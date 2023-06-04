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Инструкция

Как бесплатно получить путевку в «Артек», «Орленок» или «Сириус». Подробная инструкция

Возможность провести смену в престижном летнем лагере есть у каждого школьника

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Бесплатную путевку часто можно получить за достижения в учебе, спорте, искусстве или волонтерстве

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Отдых в летних лагерях для многих из нас остается одним из лучших детских воспоминаний. Не удивительно, что ежегодного тысячи родителей пытаются узнать, как отправить ребенка в один из наиболее известных и престижных лагерей.

Путевки туда может позволить себе далеко не каждый — в среднем это больше 100 тысяч рублей за смену. Но есть способы попасть в любой из лучших летних лагерей России бесплатно. О них мы расскажем в этом материале.

«Артек»

Крымский «Артек» — это, пожалуй, самый востребованный летний лагерь. Попасть сюда могут учащиеся с 5-го по 11-й класс (претендентам не должно исполниться 18 лет до момента окончания смены). Смены здесь проходят круглый год, и чтобы школьники не отставали по учебе, в лагере организованы занятия по общеобразовательным предметам.

Первый способ получить возможность бесплатно отправиться в «Артек» — достижениями заработать региональную путевку. Каждый год регионам раздают определенное количество мест, на которые могут претендовать ученики. Например, на вторую смену 2023 года Смоленская область получила 20 квот, а Москва — 100. Школьники, которые хотят поехать в лагерь, подают заявки на портале «Артек дети» и перечисляют свои достижения — победы в разных конкурсах. Каждое достижение оценивается в баллах: кто набрал больше баллов, тот и едет в лагерь. Путевки распределяет автоматизированная система «Артека», после чего счастливцы получают уведомление, что их выбрали для предстоящей смены.

Также можно получить путевку от тематического партнера. Как гласит сайт «Артека», у каждого ребенка есть возможность принять участие в конкурсах тематических партнеров, пополнить свои достижения и получить путевку. Это художественные школы, вузы, благотворительные фонды, в волонтерских программах которых можно поучаствовать. На сайте лагеря есть список тематических партнеров, можно выбрать учреждения в вашем регионе и уже в них узнать о том, что нужно сделать, чтобы получить путевку.

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Еще одна возможность бесплатно отправиться в «Артек» — поучаствовать в проектах лагеря. Эта возможность появилась всего пару лет назад, «Артек» проводит конкурсные отборы на получение бесплатной путевки по различным тематическим программам, ознакомиться с перечнем можно на сайте лагеря в разделе «Проекты Артека».

«Орленок»

Еще один детский лагерь, название которого на слуху у всех россиян, особенно у выходцев из СССР. «Орленок» продолжает оставаться одним из лучших мест для отдыха и образования, поэтому попасть сюда хотят тысячи школьников. Лагерь принимает детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно.

Первый способ получить бесплатную путевку в «Орленок» — стать победителем одного из конкурсов, опубликованных на сайте лагеря. Они разделены по тематическим программам, чтобы каждый ребенок мог проявить себя в той сфере, в которой он хорош, будь то точные науки, естествознание и биология или творчество. Полный список конкурсов — на сайте «Орленка» в одноименном разделе.

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Еще один способ получить бесплатную путевку — обратиться в органы исполнительной власти своего региона. На сайте «Орленка» предлагают узнать, какие конкурсы проводятся в вашем регионе, и принять в них участие. В случае победы нужно будет предоставить необходимые для поощрения документы и получить бесплатную путевку.

«Сириус»

Открытый в Сочи детский образовательный центр «Сириус» нельзя назвать летним лагерем в полном смысле этого слова. Однако здесь тоже есть смены, учебные и внеклассные занятия, активности на открытом воздухе, экскурсии.

Приехать в «Сириус» могут школьники из России и стран СНГ от 10 до 17 лет, демонстрирующие выдающиеся успехи в науках: математике, физике, химии и биологии; спорте, искусстве и литературном творчестве. Смены проводятся круглый год, проезд и пребывание в центре для детей, прошедших отбор, бесплатное.

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Как же пройти этот отбор? Для начала нужно зарегистрировать заявку на сайте «Сириуса», где в зависимости от выбранной программы нужно указать академические достижения (победы на олимпиадах, конкурсах) или, например, приложить свои работы (для участников творческих программ). Отбор проходит в несколько этапов — от рассмотрения онлайн-заявок до заключения экспертной комиссии. Участникам, подающимся на спортивные программы, предстоит получить одобрение от федерации соответствующего вида спорта. Правда, доступно это только для преуспевших в хоккее, фигурном катании и шахматах.

Недавно мы рассказывали о самых доступных направлениях для отдыха этим летом — читайте и выбирайте, куда слетать в отпуск. Также, если вы не хотите заскучать на пляже, читайте, чем заняться в этом сезоне на Алтае — отдохнуть там можно как с размахом, так и бюджетно.

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