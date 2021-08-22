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Тепло или слякоть? Каким будет сентябрь-2021 в Новосибирске — изучаем прогнозы

Лучше зонтики далеко не убирать

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Сервисы прогнозируют пасмурный сентябрь

Сервисы прогнозируют пасмурный сентябрь

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В Новосибирске в сентябре ждут прохладную погоду

Август успел побаловать новосибирцев теплыми деньками, и расстроить затяжными ливнями. Каким будет сентябрь? Ждет ли нас жаркое начало осени или в город опять вернуться дожди? Изучаем прогнозы сервисов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам прохладный и дождливый сентябрь. В среднем температура днем в первой половине месяца составит +15... +27 градусов, ночью — не ниже +8 градусов. Вторая половина месяца будет значительно холодней. Днем в среднем ожидается +10... +13 градусов, ночью — +5... +6 градусов. Тогда же и начнутся дожди. В сентябре сервис обещает только шесть солнечных дней.

В сентябре сервис обещает только шесть солнечных дней

В сентябре сервис обещает только шесть солнечных дней

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Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до 15 сентября. По данным сервиса, в Новосибирске облачная погода будет часто чередоваться с дождливой, и возможны даже грозы. Жаркой будет последняя неделя августа, а затем температура будет снижаться. Днем в первой половине сентября воздух прогреется в среднем до +15... +17 градусов. Ночью температура будет не ниже +7 градусов.

Днем в первой половине сентября воздух прогреется в среднем до +15... +17 градусов

Днем в первой половине сентября воздух прогреется в среднем до +15... +17 градусов

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Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает дождливый, но при этом очень теплый в первой половине сентябрь. В среднем температура до 14 сентября днем будет +15... +20 градусов, а ночью может опускаться до +5 градусов.

По его прогнозам, температура днем 12 и 13 сентября может достигать +23 градусов. Но при этом сервис обещает в первой половине месяца всего один ясный день.

Сервис обещает дождливый, но при этом очень теплый в первой половине сентябрь

Сервис обещает дождливый, но при этом очень теплый в первой половине сентябрь

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С 15 августа сервис обещает резкое похолодание. В среднем температура днем будет +5... +9 градусов, а затем плавное повышение температур до +12... +15 градусов. Ночью температура может опускаться до 0 градусов.

С 15 августа сервис обещает резкое похолодание

С 15 августа сервис обещает резкое похолодание

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Хорошая погода в августе позволила новосибирцам преуспеть в садоводстве. Горожанам удается получать плоды огромного размера, при этом очень вкусные. Полюбуйтесь на подборку отличного урожая.

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