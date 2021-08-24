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Когда начнутся заморозки и выпадет снег? Изучаем прогноз погоды на осень от популярных сервисов

Рассказываем, когда ждать холода

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Ожидается, что сентябрь будет теплым

Ожидается, что сентябрь будет теплым

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Популярные сервисы составили прогноз погоды на осень в Новосибирске

До начала осени осталась одна неделя. Уже несколько дней в Новосибирске заметно похолодание, но синоптики обещают, что скоро снова придет жара. Специалисты не дают долгосрочных прогнозов, но их составляют специальные погодные сервисы на основе статистики за предыдущие годы. НГС изучил ее — рассказываем, когда возможно похолодание и снег.

«Погода Mail.ru»

Этот сервис составляет прогноз по данным, которые собирали в течение 13 лет. Ожидается, что температура в сентябре не поднимется выше +23 градусов в начале месяца. В остальные дни днем она составит от +11 до +22, а ночью от +2 до +11 градусов.

Самые холодные дни ожидаются в конце месяца

Самые холодные дни ожидаются в конце месяца

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В октябре похолодает еще сильнее — воздух может остыть до 0 градусов 18 октября, а через несколько дней температура опустится до -2.

Ожидается, что большую часть октября будет холоднее +10

Ожидается, что большую часть октября будет холоднее +10

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В ноябре морозы окончательно накроют Новосибирск. Начиная с 4 ноября, по данным сервиса, температура будет держаться на уровне ниже 0 градусов. Самый холодный день ожидается 20 ноября, когда похолодает до -9 днем, а ночью до -12 градусов.

В первые три дня месяца ожидается тепло — до <nobr class="_">+2... +3</nobr> градусов

В первые три дня месяца ожидается тепло — до +2... +3 градусов

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«Рамблер Погода»


Сервис «Рамблер Погода» составляет прогноз на основе статистики за 10 лет. По его данным, в сентябре температура не поднимется выше +20 градусов днем и +9 ночью.

Самым холодным днем может стать <nobr class="_">28 сентября</nobr>, когда днем будет +10 градусов. При этом ночью температура опустится <nobr class="_">до +6</nobr>

Самым холодным днем может стать 28 сентября, когда днем будет +10 градусов. При этом ночью температура опустится до +6

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Первые заморозки ожидаются 19 октября — ночью возможно похолодание до -1 градуса. Начиная с 25 октября температура будет держаться на уровне ниже 0.

Самый теплый день ожидается <nobr class="_">1 октября</nobr>, самый холодный — <nobr class="_">25 октября</nobr>

Самый теплый день ожидается 1 октября, самый холодный — 25 октября

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В первые два дня ноября возможно повышение температуры до +2 градусов. Самое большое понижение ожидается 21 и 28 ноября, когда ночью похолодает до -10.

Температура будет ниже 0 и днем, и ночью

Температура будет ниже 0 и днем, и ночью

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World weather


По данным статистики сервиса World weather, в сентябре еще возможна летняя жара до +25 градусов — ее ожидают 6-го числа. К концу месяца температура будет постепенно понижаться, днем она составит от +11 до +18 градусов.

В начале месяца ночью может похолодать до +3, также возможны дожди

В начале месяца ночью может похолодать до +3, также возможны дожди

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В следующем месяце самый холодный день ожидается 28 октября, когда днем возможно похолодание до +2 градусов, а ночью до -2. 20 октября есть вероятность выпадения осадков.

Самым теплым днем месяца, по данным сервиса, станет <nobr class="_">1 октября</nobr>

Самым теплым днем месяца, по данным сервиса, станет 1 октября

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Первый снег ожидается 8 ноября. Температура днем при этом составит 0 градусов, а ночью -4. К концу месяца возможно похолодание до -12 ночью и -8 днем.

Сервис указывает на пять дней ноября, когда возможен снег

Сервис указывает на пять дней ноября, когда возможен снег

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Ранее НГС более подробно изучил прогноз на сентябрь. Почитайте, когда возможно резкое похолодание и дожди.

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