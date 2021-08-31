Август был как в Мюнхене: метеорологи подвели итоги новосибирского лета (оно заканчивается уже сейчас)

Метеорологи сравнили новосибирскую погоду прошедшего лета с европейской
В Новосибирске сегодня, 31 августа, официально заканчивается лето 2021 года. Метеорологи «Яндекс.Погоды» проанализировали данные за последние три месяца и сравнили наше лето с погодой в других городах мира.
Июнь в этом году выдался холоднее обычного: средняя температура составила +18,7 градуса, что на 3,3 градуса ниже нормы. Самые холодные день и ночь тоже были в июне: 20 июня воздух прогрелся до +13,8, а ночью 10 июня столбик термометра опустился до +1,7.
В июле среднемесячная температура была всего на 0,1 градуса выше нормы — +23,1 градуса. Самый жаркий день выпал на 5 июля — в тот день воздух прогрелся до +32,5 градуса. Но июль в целом оказался засушливым: за месяц выпало 22 мм осадков — это всего треть от месячной нормы.
В августе среднемесячная температура была обычной для этого месяца — +21 градус. При этом третий месяц лета выдался дождливым. Больше всего осадков выпало 12 августа — 26,3 мм.
— Похожая погода этим летом наблюдалась в Швеции, Дании и Германии. Июнь в Новосибирске был таким же, как в Лулео, июль — как в Ольборге, а август — как в Мюнхене, — выяснили метеорологи.
Уже несколько дней в Новосибирске заметно похолодание, но синоптики обещают, что скоро снова придет жара. Специалисты не дают долгосрочных прогнозов, но их составляют специальные погодные сервисы на основе статистики за предыдущие годы. НГС изучил ее — рассказываем, когда возможно похолодание и снег.
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