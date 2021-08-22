Тепло или слякоть? Каким будет сентябрь-2021 в Новосибирске — изучаем прогнозы

Август успел побаловать новосибирцев теплыми деньками, и расстроить затяжными ливнями. Каким будет сентябрь? Ждет ли нас жаркое начало осени или в город опять вернуться дожди? Изучаем прогнозы сервисов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам прохладный и дождливый сентябрь. В среднем температура днем в первой половине месяца составит +15... +27 градусов, ночью — не ниже +8 градусов. Вторая половина месяца будет значительно холодней. Днем в среднем ожидается +10... +13 градусов, ночью — +5... +6 градусов. Тогда же и начнутся дожди. В сентябре сервис обещает только шесть солнечных дней.