подающимся на спортивные программы, предстоит получить одобрение от федерации соответствующего вида спорта. Правда, доступно это только для преуспевших в хоккее, фигурном катании и шахматах.
Недавно мы рассказывали о самых доступных направлениях для отдыха этим летом — читайте и выбирайте, куда слетать в отпуск. Также, если вы не хотите заскучать на пляже, читайте, чем заняться в этом сезоне на Алтае — отдохнуть там можно как с размахом, так и бюджетно.