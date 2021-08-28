Слизни уничтожат весь урожай: пять простых и дешевых способов борьбы с ними — эффективные и никакой химии

Агроном рассказала о пяти простых и дешевых способах борьбы со слизнями
В нашей рубрике «Семь кругов сада» мы уже рассказали о самом грозном враге картофеля — колорадском жуке. Сегодня мы поговорим о моллюске, который способен уничтожить вообще весь ваш урожай, вне зависимости от вида. Слизень беспощадно пожирает все, что встречается у него на пути. Сейчас магазины предлагают много вариантов химических препаратов для борьбы с ним. А мы расскажем, как сэкономить свои деньги, уберечь землю от опасной химии и при этом легко и эффективно избавиться от слизней.
Кто такие слизни?
Слизни — это всеядные брюхоногие моллюски.
— Они выедают дотла всё, что видят — свеклу, морковь, перцы, баклажаны, помидоры... У них ротовая полость в виде терки, которая отлично справляется со своими задачами, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Они могут даже при влажной погоде забираться по стволу очень высоко. Всё подвластно слизням. Если с ними не бороться — вы можете потерять весь свой урожай. Больше всего они любят капусту, но могут есть даже траву. Они перерабатывают любую органику, которая попадается на их пути.
Слизни выходят на охоту только в сумеречное время. Их можно увидеть на листах вечером, ночью или ранним утром.
— В это время они пожирают биомассу. А днем прячутся в укромные местечки — под листики, травинки, щепочки, дощечки. Слизни перерабатывают органику и тем самым улучшают качество почвы. Но они съедают и наш урожай, — объясняет Людмила Шубина.
Вымоченные тряпочки
Один из самых простых и действенных способов — это приманки-ловушки. Нужно взять небольшие тряпочки и замочить их в компоте из сухофруктов или пиве. Затем раскладываете такие приятно пахнущие вещи на дорожках.
— В яркий солнечный день все слизни соберутся под этими тряпочками. Приятный запах солода, фруктов очень привлекает этих насекомых, и они думают, что там находится всё самое вкусное. А вы соберете их, когда поднимется солнце — слизни спрячутся под них. Вам нужно будет просто вытряхнуть тряпочки в тазик или ведерко, в воду с солью, — отметила Людмила Шубина.
Нужно сделать так три-четыре раза, и ваш огород будет чистым.
Зола
Еще одно народное и эффективное средство борьбы со слизнями — зола.
— Это щелочное вещество, которое неблагоприятно влияет на слизистую оболочку этого насекомого. У черепахи панцирь защищает тело, а у слизня это слизистая оболочка. Чтобы воздействовать на нее — нужно спинки слизней посыпать золой — тогда он погибнет, — объяснила агроном.
Также можно присыпать золой дорожки и опудривать сами растения.
Кофе
Запах кофе может отпугнуть слизней. Заварите крепкий кофе и опрыскайте растения.
— Это лишь временная мера, но можно ее использовать в комплексе с другими, — советует агроном.
Но нужно понимать, что первый дождь сразу же смоет ваши усилия.
Минеральные удобрения
Людмила Шубина рекомендует также взять двойной суперфосфат — это минеральное удобрение, но его нужно очень сильно измельчить. Рассыпьте его по дорожкам:
— Размолоть его достаточно сложно, но можно. Принцип действия такой же, как и с золой — он воздействует на его оболочку и насекомое погибает. Для них этот минерал очень неприятен.
Острые предметы
Есть еще один достаточно действенный способ борьбы со слизнями. Рассыпьте на грядках всё, что имеет острые края. Слизни — достаточно нежные моллюски и могут порезаться о препятствия.
Для этого подойдет яичная или ореховая скорлупа, мелкие камешки, древесные опилки, хвоя.
Почему не нужно использовать химию?
Агроном советует никогда не использовать препараты на основе метальдегида в борьбе со слизнями. Вы можете серьезно навредить себе.
— Это очень сильный яд. Слизни погибают при контакте с ним, но химическое вещество остается в почве и может накапливаться в овощах. А также может повредить другим полезным энтомофагам, — объяснила Людмила Шубина. — Не стоит использовать и нашатырный спирт. Есть намного более эффективные и безопасные способы.
Что еще почитать про сад и огород
Новосибирцы сейчас активно закатывают огурцы на зиму и думают, как сделать так, чтобы урожай продержался как можно дольше. Почему раньше времени пожелтели листья? Отчего плоды не хотят завязываться? Что делать, если основание растения начало гнить, а сами плоды получаются страшненькими? Отвечаем на эти вопросы с экспертом. Следуйте нашим советам — и будете собирать огурцы до серьезных холодов.
Любители квашеной капусты, наваристых щей и чудесных пирогов уже потирают руки в предвкушении — в конце августа можно будет начать собирать капусту. Но до этого момента нужно еще сохранить урожай. Прожорливые слизни и личинки бабочек не дремлют! Мы расскажем, как справиться с вредителями без химии, как определить, что кочан вот-вот лопнет, и почему капусту почти не нужно поливать.
СЮЖЕТ
Август — один из самых любимых месяцев дачников. Уже вовсю можно есть свежие собственноручно выращенные огурчики, а разобравшись с колорадским жуком, направить всю энергию на помидоры. Мы ответили на самые наболевшие вопросы: можно и нужно ли срывать томаты зелеными в суровых сибирских условиях, как не потерять сейчас урожай и чем бороться с фитофторой.