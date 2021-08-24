Когда начнутся заморозки и выпадет снег? Изучаем прогноз погоды на осень от популярных сервисов

Популярные сервисы составили прогноз погоды на осень в Новосибирске
До начала осени осталась одна неделя. Уже несколько дней в Новосибирске заметно похолодание, но синоптики обещают, что скоро снова придет жара. Специалисты не дают долгосрочных прогнозов, но их составляют специальные погодные сервисы на основе статистики за предыдущие годы. НГС изучил ее — рассказываем, когда возможно похолодание и снег.
«Погода Mail.ru»
Этот сервис составляет прогноз по данным, которые собирали в течение 13 лет. Ожидается, что температура в сентябре не поднимется выше +23 градусов в начале месяца. В остальные дни днем она составит от +11 до +22, а ночью от +2 до +11 градусов.
В октябре похолодает еще сильнее — воздух может остыть до 0 градусов
В ноябре морозы окончательно накроют Новосибирск. Начиная с
«Рамблер Погода»
Сервис «Рамблер Погода» составляет прогноз на основе статистики за 10 лет. По его данным, в сентябре температура не поднимется выше +20 градусов днем и +9 ночью.
Первые заморозки ожидаются 19 октября — ночью возможно похолодание до
В первые два дня ноября возможно повышение температуры до +2 градусов. Самое большое понижение ожидается 21 и 28 ноября, когда ночью похолодает до -10.
World weather
По данным статистики сервиса World weather, в сентябре еще возможна летняя жара до +25 градусов — ее ожидают
В следующем месяце самый холодный день ожидается 28 октября, когда днем возможно похолодание до +2 градусов, а ночью
Первый снег ожидается 8 ноября. Температура днем при этом составит
Ранее НГС более подробно изучил прогноз на сентябрь. Почитайте, когда возможно резкое похолодание и дожди.