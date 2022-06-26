Перекись водорода, борная кислота и деготь: что должно быть в аптечке дачника для спасения огорода и сада
У каждого препарата свое предназначение, а в умелых руках они станут хорошей подмогой
Аптечка на даче нужна не только для того, чтобы оказывать срочную медицинскую помощь людям, но и помогать растениям. Перекись водорода — прекрасный антисептик не только для ран у человека, а нашатырный спирт способен отпугнуть грозного вредителя — луковую муху. Без доломитовой муки не получить хороший урожай, а без янтарной кислоты — крепких корней у саженцев. Рассказываем вместе с агрономом, что должно быть в аптечке дачника для спасения и подкормки огорода и сада.
Янтарная и борная кислота
Янтарная кислота — отличный стимулятор роста корней. Сейчас наступает время, когда дачники начинают размножать растения (например, жимолость), черенкуют другие культуры.
— Это самый дешевый и очень эффективный ростовой препарат. Разводим две таблетки на пол-литра воды, черенки опускаем в ведро, вымачиваем часов двенадцать — и 100% приживление обеспеченно. Даже трудноукореняемое растение легко укореняется при использовании янтарной кислоты, — говорит агроном Людмила Шубина. — Она используется как корнеобразователь. А если корень хорошо развит, значит растение будет активно поглощать все вещества, при условии что почва не кислая. Хороший корень — залог хорошего урожая.
Борную кислоту чаще всего используют в борьбе с муравьями. Нужно сварить пару яиц, измельчить их, добавить в них половину чайной ложки борной кислоты и половину чайной ложки сахара. Из смеси надо скатать шарики и разложить там, где вы хотите избавиться от муравьев. От такого угощения они погибнут.
— Сама по себе борная кислота является еще и микроудобрением. Ее использует в некорневой подкормке томатов, перца, потому что недостаток бора сказывается на завязываемости плодов. Я всё же рекомендую использовать комплексные подкормки, чтобы не вносить все элементы отдельно, — подчеркнула агроном.
Применение доломитовой муки
Доломитовая мука используется в первую очередь как раскислитель почвы. Но это также и отличная подкормка.
— В составе доломитовой муки много магния и кальция. Магний жизненно важен для капусты, да и для всех овощных культур. Что говорить о кальции, который стимулирует рост и развитие корневой системы, — объяснила Людмила Шубина. — При посадке добавляется по столовой ложке доломитовой муки без горки в каждую лунку.
Перекись водорода и нашатырный спирт
Перекись водорода — очень хороший антисептик для растений.
— Я считаю, что широкое использование перекиси водорода совсем не обязательно, но ее нужно иметь всем, кто использует для подкормок органические удобрения: навоз, навозную жижу, травяной сброженный раствор, — перечислила специалист.
При использовании этих органических соединений при поливе всегда начинает закисать почва: получается зеленый налет, начинают расти лишайники.
— Использование органики не всегда бывает на пользу верхним слоям почвы. Чтобы избежать закисления, в раствор сброженного настоя травы, в навозную жижу, куриного перегноя добавляем одну-две таблетки гидроперита или перекиси водорода, — советует агроном.
В нашатырном спирте есть аммиачная форма азота, поэтому его часто используют как подкормку: такая форма легко усваивается растениями. Он также очень эффективен в борьбе с луковой мухой.
— В жаркую погоду луковая муха очень агрессивна и активна, и истребить ее можно только поливом либо аммиачной водой, либо разведенным нашатырным спиртом, — объяснила Людмила Шубина. — Ампулу нашатырного спирта обычно накапывают в ведро воды и раствором обрабатывают лук. Одновременно это будет и подкормка.
Применение селитры в огороде
Существуют аммиачная, калиевая и кальциевая селитры, которые чаще всего используют дачники для соответствующих подкормок.
— В каждой из них важный элемент — аммиачная форма азота, калий, кальций, — перечислила специалист. — У каждой из них свое предназначение. Но передозировка аммиачной селитры приведет к накоплению нитратных форм азота, ее нужно использовать очень аккуратно.
Кальциевую селитру используют при выращивании рассады и раскислении грунтов. Калиевая селитра — одно из самых популярных удобрений: без калия не получить хороший урожай. Чаще всего ее вносят, когда растение активно наращивает зеленую массу и только готовится цвести.
— Внимательно изучите инструкцию к каждому из удобрений. Там будет подробно написано, как разводить и применять их, — напомнила Людмила Шубина. — Неграмотное использование минеральных удобрений и пестицидов чаще всего приводят к обратному от желаемого эффекту.
Деготь и горчичный жмых в огороде
Деготь используют для отпугивания вредитель. Его боится луковая муха, мельчайшее насекомое, которое откладывает яйца в междурядье лука — личинки в итоге уходят в почву и поедают лук.
— Обычно опилки слегка смачивают дегтем и в ничтожных количествах рассыпают в междурядье тонкой дорожкой, чтобы отпугнуть луковую муху, — отметила агроном.
Горчичный жмых также может использоваться в борьбе с вредителем — он отпугнет проволочника.
— Он используется и как сидеральное удобрение, потому что в нем содержится клетчатка, остатки полезных жиров и минералов, — перечислила Людмила Шубина. — Обычно при посадке картофеля в лунку бросают чайную или столовую ложку горчичного жмыха, чтобы отпугнуть проволочника.
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