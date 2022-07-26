«Ничего страшнее в жизни не видели». Россияне, оказавшись на отдыхе в Сочи, считают потери от удара стихии
Узнали, как переживали потоп туристы, многие ли покидают курорт
Сочи приходит в себя после очередного удара стихии. Такого лета, когда за два месяца город тонул несколько раз и гибли люди, не припомнят даже старожилы. Да, это субтропики. Да, дожди тропические. Бывали подтопления и раньше, но чтобы с такой периодичностью и такие сильные, что отрывало асфальт, уносило автомобили, сносило подпорные стены...
Непогода в Сочи всё серьезнее и серьезнее. И хорошо, что ее удар пришелся фактически на ночь, иначе жертв было бы намного больше. Спасатели вытаскивали людей из машин, которые уносили потоки воды, вытаскивали из затопленных цокольных этажей. Не дай Бог кому-то оказаться на улице, когда она превратилась в бурлящую реку. Как оказалась на пересечении улиц Донской и Пасечной несчастная погибшая женщина, ее тело спасатели сняли с забора. Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением, рассказали в Следственном комитете 24 июля. СК начал доследственную проверку. Сейчас следователи пытаются установить личность погибшей и выясняют все обстоятельства случившегося. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Всего в ночь на 24 июля утонуло 120 автомобилей.
Еще одна трагедия произошла 24 июня, фактически день в день с июльским наводнением. Тогда страшный удар стихии пришелся на Лазаревский район. 21 июня в Сочи пришел огромный циклон, который принес с собой сильные дожди, ветер и смерчи. В ночь на 24 июня основной удар стихии принял на себя Лазаревский район. За ночь там выпало 85 миллиметров осадков, моментально реки превратились в страшные бурлящие потоки, которые смывали на своем пути автомобили, вагончики, сараи, птичники. Особенно пострадал поселок Зубова Щель. Вода вперемешку с глиной смела огороды и зашла в дома. Две машины с туристами из Ставропольского края смыло сначала в реку Чемитоквадже. По данным на сегодня, живым в первый же день поисков нашли одного отдыхающего, позже обнаружили тела троих женщин, один мужчина и трое детей числятся пропавшими без вести. Очень долго их искали с применением авиации, водолазного оборудования, по берегу моря — кинологи с собаками, но безрезультатно. Мужчину и троих маленьких детей так и не нашли.
«Какой-то злой рок нас преследует в этом году»
Семейная пара из Курска Марина и Алексей Максименко этим летом второй раз приезжают в Сочи на отдых, первый раз в июне решили остановиться в Лазаревском районе у знакомых в Зубовой Щели. На следующий день после приезда, вернее, на следующую ночь, там выпало 85 миллиметров осадков.
— Мы спали, забежали в комнату хозяева, кричат, что нужно срочно эвакуироваться. Мы ничего понять не могли, подумаешь, дождь, но через несколько минут вода пошла к нам в комнату, стала очень быстро прибывать, и тут мы уже не на шутку испугались. Схватили вещи и убежали к соседям на второй этаж. Там, в темноте, свет же выключили, переждали, когда всё закончится, — рассказывает Марина. Раньше они никогда не сталкивались с южными катаклизмами и не думали, что река, которую в жаркую погоду они переходили вброд, моментально превратилась в бурлящий поток, который уносил автомобили. Тогда они приехали на отдых на поезде. На нем и уехали на следующий день, поскольку комната, которую они снимали, оказалась непригодна для проживания. А искать что-то другое не стали. Решили от греха подальше вернуться домой, а отпуск перенести. И перенесли на 20 июля, в этот раз поселились в переулке Рахманинова в центре Сочи, у дальних родственников. Решили, что снаряд два раза в одну воронку не попадает, но оказались неправы.
— Погода была не очень, каждый день шел дождь, но мы не заморачивались, ездили на экскурсии, купались, когда выглядывало солнце. В этот раз приехали на машине сына и пожалели, потому что она у нас уплыла в ночь на 24 июля. Какой-то злой рок нас преследует в этом году. Мы на отдых до этого 15 лет не ездили. Поехали, называется, — говорит Алексей. Автомобиль восстановлению не подлежит, заявление о ДТП на выплату страховки написал их сын, который срочно приехал в Сочи на другой машине — решить вопрос с утонувшим авто и забрать родителей домой.
Марина и Алексей говорят, что ничего страшнее в своей жизни не видели, они смотрели, как их иномарка поплыла по улице. Алексей еще рванул ее спасать, но вовремя был остановлен женой, а «КИА» плыла себе, кружилась в водоворотах, пока не исчезла из виду.
— Сейчас решим вопросы по машине и поедем отсюда. Больше нет желания здесь отдыхать. Просто страшно представить, если бы мы в это время на улице были. Мы же забежали в дом буквально уже под дождем, он был очень сильный, за секунду до нитки промокли, — говорит Марина.
Там же, в переулке Рахманинова, пострадал автомобиль жительницы Пензы. Его также унесло потоком воды; утром, когда «КИА» обнаружили за несколько десятков метров от стоянки, смотреть на салон было страшно.
Окна в автомобиле были выбиты, а внутри оказались ветки деревьев, бутылки и другой мусор. Саму машину побило несильно, но салон вряд ли удастся просушить.
«Единственное неудобство, что пляжи часто закрыты и море грязное»
Палки, коряги, целые деревья и бытовой мусор. Пляжи после сильнейшего шторма оказались завалены, но это не останавливало отдыхающих. Даже несмотря на все предупреждения и черные флаги на пляжах, они лезли в воду. Жительница Новосибирска, отдыхающая в Сочи, Жанна рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что она узнала о стихии только утром, а сильный дождь и потоп благополучно проспала. Ей начали звонить друзья, справляться, жива ли она.
