Тепло или слякоть? Каким будет сентябрь-2021 в Новосибирске — изучаем прогнозы

В Новосибирске в сентябре ждут прохладную погоду
Август успел побаловать новосибирцев теплыми деньками, и расстроить затяжными ливнями. Каким будет сентябрь? Ждет ли нас жаркое начало осени или в город опять вернуться дожди? Изучаем прогнозы сервисов.
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам прохладный и дождливый сентябрь. В среднем температура днем в первой половине месяца составит
Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до 15 сентября. По данным сервиса, в Новосибирске облачная погода будет часто чередоваться с дождливой, и возможны даже грозы. Жаркой будет последняя неделя августа, а затем температура будет снижаться. Днем в первой половине сентября воздух прогреется в среднем до
Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает дождливый, но при этом очень теплый в первой половине сентябрь. В среднем температура до 14 сентября днем будет
По его прогнозам, температура днем 12 и 13 сентября может достигать +23 градусов. Но при этом сервис обещает в первой половине месяца всего один ясный день.
С 15 августа сервис обещает резкое похолодание. В среднем температура днем будет
Хорошая погода в августе позволила новосибирцам преуспеть в садоводстве. Горожанам удается получать плоды огромного размера, при этом очень вкусные. Полюбуйтесь на подборку отличного урожая.