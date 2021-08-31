Август был как в Мюнхене: метеорологи подвели итоги новосибирского лета (оно заканчивается уже сейчас)

В Новосибирске сегодня, 31 августа, официально заканчивается лето 2021 года. Метеорологи «Яндекс.Погоды» проанализировали данные за последние три месяца и сравнили наше лето с погодой в других городах мира.



Июнь в этом году выдался холоднее обычного: средняя температура составила +18,7 градуса, что на 3,3 градуса ниже нормы. Самые холодные день и ночь тоже были в июне: 20 июня воздух прогрелся до +13,8, а ночью 10 июня столбик термометра опустился до +1,7.



В июле среднемесячная температура была всего на 0,1 градуса выше нормы — +23,1 градуса. Самый жаркий день выпал на 5 июля — в тот день воздух прогрелся до +32,5 градуса. Но июль в целом оказался засушливым: за месяц выпало 22 мм осадков — это всего треть от месячной нормы.

