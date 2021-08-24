Когда начнутся заморозки и выпадет снег? Изучаем прогноз погоды на осень от популярных сервисов

До начала осени осталась одна неделя. Уже несколько дней в Новосибирске заметно похолодание, но синоптики обещают, что скоро снова придет жара. Специалисты не дают долгосрочных прогнозов, но их составляют специальные погодные сервисы на основе статистики за предыдущие годы. НГС изучил ее — рассказываем, когда возможно похолодание и снег.

«Погода Mail.ru»

Этот сервис составляет прогноз по данным, которые собирали в течение 13 лет. Ожидается, что температура в сентябре не поднимется выше +23 градусов в начале месяца. В остальные дни днем она составит от +11 до +22, а ночью от +2 до +11 градусов.

