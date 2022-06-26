Перекись водорода, борная кислота и деготь: что должно быть в аптечке дачника для спасения огорода и сада

Борную кислоту чаще всего используют в борьбе с муравьями. Нужно сварить пару яиц, измельчить их, добавить в них половину чайной ложки борной кислоты и половину чайной ложки сахара. Из смеси надо скатать шарики и разложить там, где вы хотите избавиться от муравьев. От такого угощения они погибнут.

— Сама по себе борная кислота является еще и микроудобрением. Ее использует в некорневой подкормке томатов, перца, потому что недостаток бора сказывается на завязываемости плодов. Я всё же рекомендую использовать комплексные подкормки, чтобы не вносить все элементы отдельно, — подчеркнула агроном.