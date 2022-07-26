«Ничего страшнее в жизни не видели». Россияне, оказавшись на отдыхе в Сочи, считают потери от удара стихии

«Какой-то злой рок нас преследует в этом году»

Семейная пара из Курска Марина и Алексей Максименко этим летом второй раз приезжают в Сочи на отдых, первый раз в июне решили остановиться в Лазаревском районе у знакомых в Зубовой Щели. На следующий день после приезда, вернее, на следующую ночь, там выпало 85 миллиметров осадков.

— Мы спали, забежали в комнату хозяева, кричат, что нужно срочно эвакуироваться. Мы ничего понять не могли, подумаешь, дождь, но через несколько минут вода пошла к нам в комнату, стала очень быстро прибывать, и тут мы уже не на шутку испугались. Схватили вещи и убежали к соседям на второй этаж. Там, в темноте, свет же выключили, переждали, когда всё закончится, — рассказывает Марина. Раньше они никогда не сталкивались с южными катаклизмами и не думали, что река, которую в жаркую погоду они переходили вброд, моментально превратилась в бурлящий поток, который уносил автомобили. Тогда они приехали на отдых на поезде. На нем и уехали на следующий день, поскольку комната, которую они снимали, оказалась непригодна для проживания. А искать что-то другое не стали. Решили от греха подальше вернуться домой, а отпуск перенести. И перенесли на 20 июля, в этот раз поселились в переулке Рахманинова в центре Сочи, у дальних родственников. Решили, что снаряд два раза в одну воронку не попадает, но оказались неправы.