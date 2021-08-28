Слизни уничтожат весь урожай: пять простых и дешевых способов борьбы с ними — эффективные и никакой химии

Слизни — это всеядные брюхоногие моллюски.

— Они выедают дотла всё, что видят — свеклу, морковь, перцы, баклажаны, помидоры... У них ротовая полость в виде терки, которая отлично справляется со своими задачами, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Они могут даже при влажной погоде забираться по стволу очень высоко. Всё подвластно слизням. Если с ними не бороться — вы можете потерять весь свой урожай. Больше всего они любят капусту, но могут есть даже траву. Они перерабатывают любую органику, которая попадается на их пути.

Слизни выходят на охоту только в сумеречное время. Их можно увидеть на листах вечером, ночью или ранним утром.



— В это время они пожирают биомассу. А днем прячутся в укромные местечки — под листики, травинки, щепочки, дощечки. Слизни перерабатывают органику и тем самым улучшают качество почвы. Но они съедают и наш урожай, — объясняет Людмила Шубина.



Вымоченные тряпочки

Один из самых простых и действенных способов — это приманки-ловушки. Нужно взять небольшие тряпочки и замочить их в компоте из сухофруктов или пиве. Затем раскладываете такие приятно пахнущие вещи на дорожках.