— Я же в центре Сочи отдыхаю. Выглянула в окно, а там грязища, но я накануне так устала, что рано уснула и вообще ничего не слышала. Поэтому как-то спокойно к этому отношусь. Погода в этом году в Сочи не очень курортная. Мы как приехали, так каждый день идут дожди. Но это не повод уезжать, будем здесь и в августе, говорят, он будет жарким. Единственное неудобство, что пляжи закрыты и море грязное. Но вчера мы уже купались, — говорит Жанна.
Еще одна сибирячка Валерия Петрова также не собирается прерывать отпуск из-за плохой погоды. Она говорит, что обычно в июле в Сочи сильно жарко, а сейчас комфортно, можно гулять и наслаждаться природой.
— Жаль, конечно, погибшую женщину и тех, кто потерял свои машины. Нам всё нравится, купаемся в отеле в бассейне, когда море успокаивается, идем на море. В Абхазию ездили, гуляли там под дождем. Говорят, что время от времени здесь такие катаклизмы случаются, — рассказала Валерия.
«Отродясь такого здесь не было»
Мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в своем телеграм-канале, что за три дня стихия на курорте оставила разрушения во всех районах города. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило, отметил мэр. Действительно, стабильно топит Имеретинку и Лазаревский район, но чтобы смыло Донскую и Гагарина, отродясь такого не было, говорит коренная жительница Сочи Анна Крапивина.
— У нас старая застройка, устоявшаяся, но и в нашем районе тоже городили самострои. Мы били во все колокола, боролись, как могли. Даже простым обывателям было понятно, что хаотичная застройка приведет к страшным последствиям. Вот она и привела. Передаем привет Пахомову (бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов). Были у нас и раньше серьезные дожди, но вода уходила всегда, таких разрушительных последствий точно никогда не было. Мы все в опасности, и никто не может гарантировать, что следующий залповый дождь не смоет полгорода, — говорит Анна. Ее мама Валентина Павловна помнит, что осенью 1968 года в Сочи тоже был сильный залповый дождь, который обрушился на Донскую, тогда потоки воды поднимали и несли автобусы, но всё обошлось, и вода быстро ушла. С тех пор были только небольшие подтопления.
Издание Sochinews.io вспоминает, что второй крупный потоп произошел в центре Сочи в сентябре 1978 года. Тогда после ливня из берегов вышла река Сочи и затопила первые этажи на улицах Конституции и Роз. То есть подобных потопов в Сочи было настолько мало, что все они вошли в историю.
«Из-за погоды сезон не очень»
Владелица гостевого дома в Адлере Маргарита говорит, что из-за непогоды несколько ее гостей отменили брони, потому что люди насмотрелись федеральных СМИ, где показывали ужасы в Сочи.
— Отмены были и раньше, потому что погода никак не установится. Несколько гостей приехало и уехало, потому что дождливо. А после нашего потопа, хотя он был в другом районе Сочи, у меня за сегодня 10 отмен. Соседи тоже говорят, что люди, насмотревшись телевизора и посмотрев прогноз погоды, решили не ехать. Ждали сезона, а он вон какой. Даже в пандемийный прошлый год у нас было больше туристов, чем сейчас, — говорит Маргарита.
Администратор крупного отеля в Сочи Алина также рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что вчера и сегодня было несколько отмен бронирования после того, как гости посмотрели последствия стихии в интернете и по телевизору.
— Мы всем говорим, что у нас ничего не затопило, что никаких последствий, но люди реально опасаются, что всё это повторится. Особенно отказываются те гости, которые планировали ехать на автомобилях. Мы, конечно, работаем с гостями, говорим, что не всё так страшно. Кого-то удается уговорить, — говорит Алина.
«Туристы не обращаются с просьбами о прерывании отдыха»
Ассоциация туроператоров России утверждает, что туристы не испытывали сложностей в связи с непогодой в Сочи. И, ссылаясь на крупных туроператоров, говорят, что они не обращаются с просьбами о прерывании отдыха. В городе умеют справляться с последствиями наводнений, говорят туроператоры.
— Мы держим руку на пульсе и готовы переселять туристов, оказывать максимально возможную помощь. Действительно, Сочи очень сильно подтопило, но на данный момент информации от наших партнеров и туристов о том, что им нужна какая-то помощь, нам не поступало. У многих объектов города есть системы откачки воды, так как такое в Сочи происходит периодически и город уже научился справляться с затоплениями, — говорит заместитель директора компании «Мультитур» Маргарита Назарова; единственное, что туристам рекомендуют сейчас — отказаться от поездок в Сочи на автомобилях.
Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов записал видео, в котором рассказал, что объекты размещения не пострадали от стихии, все они работают в штатном режиме, пляжи открыты, гости загорают, наслаждаются отдыхом. И попросил отельеров проявить активность на сайтах, в соцсетях и делиться, как сейчас выглядят их пляжи, территория.
— Нам нужно показать всей стране, что в Сочи всё хорошо, курортный сезон идет так, как и должен идти. Это очень сейчас важно, — рассказал Дмитрий. Он считает, что после сильного дождя внешний вид города, кроме нескольких улиц, практически не изменился и выглядит так же, как до удара стихии. Сегодня туристы с удовольствием купаются и загорают, инфраструктура работает в обычном режиме. Эксперты туристической и курортной сферы Сочи считают, что никакого негативного воздействия на курортный сезон — 2022 прошедшие ливни не окажут.